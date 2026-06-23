Uma peladinha com uzbeques no pôr do sol de Houston. "Se ganhávamos à seleção? Dava empate"

A ideia era simples: encontrar uzbeques que vivesem em Houston e falar com eles. Podiam ser homens, mulheres, baixos ou altos, gostarem de futebol ou nem sequer saberem o que é um fora de jogo. Qualquer coisa serviria se fossem uzbeques. Afinal a missão era só uma: explicar que país é este aos ouvintes e leitores da Bola Branca.

Google: “Uzbeks in Houston”, escrevi eu. O primeiro resultado parecia promissor. “The Uzbek American Society of Houston”, ou, na língua de Camões, “A Sociedade Uzbeque Americana de Houston”. Parecia perfeito. Cliquei. Aqui, ali e acolá. A sucessão levou-me até uma fotogaleria. Foi lá que os olhos brilharam.

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Dezassete homens, uzebeques, alinhados em equipa, num relvado sintético de futebol. Na legenda, “organizamos jogos de futebol semanais”. A partir daí, a história não poderia ser outra: a Renascença tinha de estar num desses jogos semanais.



Email puxa email, contacto puxa contacto e de repente estávamos a usar pela primeira vez a rede social Telegram para falar com aquele homem que há em cada grupo de amigos. O que confirma quem vai ao jogo, marca o campo e paga a reserva. Esse homem chama-se Akhror Uktamov.

Amável e disponível, aceitou de imediato, mas… só há um pequeno problema: os jogos são às sextas-feiras e os jogos de Portugal em Houston não acontecem sequer perto de uma sexta-feira. E se desta vez for na quarta? A resposta do outro lado veio dias depois: “Olá, André. Não vamos conseguir mudar o jogo de sexta para quarta, vamos fazer ainda melhor: vamos jogar nos dois dias. Faremos um jogo extra quarta-feira para nos poder conhecer”. E assim foi.