⚽ Portugal-RD Congo em direto. Acompanhe a estreia no Mundial 2026
A seleção nacional entra em campo, em Houston, nos EUA, diante da República Democrática do Congo, já avisada para os perigos de subestimar adversários teoricamente inferiores. Acompanhe todas as incidências com a Renascença.
Oiça em direto
17 jun, 2026 - 15:15 • Carlos Calaveiras , Inês Braga Sampaio , Hugo Tavares da Silva
Saiba Mais
- Congo em festa para o duelo com Portugal: “O povo quase queria um feriado nacional”
- João Neves é o terceiro português mais jovem de sempre a marcar em Mundiais
- Cristiano Ronaldo é o mais velho jogador de campo titular num Mundial
- Francisco e Sérgio Conceição tornam-se primeira dupla pai-filho de Portugal em Mundiais
- Congo em festa para o duelo com Portugal: “O povo quase queria um feriado nacional”
- João Neves é o terceiro português mais jovem de sempre a marcar em Mundiais
- Cristiano Ronaldo é o mais velho jogador de campo titular num Mundial
- Francisco e Sérgio Conceição tornam-se primeira dupla pai-filho de Portugal em Mundiais
Comentários