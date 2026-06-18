Da euforia à depressão. Portugal no divã depois de as expetativas terem sido insufladas

O símbolo maior desta tese talvez seja mesmo Cristiano Ronaldo, apesar de pela sua dimensão de estrela planetária a análise não se circunscrever ao povo português. O psicólogo diz que o astro português “é associado à excelência, à superação, à decisão, à ideia de que Portugal pode estar entre os melhores do mundo” e quando se espera um outro tipo de exibição, “a reação pública, depois, é desproporcionada porque não se está a avaliar apenas ou o lance ou um jogador, está-se a avaliar simbolicamente uma narrativa inteira, uma juventude que já passou, o legado, o medo de declínio, a dificuldade de aceitar que até os mais extraordinários de todos nós são humanos e também há aqui uma frustração que é projetada”.

E conclui que “há pessoas que vivem o desporto como um espaço de compensação emocional, a equipa ganha, eu sinto-me um pouco maior ou melhor, a equipa perde ou empata e isso é frustrante face às expectativas, e eu sinto-me que me retiraram de qualquer coisa e é mais fácil encontrar um culpado do que agora olharmos para essa complexidade”.

Mesmo na alta competição não se é imune à pressão

Mas faz sentido usar o argumento da pressão, quando os 26 da seleção nacional jogam nas melhores equipas do mundo e muitos já venceram as principais competições de futebol? O ex-bastonário assume que os atletas de alta competição “estão habituados aos palcos mais expostos do mundo” e “a competirem nos limites há muito tempo”, e que, por isso, “certamente a maior parte deles terão desenvolvido competências para lidar com situações deste género que são muito acima do comum de nós”.

