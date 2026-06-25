Mundial 2026

Foi a maior lenda da Turquia. Hoje vive exilado nos EUA e Erdoğan quer apagar o seu nome

25 jun, 2026 - 13:30 • Diogo Camilo

Hakan Şükür é o maior goleador da história da Turquia e marcou o golo mais rápido em Mundiais. Inspirou a geração atual da seleção, teve Erdoğan a presidir ao seu casamento e foi deputado do seu partido. Hoje vive exilado nos Estados Unidos — onde chegou a trabalhar como condutor de Uber — e o seu nome não pode ser mencionado na televisão turca.

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A Turquia e os Estados Unidos da América jogam esta quinta-feira num encontro já com pouco significado para as contas do Mundial — os turcos já eliminados e os norte-americanos já qualificados —, mas carregado de significado político e emocional.

Para lá das tensões entre os dois países, há um nome que os une: Hakan Şükür, a maior estrela da história da seleção da Turquia, vive exilado nos EUA há mais de uma década e foi apagado dos livros por divergências com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Mas nem sempre foi assim. Com uma carreira no Galatasaray, no Inter de Milão ou na Parma, Hakan Şükür é o maior goleador da seleção turca, com 51 golos em 112 internacionalizações, e inspirou a geração que está hoje no Mundial.

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A sua influência no futebol turco é tão grande que Çalhanoğlu, o capitão e estrela da seleção, foi chamado de Hakan em homenagem.

Da última vez que a Turquia esteve num Mundial, em 2002, o país chegou ao 3.º lugares. Desta vez, chega à última jornada da fase de grupos sem esperança de apurar-se para a fase a eliminar.

Nesse longínquo Mundial, Hakan Şükür foi a estrela do jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar depois de seis jogos discretos. Marcou um golo e assinou duas assistências na vitória por 3-2, frente à Coreia do Sul.

O golo não foi um qualquer: aos 11 segundos, é o golo mais rápido da história dos Mundiais.

Hoje, o seu nome não pode sequer ser mencionado nas transmissões televisivas na Turquia. Em 2022, no Mundial do Qatar, um comentador referiu o recorde do golo mais rápido e o nome de Şükür durante um jogo na televisão estatal turca e foi despedido no intervalo.

Como disse numa entrevista ao "New York Times" há dois anos: "Sou como uma boa versão do Voldemort [o vilão da saga Harry Potter]. Aquele cujo nome não pode ser pronunciado."

Deputado, traidor, exilado. O calvário de Şükür desde que fugiu da Turquia

Em 2011, depois de pendurar as botas e terminar a carreira de jogador, Hakan Şükür aproveitou o estrelato e lançou-se no mundo da política, sendo eleito como deputado pelo partido do então primeiro-ministro e agora Presidente, Recep Tayyip Erdoğan.

A relação entre Erdoğan e Şükür vem de antes. O então presidente da câmara de Istambul foi quem presidiu à cerimónia de matrimónio de Şükür em 1995, num evento que foi transmitido na televisão nacional, quando era jogador do Galatasaray.

Mais de três décadas depois, Şükür vê a relação que Erdoğan tinha com atletas e celebridades como um “cínico instrumento de poder”.

Ele é manipulador. E eu, estupidamente, deixei que ele me usasse”, afirmou em entrevista ao "The San Francisco Standard", onde vive hoje.

E Şükür, símbolo da repressão política que a Turquia vive, não poupa nas críticas a Erdoğan: “É a força de um homem só. Ele transformou o nosso sistema democrático num sistema judiciário que só ele controla.”

Depois de três anos como deputado, Şükür começou a manifestar-se contra a maneira como Erdoğan estava a tomar o poder na Turquia e rapidamente sofreu consequências: ficou sem oportunidades de emprego, o seu pai foi preso e os seus bens e os da sua família foram congelados.

A alternativa foi mudar-se para os Estados Unidos. O plano não era ficar, mas foi acusado em 2016 de juntar-se à tentativa de golpe de Estado de Fethullah Gülen. O ex-internacional turco nega qualquer envolvimento, mas foi acusado de terrorismo e obrigado ao exílio.

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A sua casa é agora São Francisco e os Estados Unidos, onde vive desde então. E quis o destino que a seleção da Turquia se encontrasse com os EUA a poucos quilómetros da sua casa, no regresso do país ao Campeonato do Mundo.

Nos últimos 10 anos, Şükür já teve vários empregos: abriu um café, treinou uma equipa de futebol e foi condutor de Uber, além de vários investimentos. Na Turquia era uma celebridade, mas nos Estados Unidos ninguém o reconhece.

No seu canal de YouTube, onde tem mais de 160 mil subscritores, acompanha a seleção da Turquia e os principais clubes turcos com comentário e análise aos jogos, sempre com alguns dos seus prémios como jogador em pano de fundo.

Na Turquia, continua montada uma campanha para apagar o seu nome da história. O Galatasaray, onde Şükür fez mais de 400 jogos e venceu oito campeonatos, retirou o seu nome e imagem das instalações e da página do clube. Num documentário da Netflix sobre o lendário treinador Fatih Terim, todas as imagens omitem Şükür e os seus golos.

Em entrevista esta semana à "Gazzetta dello Sport", confessa que recebeu um convite para assistir aos jogos da Turquia no Mundial com a garantia de “altas medidas de segurança”, mas que não deverá estar presente no jogo da próxima madrugada, frente aos EUA.

E, apesar de a Turquia lhe ter tirado tudo o que conquistou no futebol, continua a olhar de forma positiva para o futuro: “A minha vida mudou significativamente ao longo dos anos. Passei por períodos difíceis devido a circunstâncias que considero injustas. Perdi, pelo menos por enquanto, muitas das coisas que conquistei com o futebol. Essas experiências, no entanto, ensinaram-me a importância de duas palavras: resiliência e paciência. Hoje, o meu foco está na minha família, nos meus filhos, nas atividades desportivas que sigo e nos jovens que tento ajudar. Apesar de tudo, continuo grato e olho para o futuro com esperança, e luto pela verdade e para refutar todas as acusações que foram feitas contra mim.”

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