⚽ Portugal-RD Congo. Recorde os melhores momentos da estreia no Mundial

A seleção nacional entra em campo, em Houston, nos EUA, diante da República Democrática do Congo, já avisada para os perigos de subestimar adversários teoricamente inferiores. Acompanhe todas as incidências com a Renascença.

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17 jun, 2026 - 15:15 • Carlos Calaveiras , Inês Braga Sampaio , Hugo Tavares da Silva

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