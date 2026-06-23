Mundial 2026

Depois do deserto, o oásis: Portugal teve o jogo com mais oportunidades do Mundial 2026

23 jun, 2026 - 21:32 • Diogo Camilo

Frente à República Democrática do Congo, a seleção nacional só fez um remate à baliza. Contra o Uzbequistão, teve sete grandes oportunidades de golo e só Ronaldo teve cinco — marcou duas e desperdiçou três.

A+ / A-

E depois do marasmo da primeira jornada frente à República Democrática do Congo, em que a seleção nacional conseguiu apenas um remate à baliza, Portugal consegue frente ao Uzbequistão o maior número de oportunidades criadas neste Mundial.

Ao todo, foram sete as grandes oportunidades de golo. Além dos cinco golos, houve mais quatro remates à baliza e Cristiano Ronaldo, apesar de ter marcado por duas vezes, teve mais três ocasiões flagrantes para ampliar o marcador, que terminou 5-0.

Além deste jogo, só mais um jogo do Mundial de 2026 teve tantas oportunidades de golo criadas pela mesma equipa: a Inglaterra, que marcou quatro golos no 4-2 frente à Croácia.

Ao longo do jogo, Portugal fez 17 remates, nove deles à baliza. Ou seja, mais remates à baliza neste jogo do que o total de remates no anterior, frente à RD Congo.

Além dos golos de Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Rafael Leão e do autogolo do guarda-redes uzbeque Nematov, houve ainda mais oportunidades de golo.

Três delas foram desperdiçadas por Ronaldo: ainda antes de marcar o primeiro golo, logo aos 4 minutos, Ronaldo surgiu na área, mas não conseguiu finalizar; no final da primeira parte, aos 45+6, um corte em cima da linha impediu o 4-0; e aos 58 minutos, após livre estudado de Bruno Fernandes, Ronaldo surgiu sozinho na área e rematou para defesa de Nematov.

Há ainda uma outra ocasião desperdiçada por João Félix, aos 42 minutos, em que remata por cima da baliza uzbeque.

E Ronaldo ainda tem outra ocasião que não é considerada como flagrante pela estatística, por estar um defesa à frente. Aos 74 minutos, o capitão aproveita um mau alívio da defesa e remata para defesa de Nematov, para o seu quinto remate à baliza da partida.

A última vez que Portugal teve nove remates à baliza num Mundial aconteceu frente à Suíça, em 2022, num jogo dos oitavos de final em que a seleção venceu 6-1.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Entrevista Bola Branca

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante voo

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante vo(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)