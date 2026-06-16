Só se fala de Mundial? 21 factos para nunca mais ficar sem conversa à mesa

O Mundial 2026 começou e já domina as conversas no trabalho, na família e entre amigos. Quem joga com quem? E quando? E aquela jogada do Brasil-Marrocos? A estrela daquela seleção que já jogou em Portugal?

Para que não fique fora da conversa, aqui estão 21 factos curiosos, relacionados com o Mundial ou com países que participam no Campeonato do Mundo.

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"Os Elefantes", mas pouco

A seleção da Costa do Marfim tem como alcunha "Os Elefantes", mas há 37 países no mundo com mais elefantes — e três estão no Mundial (África do Sul, RD Congo, Gana).

Há outros países com animais como alcunha. É o caso de Cabo Verde, que são os "Tubarões Azuis". No arquipélago vivem mais de 50 espécies diferentes de tubarões.

Curaçau é do tamanho da Sertã

Estreante no Mundial, o país fica no sul das Caraíbas e tem uma área de apenas 444 quilómetros quadrados — ou seja, o equivalente a multiplicar o território de Portugal por 200 vezes.

É um dos quatro países no seu primeiro Campeonato do Mundo, ao lado de Cabo Verde, Uzbequistão e Jordânia.

A música que começa todos os jogos

Para este Mundial, a organização nos Estados Unidos está a tocar a música "Sirius", dos The Alan Parsons Project, na entrada das equipas no estádio. A música ficou conhecida por ser o tema de entrada dos Chicago Bulls na NBA, na altura em que Michael Jordan jogava.

Depois, para cada golo, cada seleção escolheu duas opções de música como comemoração para os seus golos. Algumas seleções escolheram temas nacionais, outras músicas que puxem pelos adeptos.