Mundial 2026
Acaba como começa? Portugal só ganhou em metade dos jogos de estreia em Mundiais
16 jun, 2026 - 16:00 • João Carlos Malta
Portugal está quase a entrar no 9º Mundial de futebol da sua história. O jogo de estreia, diz-se, tem sempre uma atmosfera diferente. Mais tensão, mais pressão, às vezes pensa-se até ser determinante para o sucesso num torneio. Mas como começa é mesmo como acaba? Fomos ver o que dizem as estatísticas.
Nas oito participações que Portugal já leva no currículo em Mundiais de futebol e se olharmos somente para os jogos de estreia, chega-se a uma conclusão simples: a seleção ganhou apenas em metade dos arranques da maior competição de seleções do mundo.
A estatística não entra em campo, mas certamente marca a história. E a da nossa seleção, além das quatro vitórias, tem inscrita duas derrotas e dois empates.
Muito se escreve e diz sobre a importância de entrar a ganhar num torneio curto. As razões são várias: dá confiança, embala a equipa, retira a pressão para os jogos seguintes e mostra credenciais aos adversários. Mas olhando para o legado da seleção podemos dizer que entrar a ganhar significa uma boa prestação? A resposta é de “X” no Totobola: sim e não.
É verdade que as duas melhores participações de Portugal em Campeonatos do Mundo, nas quais alcançou o 3º lugar (Inglaterra 1966) e o 4º (Alemanha 2006), começaram com duas vitórias.
Tertúlia Bola Branca
Como devia jogar Portugal no Mundial (e um pouco de Marco Silva no Benfica) | Tertúlia Bola Branca
E não é que Rui Miguel Tovar e Francisco Sousa con(...)
Mas a equipa das quinas também já começou a ganhar, e logo por 1-0 frente à toda poderosa Inglaterra e cair da competição na fase de grupos. No México, em 1986, um golo que combinou a genialidade de Diamantino e Carlos Manuel não livrou o futebol português de escrever uma das suas páginas mais negras.
O carimbo do “caso Saltillo” ficou marcado por décadas e é ainda hoje tema de grande controvérsia.
Uma estreia doce com húngaros
Mas regressemos a 1966, ao campeonato que entronizou Eusébio. Era o primeiro jogo de Portugal num Mundial e a estreia na competição em Inglaterra. Em Manchester, a então poderosa Hungria caiu aos pés dos magriços.
E nem foi o 'pantera negra' a marcar, José Augusto por duas vezes e o “bom gigante” Torres fizeram as honras da casa. Resultado final: 3-1.
Nesse Mundial, Portugal ainda havia de bater a Bulgária, o Brasil de Pelé, e marcar a história da competição com a remontada contra a Coreia do Norte. A equipa das quinas perdia por 0-3, num jogo épico que acabou com um saboroso 5-3.
A ânsia de tocar o Olimpo, caiu no mítico Wembley, em Londres, com o também icónico Bobby Charlton a desafazer o sonho de Eusébio e companhia. O avançado inglês marcou por duas vezes e o tento de penálti de Eusébio de nada valeu. Portugal bateria a União Soviética por 2-1 e conquistou o último lugar do pódio.
Eusébio fez nove golos nesse mundial, uma marca que pode ser batida por Cristiano Ronaldo nos EUA. O avançado Al-Nassr tem oito golos em Mundiais até agora. A diferença é que o homem que tem cinco bolas de ouro precisou de cinco fases finais para alcançar a marca. Quando entrar em campo em Houston, o madeirense inicia a sexta participação na maior competição de seleções.
A época dos longos hiatos
Depois de 1966, foi preciso esperar 20 anos por uma nova participação, no já referido México 86. E se o herói de Estugarda, Carlos Manuel, mesmo com todos os problemas que a seleção viveu, quis mostrar de novo a direção de uma participação inesquecível, a verdade é que não foi isso que aconteceu.
A “Geração de Saltillo”, comandada por um dos heróis de 1966, José Torres, depois da vitória empolgante frente à armada inglesa liderada por Gary Lineker, sucumbiu perante a Polónia e Marrocos. O futebol português entraria numa depressão profunda ao nível de seleções.
Um verdadeiro inverno futebolístico que durou mais 14 anos, e que foi o último grande hiato nas participações de Portugal nesta competição. Em 2002, na Coreia do Sul, uma equipa ainda com muitos elementos da geração de ouro que em 1990 tinha ganho o Mundial de Sub-20, em Lisboa, entra em campo contra os EUA. Mas perde. O placard final registou um 2-3.
Menos mediático do que Saltillo, o estágio em Macau também teve muita polémica, e depois dessa derrota com os norte-americanos, Portugal ainda goleou a Polónia por 4-0, com um hat-trick do ciclone dos Açores, Pauleta.
Mas o pior viria a seguir com nova derrota, desta vez com a equipa da casa, num jogo marcado pelo descontrolo emocional de João Vieira Pinto, que agrediu o árbitro argentino Ángel Sánchez. Acabou expulso e com uma suspensão de quatro meses no currículo.
Nossa Senhora do Caravaggio e Zidane
Quatro anos depois, tudo foi melhor na Alemanha. É o ano da segunda melhor participação de sempre da seleção nacional. E começa em Colónia, com uma vitória sobre Angola. Num confronto da lusofonia, Pauleta fez o golo solitário da equipa de Scolari. O brasileiro eternizou a referência a "Nossa Senhora do Caravaggio", numa junção pouco habitual entre futebol e fé.
Irão, México, Países Baixos e Inglaterra foram também vítimas lusas. Na fase do mata-mata, como Scolari dizia, o carrasco de Portugal, nas meias-finais, foi a inevitável França, através do inevitável Zinedine Zidane e de uma grande penalidade, uma fórmula que já havia sido usada contra os portugueses no Euro 2020 (lembra-se da mão de Abel Xavier e do penálti de Zizou?). Na atribuição dos 3º e 4º lugares, Portugal perdeu com os anfitriões por 1-3.
Avançamos para 2010, na África do Sul, onde o som das vuvuzelas marcou o ritmo do empate a zero com os africanos da Costa do Marfim. Portugal teve nesta competição a maior vitória de sempre num Mundial, os 7-0 à Coreia do Norte.
Mas no Green Point, da Cidade do Cabo, o espanhol David Villa, aos 63 minutos, arrasou as ilusões nacionais. A saída fica ainda marcada pela reação de Cristiano Ronaldo que no final do jogo, quando questionado sobre as razões da derrota, disparou: “Perguntem ao Carlos Queiroz”.
São 11x11 e no final a Alemanha ganhou 0-4
Mais quatro anos e um cenário também quente, no Brasil. A equipa lusa foi, nessa altura, trucidada em Salvador da Baía pela poderosa Alemanha. Foi a maior derrota de sempre em fases finais do Mundial. Quatro golos sem resposta. O ‘panzer’ Muller marcou por três vezes. O central Pepe foi expulso quase a acabar a primeira parte por agressão precisamente ao avançado do Bayern, quando a equipa nacional já perdia por 0-2.
Foi o prenúncio da hecatombe que veio a seguir. Portugal caiu na fase de grupos depois de mais uma vez não ter conseguido ganhar aos EUA (2-2), numa fase final, e ter vencido ao Gana por 2-1. Uma vitória que foi de pouco consolo.
Nos dois últimos Mundiais, em 2018, na Rússia, a seleção abriu com um empate com Espanha e um hat-trick de Cristiano. No Qatar, há quatro anos, Ronaldo também marcou, mas aí para uma vitória. Um 3-2, mais uma vez com um cliente habitual dos portugueses, o Gana.
Nas duas edições, apesar de começar com resultados diferentes, Portugal chegou à segunda fase da competição. Na Rússia, saiu depois de derrotada pelo Uruguai e no Qatar foi o surpreendente Marrocos a eliminar os portugueses, nos quartos de final.
Na quarta-feira, quando entrar em campo, a seleção nacional comandada por Roberto Martínez vai escrever mais um capítulo nos Mundiais que os portugueses querem que acabe no MetLige Stadium, em Nova Jersey, palco da desejada final, a 19 de julho.
Mundial 2026
Apoio à Seleção: Renascença em emissão inédita das rádios nacionais
Na quarta-feira, dia da estreia de Portugal no Mun(...)
- Seguro lança o sonho: “Tragam para Portugal a taça que nos falta”
- Vitória "assim-assim" e dois sinais de alerta no primeiro teste de Portugal para o Mundial
- Seleção nacional arranca trabalhos sem quarteto do PSG
- Martínez anuncia convocados para o Mundial 2026 a 19 de maio
- Uma cronologia dos problemas físicos de Cristiano Ronaldo
- Mundial 2026: quando joga Portugal, a que horas são os jogos e onde ver na TV e online
- Ronaldo em declínio na seleção de Portugal? Os números dizem que sim
- Portugal - RD Congo. Acompanhe a emissão especial da Renascença
- Bastaria uma trovoada para suspender o jogo, mas a meteorologia não deverá atrapalhar a estreia de Portugal em Houston
- Seguro lança o sonho: “Tragam para Portugal a taça que nos falta”
- Vitória "assim-assim" e dois sinais de alerta no primeiro teste de Portugal para o Mundial
- Seleção nacional arranca trabalhos sem quarteto do PSG
- Martínez anuncia convocados para o Mundial 2026 a 19 de maio
- Uma cronologia dos problemas físicos de Cristiano Ronaldo
- Mundial 2026: quando joga Portugal, a que horas são os jogos e onde ver na TV e online
- Ronaldo em declínio na seleção de Portugal? Os números dizem que sim
- Portugal - RD Congo. Acompanhe a emissão especial da Renascença
- Bastaria uma trovoada para suspender o jogo, mas a meteorologia não deverá atrapalhar a estreia de Portugal em Houston