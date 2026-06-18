Sergej Barbarez, o jogador de póquer que só queria treinar a Bósnia e Herzegovina

"Pode parecer um pouco dramático, mas acredito que esta é a minha missão." É com este sentimento que Sergej Barbarez encara o cargo de selecionador da Bósnia e Herzegovina. Como uma missão, algo a que estava destinado. Talvez essa crença o tenha ajudado a conduzir a seleção dos Balcãs ao segundo Mundial da sua história.

Quando Barbarez nasceu, em 1971, a Bósnia e Herzegovina fazia ainda parte da entretanto extinta Jugoslávia. O jovem Sergej era filho de um futebolista e de uma andebolista, e a sua primeira paixão foi o atletismo. Era especialista nos 400 metros. No entanto, teve de se contentar com o futebol devido à falta de recursos para competir como atleta.

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Assim nasceu um futebolista. Começou a jogar no Velez, em Mostar, a sua terra natal, e cedo se percebeu que estava ali um jovem talentoso. No entanto, foi obrigado a interromper a carreira, em 1991, para servir na guerra civil na Jugoslávia, e aos 20 anos fugiu mesmo para a Alemanha, para casa de um tio e Hannover, para escapar ao conflito. E para convencê-lo a ficar, o tio arranjou-lhe um estágio de duas semanas no Hannover 96.



Foi um passo decisivo rumo a uma carreira de ponta de lança que, ainda hoje, é das de maior sucesso na Bósnia e Herzegovina.

Um bósnio que se fez ídolo em Hamburgo

Sergej Barbarez destacou-se rapidamente no Hannover e, em 1993/94, rumou ao Union de Berlim. Depois de uma época em que marcou 26 golos em 40 jogos, mudou-se para o Hansa Rostock e, dois anos depois, deu o salto para o Borussia Dortmund. Chegou o dobrar do milénio e o avançado rumou ao Hamburgo, onde se fez ídolo.

Logo na primeira época, Barbarez foi o melhor marcador da Bundesliga, com 22 golos. Os "dino" foram campeões alemães em 2003/04 e conquistaram a Taça Intertoto em 2005, sempre com contribuição do capitão Barbarez, que se tornou um ícone do clube, com 75 golos em 2016 jogos.

Com a seleção, também mostrou a sua qualidade. Averbou 47 internacionalizações entre 1998 e 2004, e marcou 17 golos. Foi capitão desde 2004 até terminar a carreira internacional. Foi, ainda, eleito futebolista do ano da Bósnia e Herzegovina em três ocasiões: 2001, 2002 e 2003.

Faltou a qualificação para um Mundial. Isso viria mais tarde, em 2014, com nomes como Miralem Pjanic, Zvjezdan Misimovic, Vedad Ibisevic e Edin Dzeko a liderar as fileiras. Contudo, o abrir de portas de jogadores como Barbarez é creditado como decisivo para o caminho desbravado pela "geração de ouro".