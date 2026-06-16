Mundial 2026
RD Congo. Ébola, guerra, pobreza extrema e um sonho 50 anos depois
16 jun, 2026 - 10:25 • João Carlos Malta
Esta é a história fora do campo do primeiro adversário de Portugal no Mundial de futebol. Um país com um lastro de dificuldades, mas que vê este Mundial como um intervalo nos graves problemas quotidianos. É a magia do futebol que põe um povo a sonhar.
Foram precisos 52 longos anos para a República Democrática do Congo poder voltar a pisar os grandes palcos do futebol mundial. Pelo meio, os congoleses passam por uma guerra civil, que desde 1996 se estima que já tenha ceifado seis milhões de vidas, 75% da população vive abaixo do limiar da pobreza extrema com menos de 2,15 dólares por dia (1,86 euros), e como se isso não bastasse antes de começar o Mundial de futebol, nos Estados Unidos, enfrenta mais uma provação: um surto mortal de ébola. São já 178 mortos e levou a seleção a estar em quarentena durante 21 dias na Bélgica.
Por isso, quando os 26 selecionados do francês Sebastien Desabre pisaram as chegadas do aeroporto George Bush, em Houston, nos Estados Unidos, onde a equipa africana será o primeiro adversário de Portugal no Grupo K, a expetativa era muita. Até porque houve ameaças de que tal pudesse não acontecer.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Na comitiva dos “leopardos” liderada por Chancel Mbemba, bem conhecido dos portugueses depois da recente passagem pelo FC Porto, pode-se então ver aquilo que parecia ser um sentimento de grande alívio. Os sorrisos não esconderam a alegria, depois de quase um mês em isolamento antes de entrar em competição, apenas suspensa por dois particulares jogados à porta fechada contra a Dinamarca (empate a zero) e o Chile (derrota por 1-2).
R.D. Congo: Terror espalha-se no Norte do país e provoca êxodo de centenas de pessoas
Missionários denunciam ataques armados no Alto Uel(...)
A imposição do isolamento foi das autoridades norte-americanas assim que o surto de ébola se tornou uma realidade e a que se somou a obrigação de controlo de temperatura antes de desembarcar do voo em Houston.
Chegada aos States em grande estilo
E não se pode dizer que foi uma chegada calma. O ritmo foi de festa com os sons africanos a soltarem-se entre as os congoleses que vivem naquela cidade americana. Nas imagens vê-se que não faltaram as trompas, os tambores ou os trombones. Os jogadores quiseram eternizar o momento e sacaram os telemóveis para o álbum de memórias.
Era altura de descompressão, após mais uma provação para os congoleses que não puderam fazer o pré-estágio em Kinshasa antes de chegar ao Texas. E a chegada a solo norte-americano deu-se em grande estilo.
A comitiva impressionou com os elegantes fatos estampados com faixas de padrão leopardo. Um revisitar da moda “La Sape” — um estilo de vestuário elegante que se popularizou em Brazaville e Kinshasa na década de 1970 e que mistura a tradição colonial dos dandis europeus com a exuberância e alegria de viver africanas.
No comité de boas-vindas à equipa estava Jonathan, que parou para receber os ídolos. Emocionado disse: “Sempre sonhámos com isto”.
“Muitas pessoas esperaram muito tempo, mas nunca desistimos. Acredito que esta é a nossa hora”, acrescentou, citado pelo jornal britânico Guardian.
Ele estava entre os cerca de 70 membros da comunidade local de expatriados congoleses convidados para assistir à sessão de treino da equipa, juntamente com um grande grupo de crianças locais que se juntou aos jogadores para tirar fotografias.
Foram ainda audíveis os cânticos de “Mbote”, que significa “bem-vindo” em lingala. Estima-se que a diáspora congolesa em Houston seja de cerca de 10 mil pessoas, contabilizando as crianças nascidas nos EUA.
Manter o foco durante o isolamento
Ainda assim, o glamour da chegada dos “leopardos” não esconde as dificuldades da preparação para a competição em condições únicas e complexas como reconheceu o selecionador congolês, Sebastien Desabre: “Tivemos de nos adaptar à situação. Tivemos de nos focar”.
“Foi o que fizemos. Trabalhamos bem, e jogámos dois particulares duros e aqui estamos nós. Agora, segue-se um novo desafio”, resumiu o francês ao comando dos congoleses desde 2022, que salienta o grande feito que é estar nos Estados Unidos. Agora admite que a equipa quer mais, quer fazer “boa figura” no maior evento futebolístico do mundo.
Mas a verdade é que a vida nunca foi fácil para a República Democrática do Congo. Mais de meio século de ausência dos grandes palcos mundiais quer dizer alguma coisa e até poderá, para alguns, ter posto em causa o provérbio congolês: “Pouco a pouco, crescem as bananas”. Um dito que realça as virtudes da paciência e do progresso constante.
Uma estreia cheia de história(s)
Mas regressando à década de 1970, nesse campeonato na Alemanha em 1974, que marca a única participação do país em Mundiais, na altura ainda com o nome de Zaire. As recordações não são propriamente incríveis. Foram três derrotas, uma delas por uns esmagadores 9-0 contra a antiga Jugoslávia.
E além das derrotas, houve lugar para mais polémicas e histórias bizarras nessa competição. A mais marcante foi a do lateral-direito Mwepu Ilunga.
O defesa saiu da barreira defensiva para afastar a bola com o pé, enquanto o Brasil se preparava para marcar um livre. Os espetadores perplexos não sabiam que se tratava de um ato de protesto político.
Os jogadores tinham ficado a saber que os salários e bónus que lhes eram devidos não seriam pagos – e o presidente do Zaire, Mobutu, ameaçou-os com o exílio caso perdessem por mais de três golos contra o Brasil.
Ao chutar a bola para longe, Ilunga esperava ganhar tempo e ser expulso. Acabou por receber apenas um cartão amarelo e o Zaire perdeu por 3-0. Foi-lhes permitido regressar a casa, mas o presidente Mobutu cortou-lhes o financiamento.
É feriado
Mas tudo isto é história, e num salto de mais de meio século aterramos em abril deste ano. Depois de uma vitória por 1-0 contra a Jamaica a equipa carimbou o regresso a um Mundial. Tão importante para a autoestima nacional que acabou a ser assinalado com um feriado nacional.
A importância do marco foi tão grande que o Ministério do Trabalho e do Emprego decretou assim que o país poderia ter o dia de folga para “celebrar em união, entusiasmo e orgulho nacional”.
Durante os festejos dessa vitória contra o país caribenho, um adepto ouvido pela BBC desabafou: “O que quer que estejamos a sentir neste momento, no meio da dor, da guerra e da ocupação, esta vitória enche-nos de orgulho... Sinto-me tão emocionado e feliz.”
Não esquecer que a República Democrática do Congo tem sido assolada por décadas de conflito. Os combates intensificaram-se no início do ano passado, quando o grupo rebelde M23 conquistou vastas áreas de território no leste do país.
Embora se acredite amplamente que o vizinho Ruanda apoia o M23 e os líderes dos dois países tenham trocado insultos acirrados nos últimos anos, o governo do Ruanda felicitou a República Democrática do Congo pela qualificação.
Uma bolha de 21 dias para evitar contágios
Depois da felicidade exuberante, o que talvez ninguém previa (apesar de ser já o 17º surto registado) era que o país passasse por um novo momento de tragédia. O surto de ébola que já matou mais de 100 pessoas e somou quase 800 casos confirmados levou a que os leopardos ficassem debaixo do radar norte-americano.
"Fomos muito claros com a República Democrática do Congo: têm de manter a integridade da sua bolha durante 21 dias antes de poderem chegar a Houston, em 11 de junho", afirmou Andrew Giuliani, responsável da equipa da Casa Branca encarregada da organização do Mundial2026, em declarações ao canal desportivo ESPN.
"Se outras pessoas vierem juntar-se à seleção, terão de permanecer numa bolha distinta da equipa", acrescentou Giuliani.
O responsável norte-americano advertiu ainda que, “caso uma dessas pessoas apresente sintomas, toda a equipa corre o risco de não poder participar no Mundial”, que decorre nos Estados Unidos, Canadá e México.
Mundial 2026
O último treino e o plano da seleção antes do Portugal-RD Congo
A estreia da seleção portuguesa está agendada para(...)
Num comunicado enviado à agência AFP, Giuliani confirmou que a Casa Branca está a "encorajar a equipa a proteger os seus jogadores de exposições desnecessárias e a preservar a integridade da bolha, de forma a garantir a participação no torneio".
Risco muito baixo
Mas devem os jogadores portugueses estar preocupados? O antigo médico da seleção portuguesa, Henrique Jones, foi peremptório em declarações à Lusa: "Diria que não existem quaisquer preocupações fundamentadas. Dos 26 convocados da República Democrática do Congo, 24 jogam na Europa. Houve um surto naquele país. De qualquer forma, a contaminação no seio de atletas de alta competição, numa comitiva deste tipo e, eventualmente, dos futebolistas que irão defrontar é ínfima", disse o antigo responsável pelo departamento clínico da equipa lusa, entre 2000 e 2014.
A OMS emitiu um alerta de saúde internacional, mas informou haver baixo risco de alastramento global da doença, que é provocada pela estirpe Bundibugyo, contra a qual não existe vacina ou tratamento aprovado, tem até 50% de taxa de mortalidade e acontece pela 17.ª vez na República Democrática do Congo, país com mais de 110 milhões de habitantes.
"É um vírus altamente perigoso, mas tem uma contaminação sobretudo por sangue, fezes, vómito e sémen. Não há contacto aéreo, como existe, por exemplo, na covid-19 ou na gripe, pelo que é muito difícil de ser propagado em atletas. Por outro lado, qualquer indivíduo que esteja contaminado com o ébola não tem quaisquer condições para fazer desporto, porque a sua limitação física é incompatível com essa prática", explicou Henrique Jones.
Na literatura, só há um caso de possível contaminação de um atleta por ébola", acrescentou Henrique Jones, presente em três Europeus e quatro Mundiais com a seleção principal de Portugal.
Sem ida ao estádio e sem dinheiro
Mas não foram só os jogadores congoleses que viram a vida virada do avesso por causa deste surto. Os que sonharam ver a equipa nos EUA vivem agora um pesadelo.
Ficaram sem a emoção de estar no estádio e com os bolsos mais vazios depois de terem desembolsado valores elevados para adquirir as entradas.
Entretanto, a República Democrática do Congo solicitou à FIFA o reembolso do custo dos bilhetes para o Mundial de 2026 adquiridos por adeptos que agora não podem entrar nos Estados Unidos devido a restrições de viagem.
O Canadá, um dos anfitriões, seguiu o exemplo, impondo uma restrição de 90 dias aos cidadãos congoleses que viajam a partir do seu país. Isto excluiria qualquer adepto que esperassem chegar a Toronto para um potencial jogo da segunda fase, caso a equipa terminasse em segundo lugar no Grupo K.
“Perguntámos à FIFA se seria possível ter isto em consideração, porque os bilhetes são um pouco caros”, disse Veron Mosengo-Omba, presidente da federação de futebol da RD Congo (Fecofa), à BBC Sport Africa.
“Eles estão a ser penalizados porque não conseguem entrar [nos EUA] para ver o Mundial e apoiar a equipa. Não queremos que os nossos adeptos, que adoram futebol e adoram o Mundial, percam tudo”, lamentou.
Os EUA organizam o Mundial em conjunto com o Canadá e o México, com bilhetes até sete vezes mais caros do que no torneio de 2022 no Catar, devido ao modelo de preços dinâmicos da FIFA.
Em resposta ao pedido da Fecofa, a FIFA informou à BBC que “analisará o assunto oportunamente”.
Cuidado Portugal
No meio de todos estes problemas, o ambiente junto da equipa tem sido de festa. Em entrevista à Fox News, a embaixadora do país nos Estados Unidos, Kapinga Yvette Ngandu, disse que a sensação de receber a equipa era “incrível”. Ela que não era nascida quando na equipa jogou na Alemanha na década de 1970.
Kapinga não tem dúvidas de que o desporto “tem um poder incrível”, o de “unir as pessoas”. “Não importa de onde se vem, não importa os desafios que enfrenta na vida, há um poder maior que o desporto traz”.
E por isso enche-se de esperança para deixar a certeza que que os 26 escolhidos por desabre não vão facilitar a vida de Portugal. “Portugal, cuidado!”, rematou a embaixadora.
Tertúlia Bola Branca
Como devia jogar Portugal no Mundial (e um pouco de Marco Silva no Benfica) | Tertúlia Bola Branca
E não é que Rui Miguel Tovar e Francisco Sousa con(...)
- O último treino e o plano da seleção antes do Portugal-RD Congo
- Abdulrahman Aljassim apita o Portugal-RD Congo
- R.D. Congo: Terror espalha-se no Norte do país e provoca êxodo de centenas de pessoas
- "RD Congo com bloco baixo e Nigéria mais selvagem". Tiago Conde afasta as duas seleções
- Ébola. RD Congo eleva para 515 número de casos confirmados
- O último treino e o plano da seleção antes do Portugal-RD Congo
- Abdulrahman Aljassim apita o Portugal-RD Congo
- R.D. Congo: Terror espalha-se no Norte do país e provoca êxodo de centenas de pessoas
- "RD Congo com bloco baixo e Nigéria mais selvagem". Tiago Conde afasta as duas seleções
- Ébola. RD Congo eleva para 515 número de casos confirmados