Mundial 2026

📝 As notas do Sousa, dia 16: Tubarões para a história, a maior candidata das maiores e um renascimento

27 jun, 2026 - 14:45 • Francisco Sousa*

Três apontamentos sobre a noite do épico apuramento cabo-verdiano para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo.

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De empate em empate se faz história

Cabo Verde não só cumpriu, como superou a expectativa inicial num grupo dificílimo. Depois do exercício de sobrevivência frente à poderosíssima Espanha, seguiu-se uma amostra da vontade de crescer com bola, da ousadia e critério para trabalhar os ataques, sem perder a principal virtude que levou os Tubarões Azuis a um apuramento para os 16 avos de final na estreia em Mundiais: estabilidade defensiva, capacidade nos duelos e segurança a afastar o perigo da área, personificada nos nomes de Pico Lopes e Diney Borges.

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Kevin Pina acaba por emergir como o farol da equipa, pelo equilíbrio como referência defensiva dos médios e com capacidade para testar remates perigosos – quase voltava a marcar, neste último embate com a Arábia Saudita. Ryan Mendes ou Nuno da Costa juntam criatividade e toque de classe na aproximação a zonas de finalização de uma equipa que conta ainda com laterais tecnicamente dotados (depois de alguns momentos interessantes, a espaços, de Sidny foi a vez de Wagner Pina brilhar no fecho da fase de grupos. Como prémio, e apesar dos três empates, alcançou-se um 2º lugar e ganhou-se um mais do que justificado duelo com a atual campeã mundial na próxima ronda.

Gerir e esmagar, a história da favorita França

Das candidatas ao título mundial, a França parece ser de momento a mais forte. Não pelo brilhantismo da ideia de jogo, mas mais pela extrema eficácia e criação de um ecossistema ofensivo excecional, que permite a todos os grandes craques desta geração brilharem de forma muito clara. Com nuances táticas distintas durante a partida e alterações de jogadores, a turma gaulesa foi avassaladora na terceira vitória em três jogos da fase de grupos, ainda que tenha defrontado um 'lado B' da Noruega.

Dembélé foi uma 'bomba' a partir da ala direita, com movimentos em diagonal constantes e um hat-trick para a história da carreira. Mbappé evidencia um compromisso fora do comum, sobretudo se tivermos em conta a comparação com o que acontece em Madrid. Junte-se a isto um Olise de alto impacto nos últimos 30 metros, o futebol refinado de Doué e ainda a capacidade de recuperação e chegada à frente de Manu Koné, complementada por luxo no banco (Barcola, Cherki, entre outros). Tudo isto num torneio em que os centrais e o guarda-redes vão mostrando capacidade de resposta em momentos-chave defensivos – Maignan até penálti defendeu, por exemplo. Estão a voar e veremos quem os vai parar.

E ao terceiro dia, a Bélgica ressuscitou

Melhor amostra a fechar a fase de grupos de umas desilusões das primeiras jornadas. A Bélgica acordou para a vida, num registo de maior mobilidade, dinamismo e com outra presença para elaborar a partir da intermediária.

Vanaken foi aposta certeira, junto dos criadores Tielemans e De Bruyne, Trossard voltou a juntar rendimento em associação aos colegas e no ataque a zonas de finalização, Doku regressou, com a mobilidade que Garcia lhe costuma pedir, bem como a referência nada fixa De Ketelaere, muito capaz de se oferecer aos colegas e perspicaz na leitura de jogo. Houve outra capacidade para ir recuperando nos metros mais adiantados e do banco saíram soluções dinamizadoras e eficazes (Raskin, Lukaku…).

*é comentador de futebol na Renascença

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