Mundial 2026
Mudanças da FIFA fazem subir o tempo útil de jogo neste Mundial
20 jun, 2026 - 12:05
São apenas 24 jogos, mas a média de tempo de jogo útil está quase nos 60%, muito acima dos últimos dois Mundiais. Árbitros têm aplicado contagens decrescentes para a execução de pontapés de baliza, cantos ou lançamentos laterais.
As novidades da FIFA para acabar com as perdas de tempo neste Mundial 2026, como as contagens decrescentes em pontapés de baliza, lançamentos laterais e substituições, começam a dar frutos.
A percentagem de tempo útil dos jogos da primeira jornada da fase de grupos cresceu em relação aos dois últimos Mundiais, ao mesmo tempo que a contabilização do tempo desperdiçado é, de longe, a mais baixa, quando comparada com 2018 e 2022.
A contagem dos tempos é da BBC e indica que, em média — e retirando os seis minutos por jogo para as pausas de hidratação —, os jogos da primeira jornada tiveram 96 minutos e oito segundos. Há quatro anos, no Qatar, a média na mesma altura estava nos 102 minutos e meio. No Mundial da Rússia de 2018, a média no final da primeira jornada era de quase 97 minutos.
Mas há mais: a percentagem de tempo útil está agora quase nos 60%, enquanto em 2022 era de 56,9% e em 2018 de 56,3%.
Em média, nesta primeira jornada, jogaram-se 57 minutos e 22 segundos. No último Mundial jogavam-se mais 40 segundos, mas havia mais seis minutos de tempo morto.
O objetivo já tinha sido traçado antes do início do Mundial pelo chefe dos árbitros da FIFA, Pierluigi Collina: "Queremos aumentar o ritmo do jogo", declarando guerra à perda de tempo, depois de um Mundial no Qatar em que todas as perdas de tempoeram adicionadas aos tempos de desconto.
Assim, para este Mundial, há contagens decrescentes de cinco segundos para pontapés de baliza, cantos ou lançamentos laterais. Para substituições há um cronómetro de 10 segundos: no final, se o jogador não tiver saído de campo nesse tempo, o jogador que o substituiu terá de esperar um minuto até entrar.