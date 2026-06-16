​📝 As notas do Sousa, dia 5: Como Cabo Verde travou a Espanha. E ainda Vozinha e Amílcar Cabral

Amílcar Cabral, filho de pais cabo-verdianos, nascido na Guiné-Bissau, sonhava com uma África afastada do jugo do colonialismo, livre, preenchida de países independentes. O legado ficou para o que resta dos tempos e certamente que continua a inspirar as gentes cabo-verdianas, tão vibrantes, criativas e ao mesmo tempo resistentes nas mais diversas vertentes.

E foi de vibração, positiva certamente, e de uma capacidade de abnegação e resistência que se construiu um dos grandes resultados-surpresa da história dos Mundiais. Uma prova do desejo de um continente cada vez mais livre e imponente no plano futebolístico, embora sempre bebendo da capacidade técnica, física e tática dos muitos filhos da diáspora.

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Cabo Verde empatou com a Espanha, num exercício de sobrevivência digno de tantos confrontos em modo David vs Golias. Da defesa ao ataque passando pelos médios, a equipa de Bubista quis condicionar ao máximo o jogo de corredor central dos espanhóis e, mesmo com oportunidades concedidas, obteve sucesso largo na estratégia definida.

À Roja, sempre dominadora, faltou a presença de extremos de desequilíbrio no plano inicial, que obrigou Pedri a aparecer invulgarmente em movimentos de ruptura para cruzar do lado direito. Tinham de ser os laterais a dar a profundidade e Cucurella passou a ser ativado assim que os médios tomaram posição no jogo (aí já com Pedri mais centralizado).