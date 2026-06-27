Mundial 2026
Portugal já sabe quem pode defrontar nos 16-avos do Mundial: conheça todos os cenários
27 jun, 2026 - 23:59 • Diogo Camilo
Gana, Croácia e Inglaterra são os possíveis adversários de Portugal no início do mata-mata do Campeonato do Mundo. Num dos cenários, Seleção Nacional pode encontrar a Espanha nos oitavos. No outro, a Argentina nos quartos de final.
Portugal joga com a Colômbia na madrugada de sábado para domingo, com início às 00h30, e já sabe quem pode defrontar no início da fase a eliminar do Mundial 2026.
Depois de garantir a presença nos 16-avos graças à vitória de Espanha, e com os resultados e classificação do Grupo L definidos, a Seleção Nacional sabe que um primeiro lugar significa um encontro com o Gana, que ficou em terceiro lugar, enquanto um segundo lugar levará a um embate frente à Croácia.
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No primeiro caminho, os oitavos serão contra o vencedor do encontro entre Suíça e um terceiro classificado que será o Irão ou Argélia, enquanto no segundo caminho, Portugal teria de encontrar o vencedor do Espanha-Áustria.
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⚽ Mundial 2026. Em direto, Colômbia - Portugal
A equipa das quinas vai decidir se fica em primeir(...)
Conheça os vários caminhos possíveis de Portugal.
Portugal é 1.º do Grupo K e encontra o Gana se:
- Vencer a Colômbia — termina com sete pontos;
Portugal é 2.º do Grupo K e encontra a Croácia se:
- Empatar com a Colômbia e a Colômbia vencer a RD Congo;
- Perder com a Colômbia, a Colômbia vencer a RD Congo e a RD Congo não vencer o Uzbequistão;
Portugal é 3.º do Grupo K e encontra Inglaterra se:
- Perder com a Colômbia e a RD Congo vencer o Uzbequistão, com os congoleses a terem de desfazer uma diferença de seis golos para Portugal na soma dos dois jogos;