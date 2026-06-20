Mundial 2026
“Um jogo de quartos”. Como é que as pausas para hidratação afetam o futebol jogado no Mundial
20 jun, 2026 - 10:00 • Eduardo Soares da Silva
Quer esteja calor abrasador ou temperatura controlada num estádio fechado, todos os jogos do Mundial 2026 param a meio de cada uma das partes para hidratação dos jogadores. A FIFA alega que está a defender o bem-estar dos atletas, há quem lhe chame “pausa para publicidade”, mas a decisão tem um efeito prático no desfecho dos jogos.
A introdução de pausas obrigatórias para hidratação no Mundial 2026 está a revolucionar a estrutura dos jogos, a abordagem das seleções dentro de campo e a influenciar os resultados. O comentador da Renascença, João Ferreira, observa agora uma modalidade com partidas divididas em quartos, ao contrário de duas metades.
“A pausa é de três minutos, o que é um período relativamente grande e que permite o redirecionar do jogo. É tempo mais do que suficiente para os treinadores conversarem com os jogadores, mostrarem imagens no computador, simular movimentos e estimular novos posicionamentos. É uma grande possibilidade para se mudar o rumo dos jogos”, aponta o especialista.
O Alemanha-Curaçau é o exemplo escolhido por João Ferreira para provar isso mesmo. Quando o árbitro interrompeu a primeira parte, aos 22 minutos, o jogo estava empatado a um golo. “Curaçau estava a incomodar e tinha marcado. Com a intervenção do treinador Julian Nagelsmann na paragem, a Alemanha passou a estar por cima", descreve o comentador.
Os alemães marcaram dois golos nos minutos que se seguiram até ao intervalo e juntaram mais quatro na segunda parte. O resultado final foi uma goleada por 7-1. “A raiz da mudança esteve na paragem para hidratação da primeira parte”, conclui João Ferreira.
O mesmo aconteceu no jogo de estreia da Noruega frente ao Iraque, segundo observou o analista de dados Yash Takhur: “O jogo estava empatado, houve uma mudança tática na pausa que levou a uma melhor combinação no último terço. Daí surgiu o primeiro golo dos noruegueses", explica o especialista, à Renascença.
“A pausa quebra o ímpeto” e jogo de Portugal é prova
Mesmo que os treinadores não introduzam mudanças táticas significativas, a pausa quebra o ritmo do jogo e pode beneficiar quem estava em dificuldades até esse momento.
“As melhores equipas podem perder ritmo e ordem. E quem está pior pode reanimar e voltar mais confiante, porque a pausa trava o ímpeto do adversário”, aponta o treinador João Ferreira.
O jogo de estreia da seleção portuguesa no Mundial comprova isso mesmo, diz o comentador da Renascença: “A seleção diminuiu o rendimento com a pausa da primeira parte.”
“A linguagem corporal dos jogadores quando voltam para o campo não era boa e a pausa vem num momento em que Portugal está bem, tinha marcado e estava a dominar o jogo. A pausa levou a um regresso mais relaxado, não que tivesse sido consciente. Não foi nada positivo para a seleção portuguesa”, sentencia.
“Daqui a pouco, isto é publicidade com futebol como pano de fundo"
Yash Takhur descreve o futebol como “um jogo de ritmo” e esse ritmo “demora bastante tempo a ser construído e estabelecido”.
“Assim que uma equipa está a dominar, se quebras esse ritmo, volta a demorar bastante tempo até ser novamente definido. Isso vê-se em muitos jogos, mesmo que não se tenha materializado em golos ou oportunidades flagrantes”, aponta, em conversa, à Renascença.
Uma das surpresas da primeira jornada foi o triunfo da Austrália perante a Turquia, apontada por vários analistas como uma das seleções que poderia surpreender na competição.
“Os turcos dominaram o jogo todo e os dois golos que a Austrália marcou foram imediatamente a seguir às pausas”, exemplifica Yash.
Tudo isto está a “mudar a forma como olhamos para a estrutura do jogo”, defende Yash.
“Ouvimos sempre falar dos jogos de futebol como um jogo de duas partes distintas, mas agora parece que cada parte se divide noutras duas porque as equipas conseguem reajustar-se”, conclui.
Bem-estar dos jogadores ou pausa para publicidade?
A FIFA anunciou as pausas para hidratação em dezembro de 2025. Todos os jogos da competição terão duas pausas de três minutos, a meio de cada parte, independentemente da temperatura e humidade que se verificasse no momento. Alguns jogos, como o de Portugal frente à RD Congo, são realizados em estádios fechados, com temperatura controlada.
“As pausas para hidratação são um esforço para garantir as melhores condições possíveis para os jogadores, com base na experiência dos torneios anteriores”, justificou a FIFA em comunicado.
As pausas são aproveitadas pelos canais de televisão como uma oportunidade para lançar publicidade a meio dos jogos, uma nova realidade na modalidade. Segundo a “BBC”, a televisão americana “FOX Sports” vai lucrar cerca de 220 milhões de euros com as publicidade transmitidas exclusivamente durante os períodos de hidratação.
João Ferreira concorda que “é preciso muito cuidado com a saúde dos jogadores”, mas defende que as pausas no Mundial “estão muito longe de ser apenas por motivos de hidratação".
"Está claramente relacionado com os compromissos publicitários”, atira.
O conceituado treinador Jürgen Klopp, atualmente fora do ativo depois de ter orientado o Liverpool durante várias temporadas, defende que o futebol “está refém” dos interesses comerciais. João Ferreira concorda: “Daqui a pouco, isto é publicidade com futebol como pano de fundo."
"A publicidade é um apêndice, importante para suportar tudo mas, principalmente num Mundial, o futebol tem de ser o evento principal. A publicidade não pode tirar importância ao jogo e ao desenrolar das partidas”, aponta o treinador e comentador da Renascença.
Virgil Van Dijk, capitão da seleção dos Países Baixos, também não concorda com a obrigatoriedade das pausas e defende que deveriam ser definidas “jogo a jogo”. O selecionador dos EUA, o argentino Mauricio Pochettino, foi outra das vozes a manifestar-se contra a novidade.
Pausa para ficar?
A UEFA já anunciou que não planeia adotar a medida nas suas competições de seleções e clubes, o que significa que, na temporada 2026/27, será pouco provável que as noites frias de inverno durante a Liga dos Campeões tenham pausas para hidratação.
"Vários fatores influenciaram esta decisão, mas a forma como afeta a modalidade não foi um deles"
Ainda assim, João Ferreira acredita que será um desafio resistir às tentações da publicidade. "Vai ser um desafio. Quem beneficia vai provavelmente exercer pressão".
O comentador olha para o fenómeno como uma possível "bola de neve atrás da receita", porque a UEFA poderá ficar "pressionada para fazer mais dinheiro, porque os clubes também querem mais receita."
"As cinco substituições também eram apenas para o período de Covid-19 e está totalmente adquirido hoje como uma regra do jogo universalmente", aponta.
João Ferreira defende que a pausa "dá mais controlo aos treinadores, mas também tira emotividade e alguma magia ao jogo" e, por isso, acredita que a experiência pode ficar "circunscrita ao Mundial".
"Os Mundiais são uma plataforma de estudo. No fim da competição vão ser tiradas ilações. Acho que, mais cedo ou mais tarde, isto vai surgir noutras competições", diz.
Yash Takhur acredita, por sua vez, que a pausa representa uma mudança tão estrutural no desporto que, para ser introduzida como medida definitiva, será necessário um debate mais profundo.
"Tem claramente de ser discutido porque muda a forma como os jogos fluem. É preciso mais debate em redor do tema", salvaguarda.
O Campeonato do Mundo de futebol está ainda numa fase inicial e a segunda jornada da fase de grupos arrancou esta quinta-feira, mas as pausas já influenciaram o desfecho de várias partidas. Quer por motivos de proteção da saúde dos jogadores, ou para gerar mais dinheiro com a publicidade, Yash acredita que decisão não foi tomada a pensar no impacto estrutural que está a assumir no futebol jogado.
"Vários fatores influenciaram esta decisão, mas acho que a forma como afeta a modalidade não foi um deles", conclui.
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