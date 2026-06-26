Como vai Portugal desmontar a Colômbia? O onze provável e o plano de Martínez para conquistar o 1.º lugar do grupo

Nuno Mendes não parece estar nos píncaros a nível físico, mas rubricou uma exibição interessante face ao Uzbequistão e cumpriu os 90 minutos, o que leva a crer que também deve começar este encontro. Diogo Costa será o guardião, há a tal dúvida à direita, mas por princípio assume-se que as garantias ofensivas de João Cancelo são para preservar, com a forte hipótese de se dar nova troca de lateral daquele lado durante o jogo – com Semedo a dividir protagonismo com o jogador do Barça. Rúben Dias é indiscutível e Renato Veiga deve manter-se no onze pela terceira partida consecutiva.

Ao meio, e apesar da potencial tentação de reforçar a vertente física face às características do adversário, Vitinha e João Neves devem preservar o lugar prioritário, com Bruno Fernandes mais adiante, a procurar ligação constante nas entrelinhas e a tentar estar mais envolvido na fase de criação, como se viu na terça-feira passada.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Pela direita, e até numa lógica de proteção defensiva frente a Luis Díaz, deve voltar a aparecer o extremo mais capaz de fechar a 5 na zona recuada, Pedro Neto, "seta" importante também nos momentos de transição que possam surgir, aproveitando adiantamentos de Mojica.

A partir da meia-esquerda e sempre a buscar a zona entrelinhas, João Félix será a escolha natural, ainda que uma utilização de Rafael Leão não seja de retirar da equação, atendendo ao espaço que pode aflorar do lado direito "cafetero". Cristiano Ronaldo é inamovível para Martínez e, como se necessitasse de tal coisa, ainda reforçou o estatuto com as duas excelentes execuções frente aos uzbeques.

O que esperar da Colômbia?

Invicta, convicta e robusta, a seleção de Néstor Lorenzo chega a este derradeiro desafio da fase de grupos com a confiança reforçada. A base tática da Colômbia é o 4-3-3, com muita flexibilidade e fluidez, nos movimentos com e sem bola. É uma equipa de carácter associativo, que tem variantes diversas para iniciar a construção, ora com laterais mais baixos, ora com Lerma mais próximo dos centrais (há boa saída destes, sobretudo através de Davinson Sánchez) e com muita liberdade de movimentos para James Rodríguez.

O já veterano craque, que passou pelo FC Porto, não cria tanto impacto em zonas de decisão, mas continua a querer pautar o jogo ofensivo dos sul-americanos, flutuando entre a meia-direita para ligar e procurar variações do centro do jogo e chegando a participar no circuito de passes sobre a meia-esquerda, junto a Mojica, Luis Díaz e com alguma proximidade a Jhon Arias, que depois rompe com grande precisão para terrenos mais avançados.