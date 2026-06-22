Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto. "Falei com Villas-Boas, ele disse que podíamos falar"

Tem havido momentos difíceis para os adeptos do FC Porto nos últimos anos, com alguns desaparecimentos. Um deles talvez lhe diga mais, a morte de Pinto da Costa. O que significava para si o ex-presidente dos dragões?

Para mim, o maior. Quando cheguei, foi sempre muito querido comigo. Tratou-me muito bem. Acho que na história do FC Porto é o maior ídolo, não só dos jogadores, mas como presidente. Era o maior símbolo do Porto, foi uma notícia muito triste para todos nós, foi muito difícil de acreditar. Sabíamos que ele já tinha uma idade avançada, mas é difícil aceitar. Só tenho palavras de agradecimento por me ter dado a oportunidade de pertencer ao clube.

Para mim, o Porto é, talvez, o clube pelo qual tenho mais carinho no futebol. Acho que dei tudo pelo clube e pela cidade, que sempre foram muito bons comigo. Mostraram-me sempre muito carinho, nos bons e nos maus momentos.

Por falar em bons momentos, lembra-se do golo que marcou ao Benfica na Luz?

Eu ainda hoje vejo esse vídeo e arrepio-me. Acho que foi o melhor momento que passei no FC Porto. Foi um momento inesquecível que acho que vou lembrar toda a minha vida. Num final de campeonato, um clássico, últimos minutos… acho que foi uma recompensa por todo o trabalho que eu tinha feito antes.

Às vezes as coisas corriam bem, outras não tão bem. Acho que esse foi o momento mais bonito que passei. Depois, conseguimos o campeonato e isso foi a cereja no topo do bolo. Mas continuo a ver e fico emocionado.

Mas como? Vai ver o vídeo de vez em quando? Pesquisa-o?

Quando quero mostrar um vídeo de um golo, mostro sempre esse [risos]. Ao meu filho e à minha filha, que eram mais novos, mostrava esse. É um bom exemplo.

Há uns anos disse, numa entrevista, que gostava de acabar a carreira no FC Porto. Ainda mantém isso?

Sempre. Seria um sonho poder terminar a minha carreira no Porto. Foi um clube onde passei muitos anos e passei muito bem. Gosto muito da cidade, do clube, das pessoas. Seria um sonho poder voltar e terminar a minha carreira aí. Quando estive com a equipa em Nova Iorque, no ano passado, falei com o André [Villas-Boas] sobre isso.

E o que é que ele lhe respondeu?

Que podíamos falar [risos]. Acho que seria um tema, terminar. Estou num momento em que ainda tenho contrato. Mas seria um tema, poder fechar a carreira no clube de que gosto.