Afinal, só dois jogos da primeira jornada do Mundial 2026 tiveram calor extremo

Apenas dois dos 24 jogos da primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2026 foram disputados em níveis de "calor extremo", com temperaturas acima de 30 graus Celsius.

O jogo de Portugal frente à República Democrática do Congo, em Houston, até foi o terceiro mais quente fora do estádio — estavam 33,5 °C — mas o NRG Stadium é um dos três que têm cobertura e são climatizados, o que melhorou as condições e impede comparações.

Apesar das ameaças de temperaturas muito altas nos jogos realizados nos Estados Unidos da América (EUA), México e Canadá, a temperatura média dos jogos ficou-se pelos 23,9 ºC, excluindo os jogos realizados nos estádios de Dallas, Houston e Atlanta, com dispositivos de controlo climático.

O jogo mais quente foi o Arábia Saudita-Uruguai, que se realizou em Miami no dia 15 de junho, e que chegou aos 32,9 °C. O jogo começou às 18h00 locais e acabou 1-1, com ambas as equipas a mostrarem dificuldades físicas para combater o calor.