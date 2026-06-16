Mundial 2026
Só se fala de Mundial? 21 factos para nunca mais ficar sem conversa à mesa
16 jun, 2026 - 14:35 • Diogo Camilo
Sabia que o país mais pequeno do Mundial é do tamanho de um concelho no distrito de Castelo Branco? Ou que um dos Mundiais não teve uma final? Ou que uma seleção já foi eliminada sem perder qualquer jogo e sem sofrer qualquer golo? Conheça estas e outras curiosidades, para nunca ficar sem tema de conversa.
O Mundial 2026 começou e já domina as conversas no trabalho, na família e entre amigos. Quem joga com quem? E quando? E aquela jogada do Brasil-Marrocos? A estrela daquela seleção que já jogou em Portugal?
Para que não fique fora da conversa, aqui estão 21 factos curiosos, relacionados com o Mundial ou com países que participam no Campeonato do Mundo.
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"Os Elefantes", mas pouco
A seleção da Costa do Marfim tem como alcunha "Os Elefantes", mas há 37 países no mundo com mais elefantes — e três estão no Mundial (África do Sul, RD Congo, Gana).
Há outros países com animais como alcunha. É o caso de Cabo Verde, que são os "Tubarões Azuis". No arquipélago vivem mais de 50 espécies diferentes de tubarões.
Curaçau é do tamanho da Sertã
Estreante no Mundial, o país fica no sul das Caraíbas e tem uma área de apenas 444 quilómetros quadrados — ou seja, o equivalente a multiplicar o território de Portugal por 200 vezes.
É um dos quatro países no seu primeiro Campeonato do Mundo, ao lado de Cabo Verde, Uzbequistão e Jordânia.
A música que começa todos os jogos
Para este Mundial, a organização nos Estados Unidos está a tocar a música "Sirius", dos The Alan Parsons Project, na entrada das equipas no estádio. A música ficou conhecida por ser o tema de entrada dos Chicago Bulls na NBA, na altura em que Michael Jordan jogava.
Depois, para cada golo, cada seleção escolheu duas opções de música como comemoração para os seus golos. Algumas seleções escolheram temas nacionais, outras músicas que puxem pelos adeptos.
- México: "El Son de la Negra", uma canção mariachi que é considerada o "segundo hino nacional"
- EUA: "Free Bird", dos Lynyrd Skynyrd
- Austrália: "Thunderstruck", dos AC/DC
- Alemanha: "Major Tom (Coming Home)", de Peter Schilling
- Suíça: "Free from Desire", de Gala
África e América na fronteira com a Europa?
No sábado, Brasil e Marrocos defrontam-se e este é um encontro curioso: embora estejam nos continentes americano e africano ambos fazem fronteira com a Europa. Como? Brasil com a França, através da Guiana Francesa, e Marrocos com Espanha, através de Ceuta e Melilla.
Com Áustria, não há 0-0
Se quiser jogos com golos, o melhor é ver os jogos da Áustria: é a seleção com o maior número de jogos sem nunca ter empatado 0-0 num Mundial, já são 29 e continuam a contar.
Nesta fase de grupos, a Áustria joga contra a Jordânia, a Argélia e a Argentina.
Açores mais perto de Nova Iorque do que Los Angeles
Outra que parece mentira, mas é verdade. Quatro das cidades que recebem jogos deste Mundial (Vancouver, Seattle, Los Angeles e São Francisco) ficam mais longe que as ilhas do Grupo Ocidental dos Açores, Corvo e Flores.
Países Baixos não perdem em 90 minutos há 20 anos
Parece mentira, já que não venceram nenhum Mundial, mas é verdade. A última derrota dos Países Baixos frente a Portugal foi nos oitavos de final do Mundial 2006, por 1-0.
Desde aí, foram eliminados no prolongamento da final em 2010, nos penáltis nas meias-finais de 2014 e nos quartos de final, também em penáltis, mas frente à Argentina, em 2022. No ano de 2018, o país não se qualificou.
Curaçau tem apenas um jogador nascido no país
Antigo território dos Países Baixos, Curaçau iniciou uma campanha de naturalização de descendentes de imigrantes que vivem agora em terras neerlandesas. O resultado foi o apuramento para o primeiro Mundial. De todos os convocados, apenas Tahith Chong nasceu em Curaçau — e mesmo ele foi viver bastante cedo para os Países Baixos.
Já os Países Baixos têm 25 jogadores nascidos no país, mas três dos convocados têm dupla nacionalidade de Curaçau — Geertruida, Hato e Timber.
Portugal tem dois "estrangeiros"
Na seleção de Portugal, há dois jogadores que não nasceram no país. Diogo Costa nasceu na Suíça e mudou-se para o país ainda criança, crescendo em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso.
Matheus Nunes nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e mudou-se para Portugal com 13 anos.
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Cabo Verde e Suécia têm 26 convocados de clubes diferentes
Muitas vezes fala-se na "química" entre colegas de equipa e de como a relação entre jogadores do mesmo clube pode facilitar as ligações dentro de campo.
Para Cabo Verde e Suécia, isso não parece ser um problema: todos os convocados jogam em clubes diferentes e não há nenhum clube repetido.
Uruguai tem mais vacas que pessoas
Isso mesmo. O país sul-americano tem a particularidade de ter mais vacas que habitantes.
Com uma população de 3,4 milhões e cerca de 12 milhões de vacas, há um rácio de três vacas e meia por cada habitante.
Suíça foi eliminada sem sofrer golos
Um grande feito pela negativa. A Suíça foi a única seleção a já ter sido eliminada de um Mundial sem perder qualquer jogo e sem sofrer qualquer golo.
Aconteceu em 2006 e foi afastada pela Ucrânia, nos penáltis dos oitavos de final.
Uzbequistão rodeado de países sem costa marítima
Esta curiosidade é mais de geografia do que de futebol. Só há dois países no mundo que estão rodeados por países sem costa marítima. Um deles é o Uzbequistão, o outro é o Liechtenstein.
Brasil é o único que participou em todos os mundiais
Voltamos ao futebol. Seleções como Alemanha ou Itália falharam o primeiro Mundial em 1930, enquanto a Argentina e a Alemanha falharam em 1950. Já a França não se qualificou para o Mundial de 1962.
A seleção argentina voltou a falhar a qualificação em 1970 enquanto que a de Inglaterra só começou a ir a campeonatos do mundo a partir de 1950. Falhou na qualificação em 1974 e 1978.
Já Portugal apenas foi a dois Mundiais até 2002 (1986 e 1966), não falhando nenhum desde então.
Se um Mundial vale uma estrela, como é que o Uruguai usa 4?
É verdade, o Uruguai tem ao peito quatro estrelas por cima do seu emblema, mas a seleção apenas venceu dois Mundiais — o primeiro, em 1930, e o "Maracanazo" em 1950.
As outras duas estrelas são em referência aos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, numa altura em que não havia Campeonato do Mundo e esta era considerada a maior prova de seleções.
Canadá tem mais lagos que o resto do mundo
O Canadá é conhecido por ser o país com mais lagos em todo o mundo, mas também tem mais lagos do que o resto do mundo inteiro em conjunto.
São mais de 2 milhões e representam cerca de 20% da água doce (superficial) do planeta.
França é o país com mais fusos horários
Aqui não há jet lag. Devido aos territórios ultramarinos espalhados pelo planeta, a França tem 12 fusos horários diferentes.
Estes incluem o território continental, com mais uma hora que Portugal, mas também ilhas como Guadalupe e Martinica, nas Caraíbas, a Guiana Francesa na América do Sul, a ilha Reunião junto a Madagáscar no Oceano Índico, e a Polinésia Francesa e Nova Caledónia na Oceânia.
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RD Congo tem passado para esquecer em Mundiais
O primeiro adversário de Portugal foi também alvo de uma das piores derrotas na história dos Mundiais. Em 1974, na Alemanha, o então Zaire fez três jogos e perdeu os três, sofrendo 14 golos e não marcando nenhum.
Depois de uma derrota inaugural por 2-0 frente à Escócia, o país africano perdeu 9-0 com a Jugoslávia — ao intervalo já tinha sofrido seis golos. Na última jornada, o Zaire perdeu com o Brasil por 3-0.
Assim, se a República Democrática do Congo marcar frente a Portugal, será o seu primeiro golo em Mundiais.
Jogadores com milhões de seguidores
Este também é o Mundial dos seguidores nas redes sociais. Começou com Tim Payne, da Nova Zelândia.
Considerado um dos jogadores do Mundial com menos seguidores, foi alvo de uma campanha de um influencer que levou a que, em apenas duas semanas, chegasse aos 5,7 milhões de seguidores — mais do que a população da Nova Zelândia (5,3 milhões de pessoas).
Esta segunda-feira, Vozinha tornou-se a grande sensação das redes sociais. Depois de uma exibição histórica frente a Espanha, o guardião de Cabo Verde passou de 50 mil para mais de 6,6 milhões de seguidores — mais de 10 vezes a população do país africano.
Escócia não gosta da fase de eliminatórias
Os escoceses começaram bem a fase de grupos, com uma vitória por 1-0 frente ao Haiti, mas são a seleção que participou mais vezes num Mundial sem nunca ter avançado da fase de grupos.
A Escócia participou em oito edições do Campeonato do Mundo, mas foi sempre eliminada na primeira fase.
Um dos Mundiais não teve final
Em 1950, a FIFA decidiu renovar o formato e criar duas fases de grupos diferentes. Assim, não era certo que o vencedor final se decidisse no último jogo do Mundial, como veio a acontecer.
O último jogo da 2ª fase de grupos calhou ser o Brasil-Uruguai, no Maracanã. E calhou que, se o Brasil empatasse ou vencesse seria campeão. Se o Uruguai ganhasse, seria campeão. E aconteceu "Maracanazo", com o Brasil a perder em casa.
O Brasil começou a ganhar, com um golo de Friaça aos 47 minutos, mas os uruguaios deram a volta, com golos de Schiaffino e Ghiggia, num estádio com mais de 170 mil pessoas.
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