Nova Zelândia tem a primeira dupla mãe-filho a participar em Mundiais

Numa fotografia tirada após um jogo do Mundial 2007, Jenny Bindon posa com o filho Tyler, de dois anos. Era a primeira participação da guarda-redes neozelandesa numa fase final do torneio, a que voltaria em 2011. Passaram-se 19 anos dessa foto. Jenny pendurou as luvas, Tyler seguiu os passos da mãe e, no Irão-Nova Zelândia, os Bindon tornaram-se na primeira dupla mãe-filho a jogar em Mundiais.

Jenny nasceu em Shiloh, nos Estados Unidos, e foi lá que cresceu a fazer desporto: basquetebol, voleibol, softball, ténis — não futebol. Foi na universidade que teve o primeiro contacto com o futebol, embora tenha seguido carreira como guarda costeira e não como atleta.

O futebol só regressou à vida de Jenny em 1998, quando ela já tinha 25 anos. Foi depois da experiência na guarda costeira dos EUA, quando decidiu voltar à universidade. Também aí, conheceu o marido, Grant Bindon, antigo capitão da seleção neozelandesa de voleibol. Mudaram-se para a Nova Zelândia e Jenny adquiriu cidadania neozelandesa por via do casamento.

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A estreia pelas "Ferns" chegaria em fevereiro de 2004, diante da Austrália. Jenny estava a uma semana de completar 31 anos de idade. Três anos mais tarde, aos 34, em 2007, estreou-se num Mundial. Após uma partida da prova, posou com o filho Tyler, que na altura tinha apenas dois anos, para uma foto que entraria na história.

Participou também nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e, aos 38 anos, representou a Nova Zelândia no Mundial 2011, o último da sua carreira. Três anos depois, ainda disputou os Jogos de Londres 2012 — aos 39 anos, era a atleta mais velha do torneio de futebol feminino.

Em fevereiro de 2014, uma década depois da estreia pela seleção neozelandesa, Jenny Bindon terminou a carreira. Para trás, ficaram 77 internacionalizações e várias memórias de partilhas com o filho Tyler. Mal imaginaria que, passado 12 anos, seria ela a ver o filho estrear-se num Campeonato do Mundo.

Já lá vamos. Hoje em dia, Jenny Bindon é treinadora adjunta. Depois de ter passado pelo futebol inglês (London City Lionesses, Arsenal, Reading), integra agora a equipa técnica da seleção feminina da Nova Zelândia. Logo ao lado, pode ver o filho treinar.