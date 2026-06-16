RD Congo. Ébola, guerra, pobreza extrema e um sonho 50 anos depois

Num comunicado enviado à agência AFP, Giuliani confirmou que a Casa Branca está a "encorajar a equipa a proteger os seus jogadores de exposições desnecessárias e a preservar a integridade da bolha, de forma a garantir a participação no torneio".

Risco muito baixo

Mas devem os jogadores portugueses estar preocupados? O antigo médico da seleção portuguesa, Henrique Jones, foi peremptório em declarações à Lusa: "Diria que não existem quaisquer preocupações fundamentadas. Dos 26 convocados da República Democrática do Congo, 24 jogam na Europa. Houve um surto naquele país. De qualquer forma, a contaminação no seio de atletas de alta competição, numa comitiva deste tipo e, eventualmente, dos futebolistas que irão defrontar é ínfima", disse o antigo responsável pelo departamento clínico da equipa lusa, entre 2000 e 2014.

A OMS emitiu um alerta de saúde internacional, mas informou haver baixo risco de alastramento global da doença, que é provocada pela estirpe Bundibugyo, contra a qual não existe vacina ou tratamento aprovado, tem até 50% de taxa de mortalidade e acontece pela 17.ª vez na República Democrática do Congo, país com mais de 110 milhões de habitantes.

"É um vírus altamente perigoso, mas tem uma contaminação sobretudo por sangue, fezes, vómito e sémen. Não há contacto aéreo, como existe, por exemplo, na covid-19 ou na gripe, pelo que é muito difícil de ser propagado em atletas. Por outro lado, qualquer indivíduo que esteja contaminado com o ébola não tem quaisquer condições para fazer desporto, porque a sua limitação física é incompatível com essa prática", explicou Henrique Jones.

Na literatura, só há um caso de possível contaminação de um atleta por ébola", acrescentou Henrique Jones, presente em três Europeus e quatro Mundiais com a seleção principal de Portugal.

Sem ida ao estádio e sem dinheiro

Mas não foram só os jogadores congoleses que viram a vida virada do avesso por causa deste surto. Os que sonharam ver a equipa nos EUA vivem agora um pesadelo.