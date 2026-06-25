Foi a maior lenda da Turquia. Hoje vive exilado nos EUA e Erdoğan quer apagar o seu nome

Nesse longínquo Mundial, Hakan Şükür foi a estrela do jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar depois de seis jogos discretos. Marcou um golo e assinou duas assistências na vitória por 3-2, frente à Coreia do Sul.

O golo não foi um qualquer: aos 11 segundos, é o golo mais rápido da história dos Mundiais.

Hoje, o seu nome não pode sequer ser mencionado nas transmissões televisivas na Turquia. Em 2022, no Mundial do Qatar, um comentador referiu o recorde do golo mais rápido e o nome de Şükür durante um jogo na televisão estatal turca e foi despedido no intervalo.

Como disse numa entrevista ao "New York Times" há dois anos: "Sou como uma boa versão do Voldemort [o vilão da saga Harry Potter]. Aquele cujo nome não pode ser pronunciado."

Deputado, traidor, exilado. O calvário de Şükür desde que fugiu da Turquia

Em 2011, depois de pendurar as botas e terminar a carreira de jogador, Hakan Şükür aproveitou o estrelato e lançou-se no mundo da política, sendo eleito como deputado pelo partido do então primeiro-ministro e agora Presidente, Recep Tayyip Erdoğan.

A relação entre Erdoğan e Şükür vem de antes. O então presidente da câmara de Istambul foi quem presidiu à cerimónia de matrimónio de Şükür em 1995, num evento que foi transmitido na televisão nacional, quando era jogador do Galatasaray.

Mais de três décadas depois, Şükür vê a relação que Erdoğan tinha com atletas e celebridades como um “cínico instrumento de poder”.

“Ele é manipulador. E eu, estupidamente, deixei que ele me usasse”, afirmou em entrevista ao "The San Francisco Standard", onde vive hoje.

E Şükür, símbolo da repressão política que a Turquia vive, não poupa nas críticas a Erdoğan: “É a força de um homem só. Ele transformou o nosso sistema democrático num sistema judiciário que só ele controla.”

Depois de três anos como deputado, Şükür começou a manifestar-se contra a maneira como Erdoğan estava a tomar o poder na Turquia e rapidamente sofreu consequências: ficou sem oportunidades de emprego, o seu pai foi preso e os seus bens e os da sua família foram congelados.

A alternativa foi mudar-se para os Estados Unidos. O plano não era ficar, mas foi acusado em 2016 de juntar-se à tentativa de golpe de Estado de Fethullah Gülen. O ex-internacional turco nega qualquer envolvimento, mas foi acusado de terrorismo e obrigado ao exílio.