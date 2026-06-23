Mundial 2026
Uzbequistão, um país dividido entre a herança muçulmana e as cicatrizes russas
23 jun, 2026 - 07:50 • Inês Braga Sampaio
Ainda pequeno no futebol, o Uzbequistão é um país rico em história, com cidades ancestrais e ligações a impérios, à era dourada do Islão, à Rota da Seda e à União Soviética. Conheça melhor este país que vive afastado do mar e ainda recupera do domínio russo, e cuja seleção é o próximo adversário de Portugal no Mundial 2026.
Existe uma fortaleza nos arredores de Termez, uma das mais antigas cidades do Uzbequistão, chamada "Qirqqiz". O nome traduz-se, do uzbeque, para "quarenta raparigas" e dita a tradição oral que honra a jovem guerreira Guloyim e suas 40 amigas, que defenderam a fortaleza de uma invasão durante vários dias, enquanto esperavam por ajuda. Reduzida ao último fôlego, e mortalmente ferida, Guloyim teria ido ter com o inimigo. O capacete cheio de sangue ter-lhe-ia caído da cabeça, soltando o seu cabelo longo e sedoso, que todos deixou estupefactos.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Guloyim (ou Gauhar, de acordo com a variante) ergueu o seu sabre e, com um grito, desafiou o líder dos inimigos para uma luta justa. Surpreso com a coragem da rapariga, ele aproximou-se e viu a própria morte nos olhos dela. Então, inclinou-se e beijou-lhe a mão, antes de se virar e mandar o seu exército embora.
É o espírito destas 40 raparigas que os 26 homens da seleção do Uzbequistão tentarão encarnar, na terça-feira, diante de Portugal. Mas afinal, que país é este cuja História enaltece em tantas instâncias a resiliência feminina, com cidades mais antigas que o Cristianismo e que, na Antiguidade, teve um papel determinante na Rota da Seda?
Ponto central da Rota da Seda
A referência mais antiga ao nome "Uzbequistão" remonta ao século 16, embora a rica história do país se estique bem para lá do ano zero. Foi encontrado, em 1938, na cordilheira Baisuntau, o crânio de uma criança Neanderthal, datado de há 70 mil anos.
Cidades como Samarkand e Bukhara, ainda hoje polos culturais do país, foram fundadas quase mil anos antes de Cristo (AC). A História do Uzbequistão cruza-se com o Império Persa, o Islão (Bukhara foi o centro intelectual do Renascimento Islâmico), Alexandre o Grande (em 328 AC, a região tornou-se parte do Império Macedónio), Genghis Khan (que terá levado à predominância da etnia turcomana no Uzbequistão), o Império Timúrida (Samarkand foi a capital) e a Rússia (o país pertenceu ao Império Russo e depois à União Soviética, desde cerca de 1876 até 1991).
Aquilo por que o Uzbequistão é mais proeminente na História, no entanto, é a Rota da Seda, uma rede transcontinental de rotas comerciais, conectadas pelas vias terrestre e marítima, que ligava o Oriente ao Ocidente, passando pela China, a Índia, a Ásia Central, a Península Árabe, o Norte de África e o sul da Europa, ao longo de mais de 6.000 quilómetros, entre os séculos 2 AC e 15 DC. Não só seda viajava pelas várias rotas: também eram comerciados, de um lado para o outro, animais, fruta, mel, chá, pedras preciosas, especiarias, perfumes, marfim, outros têxteis, vidro, equipamento militar, entre várias outras coisas.
Samarkand, Bukhara, Tashkent, Khiva eram atravessadas pela Rota da Seda, em especial as duas primeiras. Elo central da rede de estradas, Samarkand é descrita pela UNESCO, que nomeou a cidade como património da humanidade, como um "cruzamento e caldeirão das culturas do mundo". Lá, não apenas se negociava, como também se discutia e aprendia cultura, astronomia, medicina, economia, política, religião.
A arquitetura do Uzbequistão é um reflexo da sua História. A arquitetura islâmica, com os seus mosaicos e abóbadas bulbosas, e o modernismo soviético. Este segundo caso é especialmente visível na capital, Tashkent, que foi devastada por um terramoto em 1966, o que levou a uma proeminência de edifícios com um cruzamento de inspirações centro-asiáticas, soviéticas e internacionais.
Um dos principais marcos arquitetónicos do país é o Raguistão, a praça principal de Samarkand, descrita por um nobre inglês como "a mais nobre praça pública do mundo". Outro, por exemplo, é o minarete Kalyan, em Bukhara.
Reza a lenda que quando Genghis Khan se abeirou do minarete, já depois de ter destruído meia Bukhara, e olhou para o céu, que os quase 50 metros de tijolo de barro quase tocavam, o capacete caiu-lhe da cabeça. Teve de se inclinar para recuperar o capacete e, ao fazê-lo, terá dito: "Nunca me inclinei perante ninguém, mas esta construção é tão grandiosa que é digna da minha vénia."
Secularidade, autocracia, liberdade, opressão
Apesar das críticas de algumas organizações não-governamentais, o Uzbequistão define-se como um Estado secular. Não obstante, como terá sido percetível até agora, o islamismo é a religião dominante do Uzbequistão.
Em 2022, o Ministério dos Negócios Estrangeiros estimou que cerca de 97% da população seguiria o Islão. Dados da Association of Religion Data Archives (ARDA) apontam para 94,3% de muçulmanos (maioritariamente sunitas), 3,3% de agnósticos, 1,2% de cristãos (largamente ortodoxos), 0,9% de ateus e 0,1% de budistas.
O Uzbequistão é o país mais populoso da Ásia Central, com 38,3 milhões de habitantes, cerca de 30% abaixo dos 14 anos de idade. Dá para formar muitos e muitas futebolistas.
A nível étnico, todos os dados são meras estimativas, dado que o Uzbequistão não elabora um censo desde 1989. Em fevereiro, foi anunciado que estava a ser preparado o primeiro censo em 37 anos. Ainda assim, segundo o World Factbook da CIA, descontinuado em fevereiro de 2026, os uzbeques (um povo turcomano) compõem a maioria (84,4%) da população do país, seguidos dos tajiques (4,8%) cazaques (3%), qaraqalpaqs (2,5%), russos (2%) e tártaros (1,5%). Também há uma franja da população de etnia coreana, forçada a deslocar-se para o Uzbequistão no início do século 20.
Rodeado por Afeganistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turquemenistão, o Uzbequistão é um dos dois únicos países duplamente "encravados". Ou seja, é preciso atravessar, pelo menos, duas fronteiras nacionais consecutivas para chegar a uma costa marítima. O outro é o Liechtenstein, da Europa.
Tal como Portugal, o Uzbequistão tem um regime semipresidencial, ainda que já tenha sido descrito como "uma das ditaduras mais severas do mundo". O segundo presidente do pais, Shavkat Mirziyoyev, operou, na última década, reformas públicas e económicas com vista a modernizar o mercado e aumentar as liberdades do povo uzbequistanês (topónimo que preferem, para diferenciar do grupo étnico uzbeque, e válido em português, conforme o Dicionário da Língua Portuguesa da Academia de Ciências de Lisboa).
A intenção, declarou Mirziyoyev em 2017, é "construir um Estado democrático e uma sociedade justa", baseado no "poder do povo".
Com o seu antecessor, as liberdades eram parcas: comunicação social amordaçada, prisão para dissidentes políticos e religiosos, trabalho forçado em campos de algodão. Em 2005, mais de 700 pessoas terão morrido às mãos das forças de segurança, na cidade de Andijan, na sequência de manifestações contra o regime.
Apesar das reformas de Mirziyoyev, o Instituto V-Dem continuava a descrever o Uzbequistão, em 2024, como uma "autocracia fechada".
Nos últimos anos, as reformas sociais no Uzbequistão também levaram a mais direitos para as mulheres. O país saltou 51 lugares no Índice Global de Igualdade de Género e Governança, de 103º para 52º, devido a mais de 110 medidas com vista a abrir e facilitar o acesso das mulheres aos estudos e a várias áreas profissionais. Apesar disso, continua a haver barreiras culturais enraizadas que continuam a fomentar a violência de género e barram certos contextos profissionais às mulheres.
Por outro lado, a comunidade LGBTQI+ enfrenta perseguição. Por exemplo, atividades sexuais entre homens constituem um crime punível com até três anos de prisão. Juntamente com o Turquemenistão, o Uzbequistão é um dos dois únicos países da extinta União Soviética que ainda criminalizam condutas homossexuais.
Um artigo da Human Rights Watch dá conta de relatos de que sobreviventes de crimes de ódio não recorrem à polícia, por "temerem exposição ou bullying e insultos das próprias autoridades".
A nível económico, o Uzbequistão mina 80 toneladas de ouro por ano, o sétimo país do mundo nesse índice. Também tem vastos depósitos e produção de cobre, urânio e gás natural, e reservas significativas de petróleo ainda por explorar. Um dos principais recursos naturais do país é o algodão: é o sétimo maior produtor e quinto maior exportador de algodão do mundo.
Com Mirziyoyev, as relações com a União Europeia têm-se estreitado. Ainda assim, o Uzbequistão não perde a ligação russa e é conhecida a cooperação com o regime de Vladimir Putin.
Sorriso do Uzbequistão abre-se no futebol
Por fim, a nível desportivo, foi no Uzbequistão que se inventou a arte marcial kurash, um tipo de luta greco-romana em que se combate de pé, além de outros desportos sem expressão fora do país.
Os uzbeques têm tido sucesso crescente nos Jogos Olímpicos e, em Paris 2024, tiveram a melhor prestação da sua história, com 13 medalhas: oito de ouro, duas de prata e três de bronze.
O povo uzbequistanês também tem talento para o futsal, o boxe, a ginástica e o xadrez, mas a modalidad mais popular do país é outro: o futebol. O clube mais titulado é o Pakhtakor Tashkent, da capital, com 16 campeonatos conquistados. Em 2011, o Nasaf tornou-se o primeiro clube uzbeque a vencer um troféu internacional, a Taça da AFC.
Maksim Shatskikh, que jogou vários anos no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, é considerado um dos melhores, se não mesmo o melhor, jogadores uzbeques de sempre. O capitão Eldor Shomurodov, do Istambul Basaksehir, é o líder da nova geração. Porém, há um jogador que, com apenas 22 anos, promete arrecadar todos esses láureos.
Abdukodir Khusanov juntou-se em janeiro de 2025 ao Manchester City, proveniente do Lens, de França, a troco de 40 milhões de euros. Nunca um jogador uzbeque tinha chegado tão alto e por tanto dinheiro. É o rosto do futebol do Uzbequistão, que escreve, este verão, a mais bonita página da sua história: o inédito apuramento para o Mundial 2026.
No primeiro jogo, o Uzbequistão perdeu com a Colômbia, por 3-1. Abbosbek Fayzullaev, também do Basaksehir, marcou o primeiro golo da história dos lobos brancos em Mundiais. O próximo jogo é diante de Portugal, na terça-feira, às 18h00, e é decisivo para as contas de ambas as seleções, que, embora com níveis de ambição diferentes, tentam chegar aos 16 avos de final.