​Vidente anunciou invasão alienígena no Brasil-Escócia, mas os aliens em Miami foram outros

Em 1982, com o futebol-arte regado por Telê Santana, o Brasil esmagou os rapazes de azul, por 4-1: golos de Zico, Oscar, Falcão e o senhor golaço de Éder, que deixou Alan Rough a olhar para as nuvens. Reza a lenda que Graeme Souness, uma fera da Escócia que depois treinaria o Benfica, respondeu ao “que ganhe o melhor” do árbitro com um “espero que não”...

O jogo caiu um pouco na segunda parte. E começou o protocolar mexe-mexe das substituições. Fabinho e Martinelli, primeiro. Depois, o momento mais esperado pelos brasileiros… e por quem gosta de futebol: Neymar da Silva Santos Júnior, natural de Mogi das Cruzes, entrou em campo, o que não acontecia pela seleção desde outubro de 2023. Matheus Cunha, autor do 3-0 e da celebração à surfista hesitante e com estilo, saiu com um sorriso rasgado. O abraço foi fraterno e honesto.

O mago dos magos, que se senta à mesa com lendas de tempos idos, gerava um rebuliço espiritual sempre que tocava na bola, mas percebe-se perfeitamente que está longe de ser quem era. Sim, meteu 12 dos 13 passes que tentou, fez quatro cruzamentos, atirou uma bala à baliza, mas a jinga, o drible que pede um corpo saudável, não estão lá. Veremos o que vem aí, talvez tenha de se tornar mais Messi, mais cerebral e comprar as guerras certas na quilometragem. Uma coisa é certa, é apenas o quarto brasileiro da história a disputar quatro Mundiais, depois de Djalma Santos (1954-1966), Pelé (1958-1970) e Cafú (1994-2006).

Já Endrick, o menino que o povo tem pedido incessantemente e que já gerou uma imparável e gloriosa onda de memes nas redes sociais, entrou aos 82’ por Rayan. Jogou perto do cal, do lado direito, o que não o beneficia muito. Mas, a certa altura, a vidente parecia ter razão (nem falemos de quem estava na bancada: Ronaldo, Bebeto, Cafú e Kaká). Houve mesmo uma invasão alienígena em Miami: o Brasil terminou o jogo contra a Escócia, em que garantiu o primeiro lugar, com Vinicius Jr., Neymar e Endrick na frente. Três gerações, muita bola.

Bem-vindos, aliens do bom futebol.