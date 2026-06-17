Portugal-RD Congo, a crónica: o carrossel que parecia uma coisa e foi outra

O artista Richie Campbell tem um novo álbum, “Elephant in the Room”, que certamente não é sobre Cristiano Ronaldo, mas, aproveitando a onda, convém não escapar do debate. O que fez, tocando tão pouco na bola e raramente posicionando-se para criar perigo (17º jogo em branco num Mundial), é suficiente para jogar os 90 minutos? Já se sabe, nestes jogos com a equipa distante e desconectada, as maiores vítimas são os 9. Mas o estatuto do capitão, intocável, arrisca ser um estorvo. João Félix, Gonçalo Guedes e Francisco Trincão não entraram, enquanto Gonçalo Ramos, o único 9 concorrente, apenas entrou aos 83’.

Há pouco mais história até ao final da partida, tirando as substituições de João Cancelo e Pedro Neto por Nélson Semedo e Rafael Leão. Por Ramos, estranhamente, saiu Vitinha, como se a convicção inicial se tivesse esfumado, como se fosse um mero rumor que alguém ousou imaginar, a tal linha argentina, a tal concentração de magos e aprendizes de magos no miolo. A segunda parte foi atípica. Espremido, viu-se muito pouco de Portugal (75% posse de bola, 783 passes vs 251, 7 finalizações contra 8 da RDC). Não só futebolisticamente, mas também na energia, naquela sagacidade competitiva que define os vencedores. Atacar o espaço, caia lá a bola ou não, é importante para ferir a linha defensiva e criar dúvidas. O quadrado mágico nunca se aproximou demasiado e ficou por ser inaugurado, perdeu a bola... Bruno Fernandes foi demasiado anónimo, desanimado até, esteve longe do jogo. Afinal, ele devia ser o coração do ataque, o senhor risco, o imperador do veneno, o governador da terra da imaginação.

Fica na lembrança, para além do eco em surdina dos alarmes, o bonito golo de João Neves, agora o terceiro mais jovem de sempre a marcar em Campeonatos do Mundo, com 21 anos e 8 meses, atrás de Gonçalo Ramos (21 anos, 5 meses) e Cristiano Ronaldo (21 anos e 4 meses), que se tornou no segundo homem da história, depois de Messi, a jogar em seis Mundiais.