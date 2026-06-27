Portugal já sabe quem pode defrontar nos 16-avos do Mundial: conheça todos os cenários

Portugal joga com a Colômbia na madrugada de sábado para domingo, com início às 00h30, e já sabe quem pode defrontar no início da fase a eliminar do Mundial 2026.

Depois de garantir a presença nos 16-avos graças à vitória de Espanha, e com os resultados e classificação do Grupo L definidos, a Seleção Nacional sabe que um primeiro lugar significa um encontro com o Gana, que ficou em terceiro lugar, enquanto um segundo lugar levará a um embate frente à Croácia.

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No primeiro caminho, os oitavos serão contra o vencedor do encontro entre Suíça e um terceiro classificado que será o Irão ou Argélia, enquanto no segundo caminho, Portugal teria de encontrar o vencedor do Espanha-Áustria.