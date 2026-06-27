Mundial 2026

Portugal já sabe quem pode defrontar nos 16-avos do Mundial: conheça todos os cenários

27 jun, 2026 - 23:59 • Diogo Camilo

Gana, Croácia e Inglaterra são os possíveis adversários de Portugal no início do mata-mata do Campeonato do Mundo. Num dos cenários, Seleção Nacional pode encontrar a Espanha nos oitavos. No outro, a Argentina nos quartos de final.

A+ / A-

Portugal joga com a Colômbia na madrugada de sábado para domingo, com início às 00h30, e já sabe quem pode defrontar no início da fase a eliminar do Mundial 2026.

Depois de garantir a presença nos 16-avos graças à vitória de Espanha, e com os resultados e classificação do Grupo L definidos, a Seleção Nacional sabe que um primeiro lugar significa um encontro com o Gana, que ficou em terceiro lugar, enquanto um segundo lugar levará a um embate frente à Croácia.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No primeiro caminho, os oitavos serão contra o vencedor do encontro entre Suíça e um terceiro classificado que será o Irão ou Argélia, enquanto no segundo caminho, Portugal teria de encontrar o vencedor do Espanha-Áustria.

⚽ Mundial 2026. Em direto, Colômbia - Portugal

Mundial 2026

⚽ Mundial 2026. Em direto, Colômbia - Portugal

A equipa das quinas vai decidir se fica em primeir(...)

Conheça os vários caminhos possíveis de Portugal.

Portugal é 1.º do Grupo K e encontra o Gana se:

- Vencer a Colômbia — termina com sete pontos;

Portugal é 2.º do Grupo K e encontra a Croácia se:

- Empatar com a Colômbia e a Colômbia vencer a RD Congo;
- Perder com a Colômbia, a Colômbia vencer a RD Congo e a RD Congo não vencer o Uzbequistão;

Portugal é 3.º do Grupo K e encontra Inglaterra se:

- Perder com a Colômbia e a RD Congo vencer o Uzbequistão, com os congoleses a terem de desfazer uma diferença de seis golos para Portugal na soma dos dois jogos;

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)