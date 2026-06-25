Fred Pereira nasceu em Chaves e jogou pelos EUA. "Houve clubes a tentar levar-me para Portugal. Não quis"

Então e depois de Fort Lauderdale? O que se seguiu?

Depois fui para o Colorado, numa troca. E em Colorado, era tudo mais fresco. A equipa também era mais ou menos, mas mais fraca. Aí já estava casado, mas ainda não tínhamos filhos, era mais fácil mudar-me. Mudámo-nos bastante, ainda fui para Atlanta, também. Mas como éramos novos e como não tinha garotos, estava “ok”.

Quando nasceu a primeira, coincidiu com uma altura em que tive algumas lesões. Fiquei aleijado dos joelhos. E com a primeira filha percebi que devíamos ir para mais perto da casa e começar outro trabalho. Até porque naquela altura não pagavam muito aos profissionais de futebol. Só pagavam dinheiro para comer, beber e pagar a casa.

Quanto era? Lembra-se?

Ao início, só se faziam contratos de seis meses, não era para o ano inteiro. Aí pagavam menos de 20 mil dólares, nem isso, uns 15 mil. Só depois do segundo ano é que começavam a pagar pelo ano inteiro. Aí já se vivia melhor, mas os primeiros anos era só para pagar a renda da casa e comer.

Então, mas se os contratos eram só para seis meses, o que fazia nos outros seis?

Tínhamos de arranjar outro trabalho para os outros seis meses. Era assim. Era o sacrifício que se fazia para jogar futebol. É que tens de jogar quando podes, quando és novo. Se não jogares quando é novo, nunca mais jogas.

Cruzou-se com outras estrelas nessa altura?

Quando estava em Fort Lauderdale, o jogador mais popular que tínhamos na equipa era um guarda-redes que jogou na seleção inglesa, o Gordon Banks.

Jogou com o Gordon Banks?!

Sim. Ele já tinha 40 anos e também tinha tido um acidente em Inglaterra, já não via bem de um olho. Se calhar era o guarda-redes mais popular do Mundo naquele tempo. Tinha 40 ou 41 anos, mas ainda era muito bom. Tinha mãos grandes. Mas estava no fim da carreira dele. Não era o único inglês, porque o nosso treinador era o Ron Newman, que também era inglês e trouxe muitos jogadores de lá.

Sabe que o Gordon Banks fez aquela que muitos dizem ser a melhor defesa de sempre, a um cabeceamento do Pelé, no Mundial de 1970…

Sim, diz que fez uma defesa muito boa. Ele ainda jogava bem quando estava lá. Os guarda-redes é mais fácil teres 40 anos, não é como agora o Ronaldo jogar à frente. Aí é mais difícil.

Então e marcou muitos golos ao Banks nos treinos?

Não, nos treinos marcava poucos golos, não havia muitas oportunidades. Até porque o jogo mudou: quando eu era mais novo, o jogo era diferente, jogávamos com quatro avançados. Eu ficava sempre no meio, como o Eusébio. Era eu que marcava os golos.

Depois, quando fui para o colégio, já eram três avançados. Mesmo quando joguei na seleção nacional dos Estados Unidos, também eram três. Agora já são dois ou só um. A cada ano são menos avançados e mais defesas. Isso eu não gosto. Eu gosto de mais avançados e menos defesas, gosto de ver golos. Mas cada ano é diferente.