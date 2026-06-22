Mundial 2026
Portugal-Uzbequistão: o que tem de mudar após a má estreia e os onzes prováveis
22 jun, 2026 - 18:10 • Francisco Sousa*, Diogo Camilo (gráficos)
Seleção nacional defronta os uzbeques esta terça-feira (18h00), em Houston. Estarão Rúben Dias e Inácio de volta? E Francisco Conceição e Félix, serão os agitadores de serviço? Os cenários de Martínez, pelo comentador Bola Branca Francisco Sousa.
Vem aí um estreante em Mundiais no caminho de Portugal na 2ª jornada da fase de grupos. A seleção do Uzbequistão iniciou o percurso na grande prova do futebol internacional com uma derrota frente à Colômbia, mas deixou uma imagem digna de competitividade até à parte final do encontro.
Já da seleção nacional ficou uma nada boa impressão na ronda inaugural. Mais do que o empate face à RD Congo por si só, foi a palidez exibicional, apesar de início contundente com golo incluído, a falta de fluidez, variabilidade e ameaça a nível ofensivo, as fragilidades exibidas nos momentos defensivos (bola parada incluída) e a gestão errática nas substituições de um selecionador que continua a respeitar demasiado os estatutos de alguns jogadores (Cristiano à cabeça), em detrimento de uma escolha de jogadores de perfil adequado para ultrapassar determinado tipo de oponente.
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Os onzes prováveis de Portugal e Uzbequistão
Talvez Martínez procure lavar um pouco a face logo de início face ao conjunto asiático. À direita, deverá privilegiar o perfil mais agitador (entre Francisco Conceição, que entrou com o espírito certo no primeiro encontro, e um Pedro Neto que até serviu assistência para o golo face à RD Congo, embora a partir da esquerda).
João Félix parte na pole position para a titularidade a partir da meia-esquerda ofensiva, até pela esperada postura mais defensiva do Uzbequistão. Perfis como o do segundo avançado do Al Nassr, Trincão ou Gonçalo Ramos parecem bastante adequados para defrontar este tipo de adversários de mente e atitude mais cautelosa.
Na defesa, geram-se dúvidas. Rúben Dias deve voltar ao onze, sendo que, entre os titulares na jornada inicial, Tomás Araújo deu claramente melhor resposta do que Renato Veiga (apesar da responsabilidade, ainda que não solitária, no lance do empate congolês), mas está de fora para este jogo por lesão. Talvez Veiga parta na frente, pelo facto de ser canhoto, mas não é de descartar que possa recuperar o duo Rúben Dias-Gonçalo Inácio.
As laterais podem conhecer alterações, até porque a condição física de Nuno Mendes inspira cuidados. Se assim for e o canhoto do PSG falhar este jogo, Nélson Semedo ou Diogo Dalot assumem a direita e João Cancelo passa para lateral-esquerdo, posição na qual de resto jogou toda a temporada no Barcelona.
Ao meio, espera-se manutenção da fórmula da primeira partida. Vitinha na base, João Neves como elemento móvel e com capacidade para invadir espaços em zonas mais subidas, Bruno Fernandes a articular entre setores e a buscar ser determinante no cruzamento e remate e Cristiano Ronaldo a ansiar pela chegada ao golo, acima de todas as coisas, mas a buscar algumas ligações noutras zonas (habitualmente inócuas).
Sobre o papel do capitão, há que realçar que não sendo o único problema desta equipa, longe disso, também não tem sido a solução que já foi outrora para desbravar caminhos para superar a mediocridade exibicional.
Portugal vai ser obrigado a transformar o seu padrão de jogo face à RD Congo neste desafio. É certo que os uzbeques, montados defensivamente num 5-4-1, não possuem, a nível geral, a fisicalidade, capacidade nos duelos e ameaça em condução e no espaço dos africanos, mas são um adversário que busca limitar a largura dos adversários, com espaço preenchido dos dois lados pelos laterais/alas e avançados externos.
O adversário de Portugal tem alguns argumentos para ativar os apoios do avançado Shomurodov, peça fundamental das saídas para a frente e que busca permanentemente ligar com Fayzullaev ou Urunov, homens que despontam mais abertos no ataque.
Perspectivando-se que tenha de enfrentar adversário mais baixo no terreno neste duelo, a seleção das quinas irá necessitar de jogadores para atacar espaços entre laterais/alas e centrais externos (ameaça que apenas Nuno Mendes teve no primeiro jogo e muito a espaços), convite que pode ser feito a laterais como Dalot ou Cancelo, mas também a um João Neves que também pede mais protagonismo a atacar a área.
Os movimentos de segundo avançado, na ligação da esquerda para o meio e entrada em zona de definição de João Félix podem ser essenciais para que a equipa lusa ganhe mais ameaça ofensiva na comparação com o primeiro desafio – apenas sete remates efectuados em 90 minutos.
Félix poderá ser determinante, independentemente do extremo que parta da direita, também beneficiando Cristiano Ronaldo, ultimamente menos acutilante a atacar a carreira de tiro, podendo atrair atenções para que se libertem espaços mais convenientes ao 7 português.
Fundamental também que haja movimentos diversificados dos médios, com Vitinha a ativar o passe e a pedir contramovimentos de um dos interiores, com o outro a servir mais de suporte. Mesmo que não tenha fechado bem a época, a ideia de ter Gonçalo Inácio no onze para este jogo também podia ser explorada, até porque o seu pé canhoto pode gerar vantagens para abrir brechas no bloco defensivo contrário, por via de passes para as entrelinhas ou de variações do centro de jogo para o extremo do lado direito.
E que pontos há para limitar no Uzbequistão? Tentar ter outro rigor e alternância nas referências na bola parada defensiva, ter atenção à maior variabilidade no passe do médio Shukurov, buscar menos choque direto com Khusanov (central do Man. City e referência uzbeque, absolutamente imperial em duelos e sempre a jogar de faca nos dentes, também em velocidade) e tentar desarticular as ligações de Shomurodov a Fayzullaev.
Se Portugal cumprir com estes itens, aumenta as probabilidades de sair vencedor do segundo embate neste Mundial.
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