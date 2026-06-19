​De Josimar para Josimar, uma carta em voz alta: "No domingo vamos fazer uma grande festa para assistir ao seu jogo"

"Fiquei muito surpreso e agradecido ao mesmo tempo. Eu estava em viagem, 40 dias viajando, temos aqui um trabalho social, eu e a minha esposa, ajudamos crianças, adolescentes, idosos. Estávamos há 40 dias viajando no estado do Pará. Quando regressámos, íamos passar quatro dias em casa, mas surgiu todo este rebuliço, esta coisa bacana.

Um xará [alguém com o mesmo nome], um goleiro de Cabo Verde que fez defesas espectaculares, para mim foi uma coisa fantástica. Já agradeci ao pai dele noutras entrevistas, aproveito para agradecer agora também. Ele tem o meu nome, fez belíssimas defesas, como eu no Mundial de 1986 fiz dois belíssimos golos, tive boas atuações, foi uma coisa fantástica.

[Esta história] deu uma reviravolta na minha vida tão grande, tão grande, que acabei deixando [para depois] alguns compromissos para atender todo este público, graças a Deus, a imprensa, até os amigos me ligaram para conversar. Para mim, foi fantástico. Acredito que para o meu xará tenha sido e esteja a ser fantástico, talvez mais para ele do que para mim, porque ele está lá na Copa. Está sendo muito bom, muito bacana.