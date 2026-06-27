Mundial 2026
Do favoritismo ao colapso, da alegria com Valderrama ao choro por Escobar. A história da Colômbia nos 90s
27 jun, 2026 - 11:35 • Inês Braga Sampaio
Esta é a história de Carlos Valderrama, o ídolo que é sinónimo de bom futebol, de magia, de alegria. É também a história de uma seleção consumida pela ligação aos cartéis, de um caminho, entre 1990 e 1994, que termina com uma tragédia.
Meias baixas, o número 10 nas costas, braçadeira de capitão, pulseiras, colar de contas, bigode farfalhudo de uma ponta à outra dos lábios e a "afro" loira a baloiçar com cada passada. Poucas figuras há no futebol mais reconhecíveis que Carlos Valderrama, considerado o melhor jogador da história da Colômbia. Esta é, até certo ponto, a história dele, da alegria que desenhava o sorriso no rosto do povo "cafetero"; é também a história de várias tragédias.
Há jogadores que marcam países e gerações e Valderrama foi um deles. Ídolo de Ronaldinho Gaúcho e David Beckham, Valderrama, o eterno "10" colombiano pegava a bola à bota com supercola e descortinava desmarcações que mais ninguém no campo via. Saíam passes de calcanhar, "rabonas", túneis por entre as pernas dos adversários.
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Foi com toda essa classe que apurou a Colômbia para o Mundial 1990, ao fim de 28 anos. É preciso conhecer o contexto para entender a magnitude do feito.
Tudo começou ainda antes do Mundial 1962, com "La Violencia". As razões para o início da guerra civil na Colômbia, que durou dez anos, entre 1948 e 1958, variam.
Uns apontam para o regresso do Partido Conservador ao poder em 1946 e para o encorajamento a aldeões que o apoiavam para que tirassem as terras aos que apoiavam o Partido Liberal. Outros apontam para o assassinato, em 1948, de Jorge Eliécer Gaitán, candidato liberal e favorito às eleições de 1949.
Qualquer que tenha sido a causa, "La Violencia" deixou uma mancha de sangue sobre o mapa colombiano, em especial as zonas rurais, e cicatrizes que ainda hoje saram. Estima-se que pelo menos mais de 200 mil pessoas morreram.
Adeus, Colômbia 1986. Olá, Itália 1990
Em 1964, os dois lados desse conflito, que tinham acabado de travar uma guerra que durara uma década, aliaram-se contra a guerrilha camponesa, que se organizou nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). O "Exército do Povo" era uma organização paramilitar (classificada como terrorista pela União Europeia) que se definia como guerrilha revolucionária marxista-leninista. Também surgiu, na mesma altura, o Exército de Libertação Nacional (ELN), outra guerrilha marxista-leninista (igualmente classificada como grupo terrorista pela UE), que juntava estudantes e jovens ativistas provenientes do meio urbano.
O conflito armado da Colômbia, que dura até hoje, envolve também o governo, grupos paramilitares de extrema-direita e sindicatos criminais (inclusive cartéis) que digladiam por influência no território. Uma divergência, até agora, sem fim e que também mete ao barulho empresas multinacionais, Cuba e os Estados Unidos.
Chegamos a 1982. A FIFA anunciou, quatro anos antes, que o Mundial 1986, atribuído à Colômbia, seria disputado por 24 equipas, em vez das habituais 16. Perante as exigências do organismo, e os atrasos na requalificação e construção de estádios, o novo Presidente da Colômbia anuncia a desistência da organização do torneio, uma decisão muito contestada no próprio país. É por essa altura, também, que desponta no Unión Magdalena um jovem de nome Carlos Alberto Valderrama Palacio.
Chamam-lhe "El Pibe", "o miúdo", epíteto frequente para quem nasce com pés de cetim. A ascensão foi relativamente rápida: em 1984 estava no Millonarios, em 1985 no Deportivo Cali e, em 1988, a entrada na Europa: assinou pelo Montpellier.
A Colômbia passa ao lado do Mundial 1986, o tal que era suposto organizar, e que acaba em terras mexicanas, e vê Diego Maradona levantar ao céu a "mão de Deus" e marcar o "golo do século". No entanto, sonha com 90, em Itália.
Encontrar a alegria entre a "Violencia"
O ano é 1989 e um político acaba de ser assassinado, decorre o massacre de Trujillo, é destapado um esquema de tráfico de armas. É neste contexto que surge Carlos Valderrama a liderar uma seleção colombiana que, mesmo perante o Paraguai de Chilavert e Cabañas, conseguiu terminar o grupo de qualificação no primeiro lugar e, por ter o pior registo dos três vencedores, seguiu para o play-off intercontinental.
Aí, diante de Israel, que à altura integrava a Confederação de Futebol da Oceânia, os colombianos triunfam (1-0, golo de Albeiro Usuriaga, e 0-0) e apuram-se para o Mundial 1990, ao fim de 28 anos sem pisar o maior palco do futebol.
René Higuita, o guarda-redes do famoso pontapé escorpião, o "Gentleman" Andrés Escobar, Freddy Rincón, o capitão Valderrama e companhia enchem a mala de sonhos e viajam para Itália com a missão de orgulhar a Colômbia. O grupo é complicado — Alemanha Ocidental, que se sagraria campeã do mundo, Jugoslávia, duas vezes vice-campeã europeia, e os Emirados Árabes Unidos, treinados por Carlos Alberto Parreira, que quatro anos depois levaria o Brasil ao título.
Estamos numa era em que a vitória ainda vale dois pontos. A Colômbia começa por vencer os Emirados, por 2-0, com Valderrama na "score sheet", mas perde com a Jugoslávia, de Susic e Stojkovic, por 1-0, e chega à última jornada com dois pontos.
A precisar, a fechar, de um empate para passar, a Colômbia mede forças com a gigante Alemanha no jogo decisivo. Tudo corre bem até ao minuto 88, quando Pierre Littbarski adianta os germânicos. É o fim, certamente, das aspirações colombianas. Até que Carlos Valderrama pega na bola a meio-campo e, após uma série de combinações com companheiros, desmarca Rincón com um passe a rasgar a defesa alemã e, na cara do guarda-redes, o avançado faz o golo da igualdade.
A Colômbia seria eliminada logo nos oitavos de final, diante dos Camarões, após prolongamento. Todavia, a história já fora feita e de diversas maneiras. Apuramento para o "mata-mata", um empate frente à Alemanha Ocidental e um dado curioso: o único jogo que os campeões do mundo de 1990 não venceram.
O futebol colombiano vivia uma era dourada. Na qualificação para o Mundial 1994 (já com Faustino Asprilla a contribuir), ficou à frente da Argentina de Diego Maradona e apurou-se diretamente. Para os livros, ficou uma goleada por 5-0 à Argentina, em Buenos Aires, numa altura em que a "albiceleste" vinha de uma série de 33 jogos seguidos sem perder em casa e de conquistar a Copa América em 1991 e 1993.
Depois desse jogo, a derrota mais pesada da história da seleção argentina (a par de um 6-1 perante a Checoslováquia em 1958), Pelé nomeou a Colômbia como favorita à conquista do Mundial 1994, nos Estados Unidos. E então, a equipa colapsou.
O Mundial 1994 começou, para a Colômbia, antes ainda do primeiro apito inicial.
Seis meses antes do torneio, o maior traficante de droga do mundo, o "Rei da Cocaína", Pablo Escobar, tinha sido morto. Uma morte que deixou um vácuo de poder na Colômbia, ocupado pelo cartel rival. O mercado do narcotráfico fragmentou-se, abrindo alas a uma organização horizontal, descentralizada e mais adaptável.
O futebol colombiano tinha ligações profundas ao mercado do tráfico de droga. Vários cartéis, incluindo o Cartel Medellín, de Escobar, financiavam clubes e ajudavam ao desenvolvimento do desporto no país. Tal beneficiência não vinham sem criminalidade: havia relatos de árbitros coagidos e subornados, um fiscal de linha foi assassinado por anular um golo, em 1993 foi encontrado morto o jovem avançado Omar Darío Cañas, alegadamente por ligações a Escobar. As apostas andavam de mãos dadas com a droga e o futebol era terreno fértil para ambas.
Os cartéis também teriam influência indevida sobre a equipa nacional e as escolhas do selecionador Francisco Maturana, que teria recebido ameaças de morte de forma a condicionar a convocatória e a seleção dos onzes iniciais.
Higuita, guarda-redes herói em 1990, não foi chamado, já que acabara de passar nove meses na prisão, por ter atuado como intermediário num rapto — na verdade, ajudara a libertar a filha de Carlos Molina, mais um barão da droga e inimigo de Escobar (o raptor, num dos últimos crimes que cometeu antes de morrer).
Uma prestação desastrosa
Foi neste clima de tensão e intensa pressão que a seleção colombiana subiu até aos Estados Unidos, para jogar um Mundial em que era apontada como candidata. Nem da fase de grupos passou, frente a Roménia, EUA e Suíça.
Tudo começou com uma derrota inesperada diante da Roménia, por 3-1. O jogo com os EUA era crucial e Maturana terá sido coagido a alterar o onze inicial — a versão mais aceite é que, através do sistema de televisão do hotel, os cartéis ameaçaram que, se alinhasse Gabriel "Barrabas" Gómez, seria assassinado. O titular foi Antony de Ávila. A Colômbia perdeu, por 2-1, com um autogolo de Andrés Escobar.
A Colômbia derrotou a Suiça, por 2-0, no último jogo, mas de nada serviu: estava eliminada, em quarto lugar, e despediu-se do Mundial. De candidata a desilusão. E no regresso a casa, havia, ainda, uma última tragédia à espera da seleção.
"A vida não termina aqui"
Quando o grupo voltou dos EUA, Andrés Escobar — o "Gentleman", como lhe chamavam; um homem que lutava para melhorar a imagem internacional da Colômbia — escreveu um artigo de opinião no jornal "El Tiempo", intitulado "Nos Faltó Berraquera", que pode ser traduzido para "Faltou-nos Garra". Na Colômbia, podes ganhar e perder, mas nunca podes abdicar de lutar, confessou o central, e fora isso que faltara à equipa "cafetera".
A seleção que jogara em Itália com a alegria de um povo cheio de cor, chegara aos EUA cinzenta, triste, vergada sob o peso de um povo oprimido pelo conflito armado, pelos cartéis, pelos grupos terroristas polarizados que falavam de libertação e impunham a sua vontade à lei da morte. Já não havia garra, ou "berraquera".
"Vemo-nos em breve, porque a vida não termina aqui", escreveu o defesa, sem parentesco com Pablo Escobar, a terminar o artigo, escrito a 29 de junho de 1994.
A peça foi publicada apenas no dia 3 de julho de 1994 — um dia depois de Andrés Escobar ter sido assassinado em Medellín, morto com seis disparos à porta de um bar, alegadamente em retaliação pelo autogolo frente aos EUA.
A verdade é que a eliminação da Colômbia gerou perdas de milhões de dólares, em especial para personalidades ligadas a cartéis de droga, que teriam apostado muito dinheiro no sucesso da seleção "cafetera".
O autogolo de Andrés Escobar era o símbolo da deceção no Mundial dos Estados Unidos. A sua morte foi um símbolo da escalada de violência na Colômbia.
Trinta e seis anos depois da euforia de 1990 e 32 anos após a tragédia de 1994, a Colômbia joga com a liberdade de um jovem que cresceu em tempos de cólera. Este sábado, na madrugada para domingo, às 00h30, tentará ganhar o primeiro lugar do Grupo K do Mundial 2026 a Portugal.