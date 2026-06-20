“Um jogo de quartos”. Como é que as pausas para hidratação afetam o futebol jogado no Mundial

O mesmo aconteceu no jogo de estreia da Noruega frente ao Iraque, segundo observou o analista de dados Yash Takhur: “O jogo estava empatado, houve uma mudança tática na pausa que levou a uma melhor combinação no último terço. Daí surgiu o primeiro golo dos noruegueses", explica o especialista, à Renascença.

“A pausa quebra o ímpeto” e jogo de Portugal é prova

Mesmo que os treinadores não introduzam mudanças táticas significativas, a pausa quebra o ritmo do jogo e pode beneficiar quem estava em dificuldades até esse momento.

“As melhores equipas podem perder ritmo e ordem. E quem está pior pode reanimar e voltar mais confiante, porque a pausa trava o ímpeto do adversário”, aponta o treinador João Ferreira.

O jogo de estreia da seleção portuguesa no Mundial comprova isso mesmo, diz o comentador da Renascença: “A seleção diminuiu o rendimento com a pausa da primeira parte.”

“A linguagem corporal dos jogadores quando voltam para o campo não era boa e a pausa vem num momento em que Portugal está bem, tinha marcado e estava a dominar o jogo. A pausa levou a um regresso mais relaxado, não que tivesse sido consciente. Não foi nada positivo para a seleção portuguesa”, sentencia.

“Daqui a pouco, isto é publicidade com futebol como pano de fundo"

Yash Takhur descreve o futebol como “um jogo de ritmo” e esse ritmo “demora bastante tempo a ser construído e estabelecido”.

“Assim que uma equipa está a dominar, se quebras esse ritmo, volta a demorar bastante tempo até ser novamente definido. Isso vê-se em muitos jogos, mesmo que não se tenha materializado em golos ou oportunidades flagrantes”, aponta, em conversa, à Renascença.

Uma das surpresas da primeira jornada foi o triunfo da Austrália perante a Turquia, apontada por vários analistas como uma das seleções que poderia surpreender na competição.



“Os turcos dominaram o jogo todo e os dois golos que a Austrália marcou foram imediatamente a seguir às pausas”, exemplifica Yash.