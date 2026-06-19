Mundial 2026
De Josimar para Josimar, uma carta em voz alta: "No domingo vamos fazer uma grande festa para assistir ao seu jogo"
19 jun, 2026 - 13:30 • Hugo Tavares da Silva
As palavras que se seguem são todas na primeira pessoa. Josimar, autor de dois golaços no México-86 pelo Brasil, deixou em Bola Branca uma mensagem para o guarda-redes de Cabo Verde, "Vozinha". Ou Josimar, assim chamado pelo pai graças à arte inventada por Josimar há 40 anos.
"Fiquei muito surpreso e agradecido ao mesmo tempo. Eu estava em viagem, 40 dias viajando, temos aqui um trabalho social, eu e a minha esposa, ajudamos crianças, adolescentes, idosos. Estávamos há 40 dias viajando no estado do Pará. Quando regressámos, íamos passar quatro dias em casa, mas surgiu todo este rebuliço, esta coisa bacana.
Um xará [alguém com o mesmo nome], um goleiro de Cabo Verde que fez defesas espectaculares, para mim foi uma coisa fantástica. Já agradeci ao pai dele noutras entrevistas, aproveito para agradecer agora também. Ele tem o meu nome, fez belíssimas defesas, como eu no Mundial de 1986 fiz dois belíssimos golos, tive boas atuações, foi uma coisa fantástica.
[Esta história] deu uma reviravolta na minha vida tão grande, tão grande, que acabei deixando [para depois] alguns compromissos para atender todo este público, graças a Deus, a imprensa, até os amigos me ligaram para conversar. Para mim, foi fantástico. Acredito que para o meu xará tenha sido e esteja a ser fantástico, talvez mais para ele do que para mim, porque ele está lá na Copa. Está sendo muito bom, muito bacana.
Reportagem Bola Branca
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Meu xará, para mim está sendo uma honra você ter o meu nome, fazendo essa homenagem, pelo seu pai, está sendo uma honra muito grande. Eu não sabia, quando fiquei sabendo fiquei muito emocionado. E muito mais emocionado e muito mais contente porque realmente você é um goleiro de verdade.
Você fez excelentes defesas, chamou à atenção do mundo inteiro, vi-me muito em você. A Copa já passou há 40 anos, você fazendo essa atuação brilhante como eu tive lá na Copa. Eu entrei para o lugar do Édson [Boaro], eu não era titular, entrei e fiz dois golos belíssimos. Estou vendo você, estou-me vendo no seu lugar. As coisas estão coincidindo muito mesmo.
Quero deixar os meus parabéns a você. Desde o momento que eu fiquei a saber desta história, tenho rezado, orado muito por você, porque só Deus pode fazer esses milagres, como fez na minha vida está fazendo na sua. Continue assim, dedicando-se, não adianta ter fé e acreditar em Deus se a gente não trabalhar. Você tem trabalhado muito, tenho absoluta certeza disso.
Quero deixar o meu agradecimento do coração. Estamos orando por você. No domingo vamos fazer aqui uma grande festa (vs. Uruguai, 23h00), na casa da minha sogra, vamos reunir parentes e amigos para assistir ao seu jogo, para orar por você, para ter outra atuação esplêndida, com certeza vai ter.
Um beijo no seu coração, muito obrigado por você ter o meu nome, muito obrigado ao senhor seu pai por ter colocado o meu nome em você. Estamos aqui esperando que um dia bem próximo nos possamos encontrar. E torço para que a sua seleção, Cabo Verde, possa ir muito mais longe do que todos estão esperando e que um dia eu possa ir ao seu país conhecê-lo, será uma honra.
Um beijo do seu xará, Josimar."