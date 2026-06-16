Análise
📝 As notas do Sousa, dia 5: Como Cabo Verde travou a Espanha. E ainda Vozinha e Amílcar Cabral
16 jun, 2026 - 16:45 • Francisco Sousa*
A análise a um dia de Mundial que teve quatro igualdades em outros tantos encontros, com destaque para a surpresa de Cabo Verde.
Amílcar Cabral, filho de pais cabo-verdianos, nascido na Guiné-Bissau, sonhava com uma África afastada do jugo do colonialismo, livre, preenchida de países independentes. O legado ficou para o que resta dos tempos e certamente que continua a inspirar as gentes cabo-verdianas, tão vibrantes, criativas e ao mesmo tempo resistentes nas mais diversas vertentes.
E foi de vibração, positiva certamente, e de uma capacidade de abnegação e resistência que se construiu um dos grandes resultados-surpresa da história dos Mundiais. Uma prova do desejo de um continente cada vez mais livre e imponente no plano futebolístico, embora sempre bebendo da capacidade técnica, física e tática dos muitos filhos da diáspora.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Cabo Verde empatou com a Espanha, num exercício de sobrevivência digno de tantos confrontos em modo David vs Golias. Da defesa ao ataque passando pelos médios, a equipa de Bubista quis condicionar ao máximo o jogo de corredor central dos espanhóis e, mesmo com oportunidades concedidas, obteve sucesso largo na estratégia definida.
À Roja, sempre dominadora, faltou a presença de extremos de desequilíbrio no plano inicial, que obrigou Pedri a aparecer invulgarmente em movimentos de ruptura para cruzar do lado direito. Tinham de ser os laterais a dar a profundidade e Cucurella passou a ser ativado assim que os médios tomaram posição no jogo (aí já com Pedri mais centralizado).
Cheirava a golo, que nunca chegou, essencialmente por dois fatores explicativos: Vozinha e o duo de centrais. O guardião de 40 anos, com utilização intermitente na última época no Desp. Chaves, deixou um total de sete defesas, muitas delas para figurar no álbum das performances individuais mundialistas que perdurarão nas nossas memórias (alô, Salenko, Papa Bouba Diop ou ‘memo’ Ochoa).
E se o guardião foi o nome mais sonante, emergiram dois muros perto de si: Pico Lopes e Diney. Na defesa da área, foram essenciais, em especial Diney, que acabou por fazer um jogo praticamente imaculado na vertente defensiva, afastando bolas de potencial perigo e desarmando oponentes. Além disso, ainda criou a única chance de verdadeiro perigo, após canto de Telmo Arcanjo (bela entrada do tecnicista do Vitória SC).
Luis de la Fuente tardou em demasia em mexer na equipa, Lamine Yamal não criou o impacto esperado (lesão ainda incomodou e João Paulo ainda mais) e a Espanha continuou atascada no ataque, concluindo o jogo com 27 disparos, mas apenas sete na direção da baliza.
Também o Egito deu uma prova de que África pretende a afirmação na elite das seleções, ao empatar frente à Bélgica, numa exibição defensiva globalmente muito sólida, em 4-4-2, com solidariedade entre setores, bom preenchimento dos corredores laterais para garantir superioridade ou igualdade numérica ante os homens do desequilíbrio dos ‘diabos vermelhos’ (em particular, Doku).
Newsletter Mundial 2026
🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #6: Vozinha, Cabo Verde e a chegada ao melhor lugar do mundo
Aquela bola, mesmo saída do pé fino fino do fenóme(...)
Hany e Ziko superaram-se na 1ª parte a defender e ainda participaram na belíssima jogada do golo egípcio, num ataque trabalhado a partir de trás, com junção de elementos à direita e passe perspicaz de Salah (neste jogo, a partir do corredor central) para a finalização colocada de Emam Ashour – muito passiva a marcação belga na meia-direita.
Rudi Garcia não é treinador que convença muito, mas assim que pediu a Tielemans que se deixasse de desmarcações para a área e procurasse fazer o que o distingue (lançar passes desde o meio-campo, vendo o jogo de frente), viu o rendimento da equipa melhorar e por consequência o empate a ser alcançado – Lukaku, acabadinho de entrar, forçou autogolo.
Do empate nº3, entre Arábia Saudita e Uruguai, saltaram três aspetos à vista: a qualidade de passe, critério e posicionamento do médio saudita Mohamed Kanno, a exibição entre os postes do guardião Mohammed Al-Owais e a nítida melhoria dos ‘charrúas’ após o intervalo, com ajustes táticos determinantes de Bielsa, para melhorar a pressão e a fluidez de jogo com bola, substituições perspicazes e muitas situações de perigo geradas.
O sportinguista Maxi Araújo marcou o golo da igualdade, mas fica a vontade de ver mais de Sanabria, Canobbio ou Brian Rodríguez.
Finalmente, acabámos em paridade em LA, no mais exótico Irão-Nova Zelândia. O jogo foi uma ode ao espetáculo e imprevisibilidade: duas equipas soltas de amarras, com pouco rigor a fechar o espaço defensivo mas muita vontade de gerar oportunidades, num registo mais ritmado.
Foi bom rever Taremi, sempre perspicaz a ligar jogo por dentro (e já agora, extremamente acutilante nas justas reclamações ao tratamento discriminatório que a comitiva iraniana tem sentido neste Mundial).
Ramin Rezaeian, lateral de 36 anos do Irão, assinou exibição lendária (golo, assistência e muita participação, ofensiva e defensiva), enquanto que do lado neozelandês emergiu Elijah Just, em ligação com o mais conhecido Chris Wood, definindo com o pé direito, em jogadas bem trabalhadas pelo corredor central.
*comentador de futebol na Renascença