Mundial 2026
Afinal, só dois jogos da primeira jornada do Mundial 2026 tiveram calor extremo
20 jun, 2026 - 16:00 • Diogo Camilo
O Mundial com jogos nos EUA, México e Canadá ameaçou chegar a temperaturas históricas, mas só dois jogos foram disputados com mais de 30 °C. Os dois primeiros jogos de Portugal são em clima controlado mas o último, em Miami e frente à Colômbia, terá as temperaturas mais altas.
Apenas dois dos 24 jogos da primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2026 foram disputados em níveis de "calor extremo", com temperaturas acima de 30 graus Celsius.
O jogo de Portugal frente à República Democrática do Congo, em Houston, até foi o terceiro mais quente fora do estádio — estavam 33,5 °C — mas o NRG Stadium é um dos três que têm cobertura e são climatizados, o que melhorou as condições e impede comparações.
Apesar das ameaças de temperaturas muito altas nos jogos realizados nos Estados Unidos da América (EUA), México e Canadá, a temperatura média dos jogos ficou-se pelos 23,9 ºC, excluindo os jogos realizados nos estádios de Dallas, Houston e Atlanta, com dispositivos de controlo climático.
O jogo mais quente foi o Arábia Saudita-Uruguai, que se realizou em Miami no dia 15 de junho, e que chegou aos 32,9 °C. O jogo começou às 18h00 locais e acabou 1-1, com ambas as equipas a mostrarem dificuldades físicas para combater o calor.
A atmosfera no Hard Rock Stadium pode ser semelhante à que Portugal vai encontrar frente à Colômbia, na mesma cidade e no mesmo estádio, mas com o jogo a realizar-se às 19h00 locais. Está previsto que as temperaturas subam em Miami e podem chegar aos 34 ºC no dia do jogo, 27 de junho.
Outra partida que também chegou a níveis de "calor extremo" foi o Suécia-Tunísia, em Monterrey, no México, com uma temperatura máxima de 30,6 °C. A partida teve início às 22 horas locais e viria a terminar 5-1, a favor dos suecos.
Segundo a associação de jogadores Fifpro, o perigo está acima de 28 °C. A associação defende mesmo que as partidas que estejam marcadas para dias que ultrapassem esta temperatura devem ser adiadas ou suspensas.
Para já, a média de temperaturas está abaixo do Mundial do Qatar, que esteve acima dos 25 ºC, e está em linha com o Mundial da Rússia de 2018 e do Brasil de 2014.