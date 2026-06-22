Messi torna-se o melhor marcador em Mundiais. A cronologia do feito histórico

O argentino Lionel Messi está (ainda mais) na história dos Campeonatos do Mundo ao tornar-se o melhor marcador da competição com o golo marcado frente à Áustria, na segunda jornada.

Messi ainda falhou um penálti no arranque da partida, mas inaugurou o marcador frente à Áustria, aos 39 minutos. Nos descontos do jogo, marcou um segundo golo, dilatando o recorde.

O avançado do Inter Miami eleva a sua contagem pessoal para os 18 golos e deixa para trás o alemão Miroslav Klose.

O recorde de Klose durou 12 anos. Faturou 16 vezes em quatro fases finais: cinco golos em 2002, outros cinco no Mundial que disputou em solo alemão, em 2006, quatro em 2010 e fechou um ciclo de ouro com dois golos em 2014, ano em que a Alemanha venceu a competição.

Mais golos no Qatar do que nos quatro Mundiais anteriores

A relação de Messi com os Campeonatos do Mundo não foi fácil. Chegou a ser quase consensual que Messi não conseguia render tanto pela seleção e nos Mundiais como no Barcelona.

Messi também nunca foi consensual dentro da própria seleção, nem no próprio país, por tardar em conseguir levantar o troféu.

O avançado estreou-se no torneio em 2006, após uma época de afirmação no Barcelona. O torneio não foi memorável e a Argentina caiu nos quartos de final frente à Alemanha. Messi fez apenas três jogos, foi titular apenas num deles, e marcou o seu primeiro frente à Sérvia e Montenegro.