Mundial 2026

Afinal, só dois jogos da primeira jornada do Mundial 2026 tiveram calor extremo

20 jun, 2026 - 16:00 • Diogo Camilo

O Mundial com jogos nos EUA, México e Canadá ameaçou chegar a temperaturas históricas, mas só dois jogos foram disputados com mais de 30 °C. Os dois primeiros jogos de Portugal são em clima controlado mas o último, em Miami e frente à Colômbia, terá as temperaturas mais altas.

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Apenas dois dos 24 jogos da primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2026 foram disputados em níveis de "calor extremo", com temperaturas acima de 30 graus Celsius.

O jogo de Portugal frente à República Democrática do Congo, em Houston, até foi o terceiro mais quente fora do estádio — estavam 33,5 °C — mas o NRG Stadium é um dos três que têm cobertura e são climatizados, o que melhorou as condições e impede comparações.

Apesar das ameaças de temperaturas muito altas nos jogos realizados nos Estados Unidos da América (EUA), México e Canadá, a temperatura média dos jogos ficou-se pelos 23,9 ºC, excluindo os jogos realizados nos estádios de Dallas, Houston e Atlanta, com dispositivos de controlo climático.

O jogo mais quente foi o Arábia Saudita-Uruguai, que se realizou em Miami no dia 15 de junho, e que chegou aos 32,9 °C. O jogo começou às 18h00 locais e acabou 1-1, com ambas as equipas a mostrarem dificuldades físicas para combater o calor.

A atmosfera no Hard Rock Stadium pode ser semelhante à que Portugal vai encontrar frente à Colômbia, na mesma cidade e no mesmo estádio, mas com o jogo a realizar-se às 19h00 locais. Está previsto que as temperaturas subam em Miami e podem chegar aos 34 ºC no dia do jogo, 27 de junho.

Outra partida que também chegou a níveis de "calor extremo" foi o Suécia-Tunísia, em Monterrey, no México, com uma temperatura máxima de 30,6 °C. A partida teve início às 22 horas locais e viria a terminar 5-1, a favor dos suecos.

Segundo a associação de jogadores Fifpro, o perigo está acima de 28 °C. A associação defende mesmo que as partidas que estejam marcadas para dias que ultrapassem esta temperatura devem ser adiadas ou suspensas.

Para já, a média de temperaturas está abaixo do Mundial do Qatar, que esteve acima dos 25 ºC, e está em linha com o Mundial da Rússia de 2018 e do Brasil de 2014.

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