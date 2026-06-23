⚽ Mundial 2026. Recorde os melhores momentos do Portugal-Uzbequistão
Segundo ensaio, e este tem mesmo de correr bem. Portugal volta a entrar em ação no Campeonato do Mundo, desta vez diante de um estreante, e tenta repelir as dúvidas que pairam em torno da equipa. Para isso, é preciso vencer e convencer. Acompanhe cada momento do jogo, e do antes e depois, com a Renascença.
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23 jun, 2026 - 15:15 • Carlos Calaveiras , Inês Braga Sampaio , Hugo Tavares da Silva
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