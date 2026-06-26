Jota Silva: "Já não sonho com o Sporting, sonho em fazer uma grande época, seja no clube que for"

O avançado Jota Silva tem um sonho: estar na convocatória do próximo Campeonato do Mundo, em 2030.

A época 2025/26 foi difícil para o internacional português, que falhou a transferência do Nottingham Forest para o Sporting por poucos minutos no último dia do mercado de transferências.

Com a maioria dos mercados fechados, Jota foi cedido ao Besiktas, onde marcou cinco golos, mas esteve fora do radar da seleção.

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Em entrevista à Renascença, anuncia o regresso a Nottingham para fazer a pré-época e sonha com a afirmação nas opções de Vítor Pereira para voltar à convocatória de Portugal.

Como têm sido as férias?

Tem sido bom. Chegam depois de uma época desgastante, uma época complicada. Foi bom ter este tempo para poder fazer um "refresh", estar junto da família, aproveitar para desanuviar um bocado e agora já estou de volta à carga para me apresentar bem na pré-época.

Como correu a época no Besiktas?

Foi uma experiência diferente de todas as outras, um campeonato diferente, com pessoas diferentes, uma cultura diferente principalmente, mas foi bom para aprender, para perceber que às vezes vamos a tempo de aprender sempre qualquer coisa. Deu para evoluir e para me preparar melhor para tudo que vem agora a seguir.

A mudança é muito grande de Inglaterra para a Turquia?

Sim, acho que o choque foi maior. Quando fui do Vitória para o Nottingham Forest ia muito bem preparado para todas as diferenças que se podiam encontrar e as diferenças eram praticamente intensidade, com e sem bola, porque eu vinha de um clube muito organizado e tínhamos feito uma época muito boa.

Fui já com jogos oficiais em cima, ou seja, cheguei à Premier League muito focado e era aquilo que eu queria e então foi fácil, como se costuma dizer. Este passo do Nottingham para o Besiktas, depois de tudo o que se passou, da maneira que foi, da maneira como a transferência falhada para o Sporting aconteceu, foi um passo diferente.

É uma liga que parte muito rápido, que às vezes os treinos não são tão intensos como eu esperaria, como eu estava habituado e fez-me crescer. Fez-me saber que tenho de trabalhar por mim, também para estar sempre bem quando fosse chamado, mas acima de tudo acho que a diferença está em como se lê o jogo: não há um aspeto muito tático, a liga não é muito tática, muito homem a homem, pode ser um jogo confuso. Mas acho que é um campeonato competitivo na mesma, que nos obriga a outras coisas.

Quais as maiores diferenças?

O Nottingham exigia muito mais, até pelo campeonato inserido, se bem que na estava num grande da Turquia, num clube cheio de títulos, com imensas participações na Liga dos Campeões. Não posso mentir, o Nottingham, pelo campeonato que está inserido, pela época que tive nesse ano, exigiu-me muito mais de mim do que o Besiktas do ano passado. Acho que o campeonato, por si só, exige muito mais de um jogador.

Nottingham Forest foi jogar à Turquia, falou com o novo treinador, o Vítor Pereira?

Sim, tive essa oportunidade quando eles vieram jogar contra o Fenerbahçe. Estive com os meus colegas e troquei algumas palavras com o mister. Dei-lhe os parabéns, senti no grupo que ele foi muito bem aceite, todos gostaram muito do trabalho dele.

Mas não falámos muito do meu futuro, também era uma altura complicada para eles, estavam a lutar pela permanência na Premier League e ainda na Liga Europa. Não era uma altura certa para podermos falar no futuro, porque eles estavam muito preocupados com o presente.

O que espera do futuro?

Sinto que sou sempre um jogador importante em qualquer clube e que ainda tenho muito para dar ao futebol, claramente. Gostava muito de ficar na Premier League também, gostava muito de continuar no Nottingham, de fazer uma grande época.

O objetivo é, então, regressar ao campeonato inglês...

Claro que isso não depende só de mim. Eu faço tudo o que possa depender de mim. Estou de consciência tranquila sobre isso. Trabalho muito, faço mais do que toda a gente, mas depois há as escolhas dos treinadores e eles sabem melhor do que eu quem devem escolher para cumprir o papel em determinados jogos e alturas.

O que se segue no imediato?

O que está previsto na minha cabeça e é o que eu tenho até agora, é claramente apresentar-me na pré-época e lutar pelo meu lugar.

É uma vantagem ter um treinador português?

Acho que sim, é sempre uma vantagem, mas não é por eu ser português que vou ter mais oportunidades. Quando cheguei ao Nottingham, o treinador era o Nuno Espírito Santo e isso ajudou-me imenso na adaptação, em tudo o que envolve chegar à Premier League.

Acho que a mensagem também passa melhor se tiver de falar com ele, acabo por compreender melhor as ideias. Temos o mesmo sangue de português, sabemos o que nos move, somos todos muito competitivos e acho que ele acabará por me compreender melhor do que fosse outro treinador.