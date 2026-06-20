Mudanças da FIFA fazem subir o tempo útil de jogo neste Mundial

As novidades da FIFA para acabar com as perdas de tempo neste Mundial 2026, como as contagens decrescentes em pontapés de baliza, lançamentos laterais e substituições, começam a dar frutos.

A percentagem de tempo útil dos jogos da primeira jornada da fase de grupos cresceu em relação aos dois últimos Mundiais, ao mesmo tempo que a contabilização do tempo desperdiçado é, de longe, a mais baixa, quando comparada com 2018 e 2022.

A contagem dos tempos é da BBC e indica que, em média — e retirando os seis minutos por jogo para as pausas de hidratação —, os jogos da primeira jornada tiveram 96 minutos e oito segundos. Há quatro anos, no Qatar, a média na mesma altura estava nos 102 minutos e meio. No Mundial da Rússia de 2018, a média no final da primeira jornada era de quase 97 minutos.

Mas há mais: a percentagem de tempo útil está agora quase nos 60%, enquanto em 2022 era de 56,9% e em 2018 de 56,3%.