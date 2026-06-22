Portugal-Uzbequistão: o que tem de mudar após a má estreia e os onzes prováveis

Talvez Martínez procure lavar um pouco a face logo de início face ao conjunto asiático. À direita, deverá privilegiar o perfil mais agitador (entre Francisco Conceição, que entrou com o espírito certo no primeiro encontro, e um Pedro Neto que até serviu assistência para o golo face à RD Congo, embora a partir da esquerda).

João Félix parte na pole position para a titularidade a partir da meia-esquerda ofensiva, até pela esperada postura mais defensiva do Uzbequistão. Perfis como o do segundo avançado do Al Nassr, Trincão ou Gonçalo Ramos parecem bastante adequados para defrontar este tipo de adversários de mente e atitude mais cautelosa.

Na defesa, geram-se dúvidas. Rúben Dias deve voltar ao onze, sendo que, entre os titulares na jornada inicial, Tomás Araújo deu claramente melhor resposta do que Renato Veiga (apesar da responsabilidade, ainda que não solitária, no lance do empate congolês), mas está de fora para este jogo por lesão. Talvez Veiga parta na frente, pelo facto de ser canhoto, mas não é de descartar que possa recuperar o duo Rúben Dias-Gonçalo Inácio.

As laterais podem conhecer alterações, até porque a condição física de Nuno Mendes inspira cuidados. Se assim for e o canhoto do PSG falhar este jogo, Nélson Semedo ou Diogo Dalot assumem a direita e João Cancelo passa para lateral-esquerdo, posição na qual de resto jogou toda a temporada no Barcelona.

Ao meio, espera-se manutenção da fórmula da primeira partida. Vitinha na base, João Neves como elemento móvel e com capacidade para invadir espaços em zonas mais subidas, Bruno Fernandes a articular entre setores e a buscar ser determinante no cruzamento e remate e Cristiano Ronaldo a ansiar pela chegada ao golo, acima de todas as coisas, mas a buscar algumas ligações noutras zonas (habitualmente inócuas).