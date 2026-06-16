Batalha contra o passado. Argentina inicia defesa do título no Mundial 2026

Quem se sagrou campeão do mundo em 1994 foi o Brasil, numa final ganha à Itália. A equipa de Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo, entre tantos outros, regressou à final em 1998, no entanto, perdeu para a França de Zidane, Thuram, Desailly, Lizarazu, Petit, Djorkaeff, Vieira e do atual selecionador: Didier Deschamps.



Dechamps repetiria o desgosto décadas depois. Falaremos disso mais à frente.

O Brasil voltou a triunfar em 2002, porém, quem ganhou em 2006 foi a Itália. Em 2010, a Espanha. Em 2014, a Alemanha. Em 2018, a França voltou a triunfar, ao cabo de 20 anos, com Deschamps como selecionador, cargo que mantém até hoje.

Quatro anos depois, no Qatar, os franceses regressaram à final. Perderam nos penáltis com a Argentina, num torneio glorioso de Messi, que tentará ajudar a "albiceleste" a fazer o que não é feito há 64 anos: ser bicampeão do mundo.

Vitória no ranking, derrota em campo

Este não é o único registo que joga contra a Argentina. Há outro: a "maldição" do líder do ranking da FIFA, que dura desde 1994, dois anos após a sua criação.

A Alemanha chegou aos EUA como número 1, em 1994, e foi eliminada nos quartos de final. O Brasil aterrou em França, em 1998, com o respaldo da liderança da hierarquia mundial — caiu perante o anfitrião. Em 2002, a França saltou fora na fase de grupos. O Brasil entrou nos Mundiais 2006 e 2010 como primeiro classificado do ranking FIFA e, em ambas as edições, ficou pelos quartos de final.

Em 2014, a Espanha chegou ao Brasil como campeã do mundo e líder do ranking. O resultado? Perdeu dois jogos na fase de grupos e despediu-se de forma prematura. Uma história repetida em 2018 pela Alemanha, que também caiu na fase de grupos.

Por fim, em 2022, novamente o Brasil, a maior vítima desta "maldição" do ranking FIFA. A "canarinha" chegou ao Qatar como número 1 do mundo, segundo a hierarquia, e saiu de cena nos quartos de final, derrotada pela Croácia.

E agora, Argentina? Conseguirá a seleção das "pampas" contrariar a história de duas "maldições" e, com o cetro de 2022 numa mão e a liderança do ranking FIFA noutro, sagrar-se bicampeã mundial? A defesa do título arranca a partir das 2h00 da madrugada desta terça para quarta-feira, frente à Argélia.