📝 As notas do Sousa, dia 16: Tubarões para a história, a maior candidata das maiores e um renascimento

Gerir e esmagar, a história da favorita França

Das candidatas ao título mundial, a França parece ser de momento a mais forte. Não pelo brilhantismo da ideia de jogo, mas mais pela extrema eficácia e criação de um ecossistema ofensivo excecional, que permite a todos os grandes craques desta geração brilharem de forma muito clara. Com nuances táticas distintas durante a partida e alterações de jogadores, a turma gaulesa foi avassaladora na terceira vitória em três jogos da fase de grupos, ainda que tenha defrontado um 'lado B' da Noruega.

Dembélé foi uma 'bomba' a partir da ala direita, com movimentos em diagonal constantes e um hat-trick para a história da carreira. Mbappé evidencia um compromisso fora do comum, sobretudo se tivermos em conta a comparação com o que acontece em Madrid. Junte-se a isto um Olise de alto impacto nos últimos 30 metros, o futebol refinado de Doué e ainda a capacidade de recuperação e chegada à frente de Manu Koné, complementada por luxo no banco (Barcola, Cherki, entre outros). Tudo isto num torneio em que os centrais e o guarda-redes vão mostrando capacidade de resposta em momentos-chave defensivos – Maignan até penálti defendeu, por exemplo. Estão a voar e veremos quem os vai parar.