Mundial 2026

Messi torna-se o melhor marcador em Mundiais. A cronologia do feito histórico

22 jun, 2026 - 19:00 • Eduardo Soares da Silva

O avançado argentino entra para a história com o golo frente à Áustria, mas o recorde pode não resistir muito tempo.

A+ / A-

O argentino Lionel Messi está (ainda mais) na história dos Campeonatos do Mundo ao tornar-se o melhor marcador da competição com o golo marcado frente à Áustria, na segunda jornada.

Messi ainda falhou um penálti no arranque da partida, mas inaugurou o marcador frente à Áustria, aos 39 minutos. Nos descontos do jogo, marcou um segundo golo, dilatando o recorde.

O avançado do Inter Miami eleva a sua contagem pessoal para os 18 golos e deixa para trás o alemão Miroslav Klose.

O recorde de Klose durou 12 anos. Faturou 16 vezes em quatro fases finais: cinco golos em 2002, outros cinco no Mundial que disputou em solo alemão, em 2006, quatro em 2010 e fechou um ciclo de ouro com dois golos em 2014, ano em que a Alemanha venceu a competição.

Mais golos no Qatar do que nos quatro Mundiais anteriores

A relação de Messi com os Campeonatos do Mundo não foi fácil. Chegou a ser quase consensual que Messi não conseguia render tanto pela seleção e nos Mundiais como no Barcelona.

Messi também nunca foi consensual dentro da própria seleção, nem no próprio país, por tardar em conseguir levantar o troféu.

O avançado estreou-se no torneio em 2006, após uma época de afirmação no Barcelona. O torneio não foi memorável e a Argentina caiu nos quartos de final frente à Alemanha. Messi fez apenas três jogos, foi titular apenas num deles, e marcou o seu primeiro frente à Sérvia e Montenegro.

Quatro anos depois, Messi era uma estrela consagrada. Já tinha sido eleito Bola de Ouro e chegava à competição após 47 golos pelo Barcelona de Pep Guardiola.

Orientados por Diego Maradona em 2010, o torneio voltou a correr mal aos argentinos, que repetem o pesadelo: eliminação nos quartos de final frente aos germânicos. O ponto negativo foi Messi, que não marcou qualquer golo no torneio.

Em 2014, Messi foi esmagador na fase de grupos. Marcou um golo frente à Bósnia e Herzegovina, outro frente ao Irão e bisou contra a Nigéria. A Argentina chegaria até à final, mas Messi não tornou a faturar.

A frase "o futebol são 11 contra 11 e no final vence a Alemanha" assenta que nem uma luva à história recente da Argentina. Pelo terceiro torneio consecutivo, Alemanha levou a melhor, levantando o troféu.

Dois anos depois, Messi chegou a retirar-se da Argentina, após perder a final da Copa América, em 2016.

Acabaria por voltar mais tarde e o Mundial da Rússia, em 2018, foi muito negativo. Provavelmente, o pior para a seleção na era Messi. A Argentina só venceu um jogo na fase de grupos e caiu frente à França, logo nos oitavos de final. Messi juntou mais um golo à sua contagem, frente à Nigéria.

A consagração do pequeno mágico surgiu, provavelmente, no momento mais inesperado. Aos 36 anos, depois de ter trocado o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, Messi conduziu a Argentina à glória.

O treinador Lionel Scaloni deu um novo ânimo à equipa e conseguiu retirar o melhor de Messi. O avançado marcou sete golos e só ficou em branco na última partida da fase de grupos, contra a Polónia.

Marcou com a Arábia Saudita na derrota da primeira jornada, voltou a faturar e assistir frente ao México e foi protagonista nos jogos do mata-mata.

Messi decidiu o jogo frente à Austrália dos oitavos de final, marcou e assistiu contra os Países Baixos na ronda seguinte e voltou a faturar nas meias-final contra a Croácia.

Na final, escreveu o seu nome na história ao marcar dois golos frente à França de Kylian Mbappé. A Argentina levou a melhor nos penáltis e Messi levantou o troféu com a braçadeira de capitão.

O próprio assumiu que o Mundial do Qatar seria o seu último, mas a longevidade levou-o ao Mundial que se realiza nos Estados Unidos da América, México e Canadá.

Estreou-se com um "hat-trick" frente à Argélia e marcou o golo história na segunda jornada, contra a Áustria.

Messi entrou para o torneio fora do pódio de melhores marcadores. Em dois jogos, superou os 13 golos do francês Just Fontaine, os 14 do alemão Gerd Muller, os 15 de Ronaldo Fenómeno e os 16 de Miroslav Klose.

Mbappé à espreita

O recorde de Messi pode não resistir tanto tempo quanto o de Klose, uma vez que Kylian Mbappé leva já 14 golos marcados. Mediante o desempenho individual de ambos e da caminhada das respetivas seleções, o francês poderá até reclamar o trono nas próximas semanas.

O Mundial 2026 marca a despedida do avançado argentino, sendo que Mbappé ainda terá mais oportunidades para superar Messi.

Mbappé estreou-se no Mundial com quatro golos em 2018, ano em que levantou o troféu. Foi o melhor marcador do Mundial do Qatar, com oito golos registados, mas perdeu a final para a Argentina de Messi.

A sua terceira Copa arrancou no mesmo ritmo: bisou frente aos Camarões, elevando o seu total para 14 golos em 15 jogos disputados. Esta noite, tem uma nova oportunidade frente ao Iraque.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Reino Unido

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno