Quais são as contas de Portugal no Mundial? Apuramento está ao virar da esquina, vitória garante liderança

Portugal chega ao último jogo, frente à Colômbia, já sabendo quem será o adversário seguinte , já que os jogos do Grupo K (0h30 de sábado para domingo) acontecem depois dos jogos do Grupo L (Inglaterra-Panamá e Croácia-Gana são às 22h00 de sábado).

Isso significa que Portugal fica agora a um empate entre Qatar e Bósnia e Herzegovina para garantir matematicamente a presença nos 16 avos de final.

Com o empate entre Inglaterra e Gana, torna-se impossível o apuramento matemático já nesta segunda jornada . Há três grupos onde é impossível que o 3º classificado venha a ter mais pontos que Portugal (grupos D, I e J), mas passam oito dos 12 melhores terceiros à fase seguinte.

Desta vez, as contas não são tão complicadas: a vitória por 5-0 ao Uzbequistão , depois de um empate frente à República Democrática do Congo, deixa Portugal praticamente apurado para a fase seguinte.

A Seleção Nacional tem-nos habituado a chegar à última jornada da fase de grupos de calculadora na mão. Foi assim em 2016, quando Portugal tinha dois empates, chegou a estar virtualmente eliminado e acabou apurado graças a um terceiro empate, abrindo caminho à vitória no Euro.

Em 80% dos cenários, Portugal garante um cruzamento com uma das seleções deste grupo e isso significa que há possibilidade de encontrar a Inglaterra já na próxima eliminatória. Conheça os vários caminhos possíveis de Portugal, tendo em conta que ainda falta o outro jogo do grupo, entre Colômbia e República Democrática do Congo.

Portugal é 1.º do Grupo K se:

- Vencer a Colômbia — termina com sete pontos;

- Empatar com a Colômbia no último jogo do grupo e o jogo entre Colômbia e RD Congo terminar empatado;

- Empatar com a Colômbia no último jogo do grupo, a RD Congo vencer a Colômbia, mas não vencer o Uzbequistão;

Portugal é 2.º do Grupo K se:

- Empatar com a Colômbia e a Colômbia vencer a RD Congo;

- Empatar com a Colômbia, a Colômbia empatar com a RD Congo e os congoleses vencerem o Uzbequistão por menos de 5 golos;

- Perder com a Colômbia, a Colômbia vencer a RD Congo e a RD Congo não vencer o Uzbequistão;

- Perder com a Colômbia, o jogo entre Colômbia e RD Congo terminar empatado e a RD Congo não vencer o Uzbequistão;

Portugal é 3.º do Grupo K se:

- Perder com a Colômbia, o jogo entre Colômbia e RD Congo terminar empatado e a RD Congo vencer o Uzbequistão;

- Perder com a Colômbia, a RD Congo vencer a Colômbia e depois empatar ou vencer o Uzbequistão.

Quem são os possíveis adversários?

Se for o 1.º classificado do grupo, Portugal cruza com um terceiro classificado entre os grupos D, E, I, J ou L, que são, neste momento, Paraguai, Equador, Senegal, Argélia e Panamá.

Se for 2.º classificado do grupo, Portugal jogará com o segundo classificado do Grupo L, que é neste momento o Gana, depois de um empate frente a Inglaterra.

E, se for 3.º classificado do grupo e avançar para a fase a eliminar, Portugal jogará contra o primeiro classificado do Grupo L, que é a Inglaterra.