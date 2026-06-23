Crónica. Jogadores à volta da bola e Cristiano Ronaldo a olhar para a baliza, Portugal chegou ao Mundial

Quando Cristiano Ronaldo passou por cima da bola num livre à entrada da área como se houvesse ali um petit desentendimento com Bruno Fernandes, veio à lembrança deste lesado da nostalgia aquela travessura entre Dani e Bruno Caires no Mundial sub-20 de 1995. Cristiano quase fez o hat-trick enquanto fazia as pazes com a história que magicou na cabeça. O capitão da seleção fez dois golos no 5-0 de Portugal ao Uzbequistão, mas podia ter feito muito mais (digamos que faltaram as pernas de antigamente). Desta vez, depois de um fantasma assombrado e que assombra contra a RD Congo (questionado também), Cristiano comprou o pacote todo de ser 9: marcar golos, mas também mostrar-se como pivot para desbloquear jogadas (para isto foi necessário haver médios por dentro, finalmente), procurar espaço, morder defesas. Alguém que recusa as areias movediças… Roberto Martínez mexeu pouco em relação à estreia no Mundial: Rúben Dias e João Félix jogaram por Tomás Araújo e Bernardo Silva. Pedro Neto passou para a direita e Félix, que assinou uma belíssima e completa exibição, jogou pela meia-esquerda, combinando com Nuno Mendes, Bruno Fernandes e Ronaldo, com quem se entende bem da vida no clube.

O golo surgiu logo aos 6’, tal como contra a RD Congo. Desta vez, ninguém olhou para o lado e para trás em demasia. O horizonte continuou a ser o caminho. No final da partida, Martínez diria que Cristiano tem os melhores movimentos do mundo como 9, algo que Gary Lineker já dissera há uns meses. E foi isso mesmo: movimento para o primeiro poste, timing adequado e bater na bola em cheio, com o som lindo e poético que resulta desses gestos magníficos. Outra vez: faz diferença haver tanta gente na área, não foi raro verem-se quatro e cinco jogadores da seleção por lá. O capitão da seleção nacional, a razão de suspirar para tanta gente que estava naquele estádio de Houston, igualava assim os nove golos de Eusébio em Mundiais, uma marca que alcançou em 1966, quando Cristiano fê-lo em seis participações mundialistas. O madeirense, que meteria o 3-0 e ultrapassaria a lenda do Benfica, tornou-se também o primeiro futebolista a marcar em seis Campeonatos do Mundo – Lionel Messi não molhou a sopa em 2010. Há 20 anos e seis dias, Cris meteu um golo ao Irão, de penálti (inventado por Deco e Figo) e recebeu o cumprimento do companheiro-agora-treinador Ricardo Carvalho. O futebol fluiu muito melhor com João Neves mais à frente, lá está, ocupando a zona central com Bruno Fernandes e Cristiano e Félix. As sete oportunidades claras de golo, tantas quanto os remates contra os congoleses (seis para fora), provariam-no. Vitinha era o patrão que falava francês, ou seja, recuperava a versão parisiense. Mandava no jogo, ora juntando-se aos centrais, ora perto dos centrocampistas. Havia também muita energia na recuperação da bola, ainda que aqui e ali os uzbeques gozassem de demasiado espaço, o que será letal na madrugada de domingo contra a Colômbia.

O 2-0 chegou de livre direto, Nuno Mendes surpreendeu Nematov. A paragem para publicidade permitiu a Fabio Cannavaro puxar pela equipa, o Uzbequistão surgiu melhor. Nasrullaev, Fayzullaev e Ganiev, que marcaria um golaço que seria finalmente anulado, apareceram em jogo. João Cancelo ia investindo em cavalgadas especiais. A celebração do 1-0, com assistência dele para Cristiano, denunciava a vontade de estar ali. Bruno Fernandes e a parte exterior da bota iam desbloqueando problemas. Diogo Costa entretanto sujou os calções e até Renato Veiga, que afinal não perdeu o lugar para Gonçalo Inácio, atirou-se para o chão para travar um remate de Khamrobekov já dentro da área. Cristiano Ronaldo, disponível física e mentalmente e sobretudo liberado da pressão do golo que sempre o afeta e o deixa ansioso, acabaria por flertar sempre sempre com o hat-trick, o que lhe permitira imitar Gabriel Batistuta, o primeiro e único homem a meter três golos num jogo em duas edições do Mundial. Cristiano fez três à Espanha em 2018.