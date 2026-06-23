⚽ Mundial 2026. Recorde os melhores momentos do Portugal-Uzbequistão

Segundo ensaio, e este tem mesmo de correr bem. Portugal volta a entrar em ação no Campeonato do Mundo, desta vez diante de um estreante, e tenta repelir as dúvidas que pairam em torno da equipa. Para isso, é preciso vencer e convencer. Acompanhe cada momento do jogo, e do antes e depois, com a Renascença.

Oiça em direto
Tempo
|

23 jun, 2026 - 15:15 • Carlos Calaveiras , Inês Braga Sampaio , Hugo Tavares da Silva

A+ / A-
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Entrevista Bola Branca

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante voo

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante vo(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)