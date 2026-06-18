Vozinha colocou Chaves nas bocas do mundo e nós fomos até lá: "As coisas boas acontecem às pessoas boas"

Nesta churrasqueira, ponto de encontro dos adeptos do Chaves, foram muitos os que acompanharam a estreia de Cabo Verde no Mundial, incluindo o pai de Virgínia.

"Eu não sei onde é que ele foi buscar aquela elasticidade toda. Fiquei maluco", confessa António Silva, sócio número 1 do GD Chaves.

António já viu passar inúmeros guarda-redes pelo Estádio Eng. Manuel Branco Teixeira. Na sua opinião, apesar de alguns momentos menos bons, Vozinha "foi dos melhores que viu jogar".

A cidade que tem Vozinha como filho

É difícil explicar a quem chega de fora. Afinal, Vozinha nasceu a mais de quatro mil quilómetros de Trás-os-Montes. Mas há muito que deixou de ser apenas um guarda-redes que passou pelo Desportivo de Chaves. Em certa medida, tornou-se um dos seus.

O empate frente à Espanha deu a Cabo Verde o primeiro ponto da sua história em Campeonatos do Mundo. Mas, naquela noite, enquanto os Tubarões Azuis celebravam um resultado que ficará para sempre gravado na memória do arquipélago, em Chaves celebrava-se também um homem que a cidade adotou como filho.

"É alguém da terra, entre aspas. Um transmontano quase de gema", descreve Luís, funcionário do bar Memórias nas Caldas. "Levou os valores locais para o Mundial."

Talvez seja por isso que por ali ninguém fala da sua idade, dos milhões de visualizações ou da fama repentina. Fala-se da pessoa.

Daquele homem que chegava cedo aos treinos e que depois passava pela loja do clube apenas para conversar. Que brincava com os funcionários, que entrava nos cafés sem qualquer cerimónia e que nunca se comportou como uma estrela. Sandra Malta, funcionária da loja do Desportivo de Chaves, resume-o numa frase simples: "Muito acessível".

Foi assim durante dois anos. Entre jogos, treinos e os altos e baixos de uma equipa que chegou a conhecer a descida de divisão, Vozinha foi criando uma ligação rara.

Tornou-se cliente habitual de alguns estabelecimentos da cidade. No Avelã, gostava de crepes com Nutella, waffles e morangos. No Memórias nas Caldas, passava regularmente com os colegas de equipa.

Era apenas mais um. E ao mesmo tempo não era.

Era amigo, companheiro, mas, acima de tudo, era presente na comunidade que escolheu como casa.