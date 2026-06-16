Acaba como começa? O retrato de todas as estreias de Portugal nos Mundiais

Um verdadeiro inverno futebolístico que durou mais 14 anos, e que foi o último grande hiato nas participações de Portugal nesta competição. Em 2002, na Coreia do Sul, uma equipa ainda com muitos elementos da geração de ouro que em 1990 tinha ganho o Mundial de Sub-20, em Lisboa, entra em campo contra os EUA. Mas perde. O placard final registou um 2-3.

Menos mediático do que Saltillo, o estágio em Macau também teve muita polémica, e depois dessa derrota com os norte-americanos, Portugal ainda goleou a Polónia por 4-0, com um hat-trick do ciclone dos Açores, Pauleta.

Mas o pior viria a seguir com nova derrota, desta vez com a equipa da casa, num jogo marcado pelo descontrolo emocional de João Vieira Pinto, que agrediu o árbitro argentino Ángel Sánchez. Acabou expulso e com uma suspensão de quatro meses no currículo.

Nossa Senhora do Caravaggio e Zidane

Quatro anos depois, tudo foi melhor na Alemanha. É o ano da segunda melhor participação de sempre da seleção nacional. E começa em Colónia, com uma vitória sobre Angola. Num confronto da lusofonia, Pauleta fez o golo solitário da equipa de Scolari. O brasileiro eternizou a referência a "Nossa Senhora do Caravaggio", numa junção pouco habitual entre futebol e fé.

Irão, México, Países Baixos e Inglaterra foram também vítimas lusas. Na fase do mata-mata, como Scolari dizia, o carrasco de Portugal, nas meias-finais, foi a inevitável França, através do inevitável Zinedine Zidane e de uma grande penalidade, uma fórmula que já havia sido usada contra os portugueses no Euro 2020 (lembra-se da mão de Abel Xavier e do penálti de Zizou?). Na atribuição dos 3º e 4º lugares, Portugal perdeu com os anfitriões por 1-3.