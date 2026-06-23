Uzbequistão, um país dividido entre a herança muçulmana e as cicatrizes russas

Existe uma fortaleza nos arredores de Termez, uma das mais antigas cidades do Uzbequistão, chamada "Qirqqiz". O nome traduz-se, do uzbeque, para "quarenta raparigas" e dita a tradição oral que honra a jovem guerreira Guloyim e suas 40 amigas, que defenderam a fortaleza de uma invasão durante vários dias, enquanto esperavam por ajuda. Reduzida ao último fôlego, e mortalmente ferida, Guloyim teria ido ter com o inimigo. O capacete cheio de sangue ter-lhe-ia caído da cabeça, soltando o seu cabelo longo e sedoso, que todos deixou estupefactos.

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Guloyim (ou Gauhar, de acordo com a variante) ergueu o seu sabre e, com um grito, desafiou o líder dos inimigos para uma luta justa. Surpreso com a coragem da rapariga, ele aproximou-se e viu a própria morte nos olhos dela. Então, inclinou-se e beijou-lhe a mão, antes de se virar e mandar o seu exército embora.



É o espírito destas 40 raparigas que os 26 homens da seleção do Uzbequistão tentarão encarnar, na terça-feira, diante de Portugal. Mas afinal, que país é este cuja História enaltece em tantas instâncias a resiliência feminina, com cidades mais antigas que o Cristianismo e que, na Antiguidade, teve um papel determinante na Rota da Seda?

Ponto central da Rota da Seda

A referência mais antiga ao nome "Uzbequistão" remonta ao século 16, embora a rica história do país se estique bem para lá do ano zero. Foi encontrado, em 1938, na cordilheira Baisuntau, o crânio de uma criança Neanderthal, datado de há 70 mil anos.

Cidades como Samarkand e Bukhara, ainda hoje polos culturais do país, foram fundadas quase mil anos antes de Cristo (AC). A História do Uzbequistão cruza-se com o Império Persa, o Islão (Bukhara foi o centro intelectual do Renascimento Islâmico), Alexandre o Grande (em 328 AC, a região tornou-se parte do Império Macedónio), Genghis Khan (que terá levado à predominância da etnia turcomana no Uzbequistão), o Império Timúrida (Samarkand foi a capital) e a Rússia (o país pertenceu ao Império Russo e depois à União Soviética, desde cerca de 1876 até 1991).

Aquilo por que o Uzbequistão é mais proeminente na História, no entanto, é a Rota da Seda, uma rede transcontinental de rotas comerciais, conectadas pelas vias terrestre e marítima, que ligava o Oriente ao Ocidente, passando pela China, a Índia, a Ásia Central, a Península Árabe, o Norte de África e o sul da Europa, ao longo de mais de 6.000 quilómetros, entre os séculos 2 AC e 15 DC. Não só seda viajava pelas várias rotas: também eram comerciados, de um lado para o outro, animais, fruta, mel, chá, pedras preciosas, especiarias, perfumes, marfim, outros têxteis, vidro, equipamento militar, entre várias outras coisas.