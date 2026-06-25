Mundial 2026
Vidente previu invasão alienígena no Brasil-Escócia, mas os aliens em Miami foram outros
25 jun, 2026 - 12:40 • Hugo Tavares da Silva
Vinicius Jr., com aura de futebolista lendário e decisivo, esteve perto do hat-trick na vitória contra a Escócia (3-0) e Neymar, que não jogava pela seleção desde outubro de 2023, tornou-se no quarto brasileiro a disputar a quarta Copa do Mundo. Endrick teve minutos e assim terminou a frente de ataque alienígena.
Uma vidente avisou que haveria uma invasão alienígena durante o Brasil-Escócia e que seriam levadas milhares de pessoas, inclusive os futebolistas da seleção brasileira, nomeadamente Vinicius Jr. e Neymar. “Vó Bahiana”, é assim que Anatércia da Silva Gonçalves é conhecida, teve um sonho e viu duas naves espaciais a pintarem os céus de Miami, mais exatamente em cima do Hard Rock Stadium. Depois, o caos.
O Aeroporto Internacional de Miami até colocou um aviso nas redes sociais a anunciar restrições no espaço aéreo depois de ter sido reportada uma atividade anormal. A inteligência artificial e os benditos utilizadores das redes sociais fizeram o resto. Foi um festim de galhofa e ironia, quase ao nível do “Jornal do Ney”, um sketch da “Porta dos Fundos” que ridiculariza a cobertura sobre o mago na Copa. “Boa Neyte”, assim termina.
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Sem invasão alienígena, nem a necessidade de convocar Dana Scully e Fox Mulder (oi, fãs de “Ficheiros Secretos”), Carlo Ancelotti atacou o terceiro jogo do Mundial, depois de empate com Marrocos e vitória com Haiti, com Rayan, um guri do Bournemouth, e Matheus Cunha, num papel híbrido na frente do ataque.
Os escoceses deram uma de brasileiros, pelo menos na alma, e inventaram tanto que ofereceram dois golos a Vinicius Jr, um deles foi anulado (provavelmente por exageros do moderno VAR). O craque do Real Madrid meteu golo em todos os jogos da fase de grupos, algo que no passado só fizeram Ronaldo e Rivaldo em 2002, Romário em 1994 e Jairzinho em 1970. Este último, uma lenda do Botafogo, marcou nos seis jogos do Campeonato do Mundo do México: Checoslováquia, Inglaterra, Roménia, Peru, Uruguai e, na final, Itália.
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O Brasil de Carletto começa a encontrar-se. Lá atrás, a defesa ainda não foi verdadeiramente testada, é certo, mas Casemiro mais 6, juntamente com Lucas Paquetá, que começou mal e melhorou, e sobretudo com Bruno Guimarães, comparado a Dunga em 1994 por um dos melhores analistas do futebol brasileiro, começam a impor respeito.
À frente, Vini está livre como um passarinho finalmente, lembrando-se que joga no maior clube da história e na melhor seleção da história. Deu o passo em frente e cada vez que toca na bola é uma ameaça, está a jogar perto da baliza. Rayan, menino do Vasco da Gama acarinhado por Fernando Diniz, tem potência e pé para ser o bom substituto de Raphinha, lesionado.
Ao intervalo estava 2-0, com o bis de Vini Jr. Estava fácil, na verdade, ainda que o Brasil demonstre ser vulnerável a correr para trás. Correu no Twitter uma teoria interessante: este Brasil parece o Real Madrid, permeável mas a coisa dá-se. Dom Carlo Ancelotti, senhores.
Do outro lado, McTominay teve poucas oportunidades para se armar em Maradona como se viu em Nápoles. McGinn idem. Já Andy Robertson, que antes do Mundial recebeu uma carta emotiva da senhora de Diogo Jota, também esteve mais ou menos anónimo. Este duelo remonta ao passado: em 1998, os britânicos deram muito trabalho à canarinha.
Em 1982, com o futebol-arte regado por Telê Santana, o Brasil esmagou os rapazes de azul, por 4-1: golos de Zico, Oscar, Falcão e o senhor golaço de Éder, que deixou Alan Rough a olhar para as nuvens. Reza a lenda que Graeme Souness, uma fera da Escócia que depois treinaria o Benfica, respondeu ao “que ganhe o melhor” do árbitro com um “espero que não”...
O jogo caiu um pouco na segunda parte. E começou o protocolar mexe-mexe das substituições. Fabinho e Martinelli, primeiro. Depois, o momento mais esperado pelos brasileiros… e por quem gosta de futebol: Neymar da Silva Santos Júnior, natural de Mogi das Cruzes, entrou em campo, o que não acontecia pela seleção desde outubro de 2023. Matheus Cunha, autor do 3-0 e da celebração à surfista hesitante e com estilo, saiu com um sorriso rasgado. O abraço foi fraterno e honesto.
O mago dos magos, que se senta à mesa com lendas de tempos idos, gerava um rebuliço espiritual sempre que tocava na bola, mas percebe-se perfeitamente que está longe de ser quem era. Sim, meteu 12 dos 13 passes que tentou, fez quatro cruzamentos, atirou uma bala à baliza, mas a jinga, o drible que pede um corpo saudável, não estão lá. Veremos o que vem aí. Uma coisa é certa, é apenas o quarto brasileiro da história a disputar quatro Mundiais, depois de Djalma Santos (1954-1966), Pelé (1958-1970) e Cafú (1994-2006).
Já Endrick, o menino que o povo tem pedido incessantemente e que já gerou uma imparável e gloriosa onda de memes nas redes sociais, entrou aos 82’ por Rayan. Jogou perto do cal, do lado direito, o que não o beneficia muito. Mas, a certa altura, a vidente parecia ter razão. Houve uma invasão alienígena em Miami: o Brasil terminou o jogo contra a Escócia, em que garantiu o primeiro lugar, com Vinicius Jr., Neymar e Endrick na frente. Três gerações, muita bola.
Bem-vindos, aliens do bom futebol.