Mundial 2026
Depois do deserto, o oásis: Portugal teve o jogo com mais oportunidades do Mundial 2026
23 jun, 2026 - 21:32 • Diogo Camilo
Frente à República Democrática do Congo, a seleção nacional só fez um remate à baliza. Contra o Uzbequistão, teve sete grandes oportunidades de golo e só Ronaldo teve cinco — marcou duas e desperdiçou três.
E depois do marasmo da primeira jornada frente à República Democrática do Congo, em que a seleção nacional conseguiu apenas um remate à baliza, Portugal consegue frente ao Uzbequistão o maior número de oportunidades criadas neste Mundial.
Ao todo, foram sete as grandes oportunidades de golo. Além dos cinco golos, houve mais quatro remates à baliza e Cristiano Ronaldo, apesar de ter marcado por duas vezes, teve mais três ocasiões flagrantes para ampliar o marcador, que terminou 5-0.
Além deste jogo, só mais um jogo do Mundial de 2026 teve tantas oportunidades de golo criadas pela mesma equipa: a Inglaterra, que marcou quatro golos no 4-2 frente à Croácia.
Ao longo do jogo, Portugal fez 17 remates, nove deles à baliza. Ou seja, mais remates à baliza neste jogo do que o total de remates no anterior, frente à RD Congo.
Além dos golos de Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Rafael Leão e do autogolo do guarda-redes uzbeque Nematov, houve ainda mais oportunidades de golo.
Três delas foram desperdiçadas por Ronaldo: ainda antes de marcar o primeiro golo, logo aos 4 minutos, Ronaldo surgiu na área, mas não conseguiu finalizar; no final da primeira parte, aos 45+6, um corte em cima da linha impediu o 4-0; e aos 58 minutos, após livre estudado de Bruno Fernandes, Ronaldo surgiu sozinho na área e rematou para defesa de Nematov.
Há ainda uma outra ocasião desperdiçada por João Félix, aos 42 minutos, em que remata por cima da baliza uzbeque.
E Ronaldo ainda tem outra ocasião que não é considerada como flagrante pela estatística, por estar um defesa à frente. Aos 74 minutos, o capitão aproveita um mau alívio da defesa e remata para defesa de Nematov, para o seu quinto remate à baliza da partida.
A última vez que Portugal teve nove remates à baliza num Mundial aconteceu frente à Suíça, em 2022, num jogo dos oitavos de final em que a seleção venceu 6-1.
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