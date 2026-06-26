Fugiu da guerra na infância e agora joga no Iraque: Rashid está orgulhoso da imagem deixada no Mundial

As lembranças da infância em Kirkuk não existem para Osama Rashid, o futebolista iraquiano que jogou futebol em muitos relvados portugueses. Quando um dos irmãos, de 12 anos, foi convocado para a guerra, a família decidiu fugir para a Holanda, um país ao qual Rashid está muitíssimo agradecido por lhe ter dado “um futuro”.

O pai andava na angustiante troca de pólvora e barulhos que prometem funerais à pressa entre combatentes e quando regressou a casa estava vazia. Foram os vizinhos que lhe disseram onde encontrar a sua mulher e os filhos. O reencontro aconteceu seis meses depois. Rashid tinha três anos. Viveram a 20 minutos de Amesterdão. Aos sete anos, quando o Feyenoord o chamou, mudaram-se para Roterdão. Alí cumpriu a formação de futebolista até se mudar para o Den Bosch

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Enfiado nas camisolas de Farense, Santa Clara e Vizela, Rashid trouxe-nos um pouco de uma cultura distante, suavizando e desmistificando preconceitos. Lamentavelmente, a mais do que qualquer outra coisa, associamos o Iraque a guerras. “O que é bom no meu país é a hospitalidade, as pessoas gostam muito de receber, falam sempre com muito orgulho do Iraque, apesar de ter tantas guerras”, revela a Bola Branca, o jogador de 34 anos.

“É um país que está a crescer muito, espero que continue assim. Claro que foi muito difícil agora com a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão…”