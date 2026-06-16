Vem aí a estreia de Portugal: que equipa lançará Martínez e o que esperar da RD Congo?

Não é totalmente estranho Portugal iniciar uma campanha num Campeonato do Mundo ante uma seleção africana. Em 2006, Pauleta marcou bem cedo e a equipa das Quinas derrotou Angola, num jogo de grande proximidade emocional e pouca espetacularidade exibicional da turma de Scolari.

Quatro anos volvidos, no icónico Nelson Mandela Bay Stadium, de Port Elizabeth, na África do Sul, Costa do Marfim e a turma portuguesa assinaram um pacto de não agressão em forma de 0-0. Em 2022, ainda com Fernando Santos, deu-se uma estreia sofrida mas feliz face à seleção do Gana (3-2), com golos de Cristiano Ronaldo, Rafael Leão e João Félix.

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2026 volta a encaminhar Portugal para um começo com uma seleção do continente africano, desta feita com a RD Congo a fazer história — já havia estado num Mundial, em 1974, mas ainda como Zaire. A expectativa é, por um lado, alta antes do arranque de campanha lusa, pela constelação de estrelas à disposição e pela recente conquista da Liga das Nações (troféu menos relevante, mas que ainda assim serve de bom barómetro na comparação com outras grandes seleções).

No entanto, a fase de qualificação com exibições dubitativas, a falta de riqueza no ataque posicional e o excesso de atenção às características dos adversários antes de cada jogo fazem com que ainda exista alguma desconfiança em relação a Martínez, reforçando que a qualidade de jogo na única fase final disputada — Euro 2024 — não foi esplendorosa (a melhor partida até foi frente à França, na noite da eliminação).

Os onzes prováveis de Portugal e RD Congo