Argélia e Áustria vingam-se da "Vergonha de Gijón" em empate louco

El Molinón, em Gijón. O dia é 25 de junho de 1982 e defrontam-se a República Federal da Alemanha e a Áustria, naquele que viria a ser conhecido como o "pior jogo da história dos Mundiais".

As duas seleções entram no jogo sabendo que uma vitória por um golo dos alemães qualifica ambas. Nessa altura, os jogos da última jornada não aconteciam ao mesmo tempo e a Argélia tinha vencido o Chile por 3-2 no outro jogo do grupo.



Aos 10 minutos, Horst Hrubesch fez o golo que permitiu a combinação perfeita e, a partir daí, o jogo acabou. As duas equipas passaram o resto da partida a trocar passes e sem criar perigo, levando adeptos espanhóis a acenarem com pesetas e a cantarem "Argélia!" e "Beijem-se". No fim, Áustria e RFA seguiram em frente e a Argélia, com quatro pontos, foi eliminada.

A Argélia ainda protestou, mas não havia provas de combinação de resultados. O jogo, que ficou conhecido como a "Vergonha de Gijón", levou a que a FIFA mudasse as regras, fazendo com que os jogos do mesmo grupo acontecessem em simultâneo, mas não impediu que o caso pudesse voltar a acontecer.

Quis o destino que 2026 testemunhasse o reencontro entre Argélia e Áustria num Mundial, desta vez numa última jornada da fase de grupos, num cenário em que, caso as duas empatem, ambas passam à fase a eliminar.

Ambas com três pontos após terem vencido a Jordânia e perdido com a Argentina, e sabendo que a derrota as coloca fora — pois seriam uma das quatro piores seleções no 3.º lugar —, só têm no empate a alternativa para ambas saírem felizes.

A acrescentar a isso, sabem que a vitória não dará nada de novo, já que a Argentina assegurou o topo do grupo ao vencer os dois países.

Na televisão, a assistir ao jogo para saber se avança ou não, estava o Irão, um país alvo de ataques militares dos Estados Unidos, que se tem queixado de injustiças da organização e da FIFA neste Mundial, pela falta de técnicos de logística e por problemas nas deslocações que levaram a seleção a ter instalar-se no México e a ter de viajar para os Estados Unidos a cada jogo.

Uma vitória da Áustria ou da Argélia colocava o Irão nos 16 avos, frente à Suíça. O empate colocava as duas seleções na fase seguinte, com a Áustria a defrontar a Espanha e a Argélia a Suíça.