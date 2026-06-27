Do favoritismo ao colapso, da alegria com Valderrama ao choro por Escobar. A história da Colômbia nos 90s

Meias baixas, o número 10 nas costas, braçadeira de capitão, pulseiras, colar de contas, bigode farfalhudo de uma ponta à outra dos lábios e a "afro" loira a baloiçar com cada passada. Poucas figuras há no futebol mais reconhecíveis que Carlos Valderrama, considerado o melhor jogador da história da Colômbia. Esta é, até certo ponto, a história dele, da alegria que desenhava o sorriso no rosto do povo "cafetero"; é também a história de várias tragédias.

Há jogadores que marcam países e gerações e Valderrama foi um deles. Ídolo de Ronaldinho Gaúcho e David Beckham, Valderrama, o eterno "10" colombiano pegava a bola à bota com supercola e descortinava desmarcações que mais ninguém no campo via. Saíam passes de calcanhar, "rabonas", túneis por entre as pernas dos adversários.

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Foi com toda essa classe que apurou a Colômbia para o Mundial 1990, ao fim de 28 anos. É preciso conhecer o contexto para entender a magnitude do feito.

Tudo começou ainda antes do Mundial 1962, com "La Violencia". As razões para o início da guerra civil na Colômbia, que durou dez anos, entre 1948 e 1958, variam.

Uns apontam para o regresso do Partido Conservador ao poder em 1946 e para o encorajamento a aldeões que o apoiavam para que tirassem as terras aos que apoiavam o Partido Liberal. Outros apontam para o assassinato, em 1948, de Jorge Eliécer Gaitán, candidato liberal e favorito às eleições de 1949.

Qualquer que tenha sido a causa, "La Violencia" deixou uma mancha de sangue sobre o mapa colombiano, em especial as zonas rurais, e cicatrizes que ainda hoje saram. Estima-se que pelo menos mais de 200 mil pessoas morreram.

Adeus, Colômbia 1986. Olá, Itália 1990

Em 1964, os dois lados desse conflito, que tinham acabado de travar uma guerra que durara uma década, aliaram-se contra a guerrilha camponesa, que se organizou nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). O "Exército do Povo" era uma organização paramilitar (classificada como terrorista pela União Europeia) que se definia como guerrilha revolucionária marxista-leninista. Também surgiu, na mesma altura, o Exército de Libertação Nacional (ELN), outra guerrilha marxista-leninista (igualmente classificada como grupo terrorista pela UE), que juntava estudantes e jovens ativistas provenientes do meio urbano.

O conflito armado da Colômbia, que dura até hoje, envolve também o governo, grupos paramilitares de extrema-direita e sindicatos criminais (inclusive cartéis) que digladiam por influência no território. Uma divergência, até agora, sem fim e que também mete ao barulho empresas multinacionais, Cuba e os Estados Unidos.

Chegamos a 1982. A FIFA anunciou, quatro anos antes, que o Mundial 1986, atribuído à Colômbia, seria disputado por 24 equipas, em vez das habituais 16. Perante as exigências do organismo, e os atrasos na requalificação e construção de estádios, o novo Presidente da Colômbia anuncia a desistência da organização do torneio, uma decisão muito contestada no próprio país. É por essa altura, também, que desponta no Unión Magdalena um jovem de nome Carlos Alberto Valderrama Palacio.

Chamam-lhe "El Pibe", "o miúdo", epíteto frequente para quem nasce com pés de cetim. A ascensão foi relativamente rápida: em 1984 estava no Millonarios, em 1985 no Deportivo Cali e, em 1988, a entrada na Europa: assinou pelo Montpellier.

A Colômbia passa ao lado do Mundial 1986, o tal que era suposto organizar, e que acaba em terras mexicanas, e vê Diego Maradona levantar ao céu a "mão de Deus" e marcar o "golo do século". No entanto, sonha com 90, em Itália.

Encontrar a alegria entre a "Violencia"

O ano é 1989 e um político acaba de ser assassinado, decorre o massacre de Trujillo, é destapado um esquema de tráfico de armas. É neste contexto que surge Carlos Valderrama a liderar uma seleção colombiana que, mesmo perante o Paraguai de Chilavert e Cabañas, conseguiu terminar o grupo de qualificação no primeiro lugar e, por ter o pior registo dos três vencedores, seguiu para o play-off intercontinental.

Aí, diante de Israel, que à altura integrava a Confederação de Futebol da Oceânia, os colombianos triunfam (1-0, golo de Albeiro Usuriaga, e 0-0) e apuram-se para o Mundial 1990, ao fim de 28 anos sem pisar o maior palco do futebol.

René Higuita, o guarda-redes do famoso pontapé escorpião, o "Gentleman" Andrés Escobar, Freddy Rincón, o capitão Valderrama e companhia enchem a mala de sonhos e viajam para Itália com a missão de orgulhar a Colômbia. O grupo é complicado — Alemanha Ocidental, que se sagraria campeã do mundo, Jugoslávia, duas vezes vice-campeã europeia, e os Emirados Árabes Unidos, treinados por Carlos Alberto Parreira, que quatro anos depois levaria o Brasil ao título.

Estamos numa era em que a vitória ainda vale dois pontos. A Colômbia começa por vencer os Emirados, por 2-0, com Valderrama na "score sheet", mas perde com a Jugoslávia, de Susic e Stojkovic, por 1-0, e chega à última jornada com dois pontos.

A precisar, a fechar, de um empate para passar, a Colômbia mede forças com a gigante Alemanha no jogo decisivo. Tudo corre bem até ao minuto 88, quando Pierre Littbarski adianta os germânicos. É o fim, certamente, das aspirações colombianas. Até que Carlos Valderrama pega na bola a meio-campo e, após uma série de combinações com companheiros, desmarca Rincón com um passe a rasgar a defesa alemã e, na cara do guarda-redes, o avançado faz o golo da igualdade.