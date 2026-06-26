"Era o objetivo dele". O caminho de Ochoa até ao Mundial passou pela Vila das Aves

A surpresa rapidamente se tornou em frustração, quando percebeu que dificilmente iria conseguir manter-se como titular após a chegada de alguém com o estatuto internacional de Ochoa, com cinco presenças em Campeonatos do Mundo.

"Tinha o plano de fazer uma boa I Liga, mas quando ele chega uma pessoa pensa: 'f***-se, agora vou ter de subir uma montanha para conseguir voltar a jogar", confessa.

Bertelli considera-se um jogador de equipa e rapidamente afastou as sensações negativas: "Pensei que ia ser muito bom aprender com ele, até no lado mental, que é um ponto forte. Na certeza que provavelmente não iria jogar mais, decidi trabalhar, dedicar-me e colocar pressão nele para que o Ochoa também tivesse um bom rendimento."

Um guarda-redes feito para o Mundial e só igualado por Messi e CR7

Numa entrevista ao "Zerozero" em outubro de 2024, poucas semanas depois da chegada a Portugal, Ochoa assumiu que "escolheu Portugal para ajudar a estar no Mundial".

Prestes a cumprir 41 anos, a presença de Ochoa no Mundial 2026 nunca foi uma garantia e continuar a jogar no competitivo futebol europeu foi o caminho escolhido pelo guarda-redes.

No Mundial do Qatar, Ochoa jogava no México, no Club América. Entretanto passou pela Salernitana, em Itália, pelo Aves, e conquistou um lugar nos 26 convocados do México pelo que fez no AEL Limassol, do Chipre.

Marcar presença na prova tem vários sabores especiais para Ochoa: é o último, é disputado em solo mexicano, e permite estabelecer um novo recorde na companhia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Só os três marcaram presença em seis Campeonatos do Mundo.

Ochoa conquistou estatuto de vedeta internacional precisamente pelo que fez nos Mundiais. Foi suplente em 2006 e 2010, e ganhou notoriedade a partir da Copa do Brasil, em 2014. A cada quatro anos, eram garantidas as defesas quase impossíveis na baliza do México.

Chegou a ser associado a vários tubarões europeus. Esteve ainda no radar de FC Porto e Benfica, mas nunca representou um clube da dimensão do protagonismo que alcançou com a camisola mexicana. Na Europa, alinhou ainda nos franceses do Ajaccio, nos espanhóis do Málaga e Granada e nos belgas do Standard Liège.

Ochoa já não é o titular da baliza do México. A posição pertence agora a José Rangel, mas o primeiro lugar garantido no grupo à entrada para a última jornada abriu janela para que Ochoa se despedisse da seleção como suplente utilizado frente à Chéquia.

Foram 12 minutos em campo, pouco trabalho entre os postes, mas permitiram ao guarda-redes um momento de consagração no Estádio Azteca. Ochoa ajoelhou-se no relvado após o apito final, foi homenageado, beijou os postes em jeito de despedida e terminou em lágrimas, abraçado pela equipa e pela família.