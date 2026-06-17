Portugal não rematava tão pouco num Mundial desde 2010

Do outro lado, os congoleses assustaram e rondaram a baliza de Diogo Costa durante a primeira parte, com remates aos 11, 14, 33 e 45+3 minutos, até ao golo do empate de Wissa, no último minuto antes do intervalo.

Na segunda parte, uma bola ao poste de Bakambu aos 56 minutos, um lance que acabou anulado por falta cometida. O último lance de perigo chegou aos 77 minutos, por Bakambu, que rematou perto do canto superior esquerdo.

Durante o jogo, Cristiano Ronaldo tocou na bola apenas 25 vezes, abaixo do que fez nos últimos jogos pela seleção nacional.

Contas feitas, Portugal termina o jogo com menos remates e grandes oportunidades que o Congo, além de menor quantidade de golos esperados — 0,64 para Portugal e 0,82 para o Congo.

Segundo a Opta, a percentagem de 75,4% de posse de bola é a mais alta registada por uma equipa que teve menos remates do que o adversário num jogo do Mundial (desde 1966).