Mundial 2026
Portugal-Colômbia. Só jogou para ganhar quem não precisava (numa ode de James ao futebol sul-americano)
28 jun, 2026 - 03:45 • Hugo Tavares da Silva
A crónica do jogo que terminou num zero-zero quase mentiroso e que, por falta de ambição e futebol, empurrou Portugal para o caminho de Croácia e Espanha. Diogo Costa foi o melhor em campo do lado português.
Se o plano de Roberto Martínez visava apenas anular a Colômbia, falhou redondamente. Se era outra coisa, idem. A jaula na direita, para cancelar Luis Díaz, parecia a lei mais importante desta pequena nação. João Cancelo, Rúben Neves e Pedro Neto tentaram parar o vento mas o vento não se pára, até porque o vento é sul-americano e aquela gente não compram essas coisas do futebol posicional rígido e obediente.
Portugal precisava de vencer para ganhar o Grupo K e mergulhar no mapa para defrontar o Gana de Queiroz nos 16 avos de final e o vencedor do Suíça-Irão nos oitavos. Vislumbrava-se, na teoria, um irresistível Portugal-Argentina nos quartos. Agora, com este empate a zero, a seleção nacional vai defrontar a Croácia e, se tiver sorte porque aparentemente precisa de sorte, encontrará a Espanha (ou a Áustria) a seguir.
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Aos colombianos bastava um empate e jogaram como se não tivessem memória, como se desconhecem o regulamento, como se nunca tivessem ouvido falar na palavra calculismo. Passaram, correram e remataram. Foi uma carta de amor ao futebol. Das verdades mais verdadeiras testemunhadas neste Campeonato do Mundo, este futebol colombiano.
Estranhamente, o selecionador português, um catalão que se diz muy cruijffista, rasgou a dupla de centrocampistas que joga de olhos fechados e que tantas alegrias dá aos parisienses. Os laterais mantiveram o travão de mão puxado. João Félix não encontrava aquele espaço mágico por dentro para receber e virar. Bruno Fernandes parece constantemente deslocado, desligado dos companheiros. Os ataques rápidos, sobretudo saídos da velocidade furiosa e tantas vezes inconsequente de Pedro Neto, prejudicaram o bom jogo, as opções certas, os bons caminhos.
Cristiano Ronaldo torna-se inútil jogando tão longe da baliza, sem uma equipa com bola que empurra os outros para trás. Mas para Roberto Martínez a utilidade do capitão está toda lá, em todos os minutos do Mundial, talvez para sempre – o capitão igualou os 25 jogos em Mundiais de Lothar Matthäus, ficando apenas atrás de Lionel Messi (29). Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes e Francisco Trincão não teriam qualquer minuto. Tal como Bernardo Silva.
Desde cedo, os colombianos, combinativos homens cheios de energia, exibiram muito mais intensidade no choque e no nervo. Jhon Córdoba, um gigante, jogou em vez do sportinguista Luis Suárez e ganhou inúmeros duelos, permitindo ao guarda-redes Vargas meter bolas longas para queimar a frouxa pressão lusitana. O avançado atirou uma bala à baliza, depois de derrubar sem falta Bruno Fernandes, e aí começou a grandíssima exibição de Diogo Costa.
Parecia um festim. Jhon Arias e Luis Díaz, dribladores natos, davam cabo dos vigilantes. Lerma e Puerta seguravam o meio-campo. Honrando Valderrama, que estava na tribuna, James Rodríguez fez uma daquelas exibições especiais. Viajou no tempo. Jogou parado, lançou compatriotas convictos com uma facilidade perversa, quase inverossímil.
O ex-mago do FC Porto, substituído aos 76’ por outro artista que passou no Dragão (Juanfer Quintero), tocou 85 vezes na bola. Driblou ao ralenti, meteu 55 dos 62 passes que tentou no meio-campo adversário, alguns com um doce veneno. A forma como o futebolista de 34 anos, um canhoto pois claro, jogou curto por dentro, na mais bela tradição sul-americana, e como jogou longo foi um tratado.
Foram 24 remates colombianos contra 13 portugueses. Jhon Arias viu Rúben Neves tirar-lhe um golo que parecia certo. Bruno Fernandes prometeu o 1-0, com um míssil dentro da área, mas Vargas parou com estilo. Félix, numa rara aparição, usou o peito para evitar Davinson Sánchez e disparou por cima. O jogo de Portugal, como tantas vezes, viveu sobretudo de rasgos individuais.
Ao intervalo, Martínez trocou João Neves por Rúben Neves, mostrando arrependimento. Também Diogo Dalot entrou por Cancelo, o que nos remete para a primeira linha deste texto. A prioridade parecia ser refrescar a jaula de Luis Díaz. Richard Ríos e Luis Suárez entraram por volta do minuto 60. O médio do Benfica quase marcou assim que entrou, atirou ao lado o que já cheirava a café pela manhã.
Quando faltavam 20 minutos para o fim, Roberto Martínez voltou a tirar do campo Vitinha por Samu Costa, o que é um tiro no porta-aviões da pausa, da calmaria, da coragem, do pensamento, da escolha certa das rotas para a baliza alheia. Rafael Leão também entrou por Félix e, por ter tanto espaço, conseguiu agitar as águas (teve a derradeira oportunidade, depois de passar por cima de Daniel Muñoz, um bom lateral que substituiu o ex-Sporting Santiago Arias).
Portugal, que se partiu facilmente e que podia muito bem ter marcado um golo, não tinha argumentos para tomar conta do jogo e, com jogadores muitíssimo longe uns dos outros, tentava apenas a correria. Ou os cruzamentos. Quando se cruza demasiado, denuncia-se a falta de futebol. O espectáculo de Diogo Costa continuou e continuaria, fosse a tapar os caminhos da bola para as suas redes, fosse para as botas dos insaciáveis avançados colombianos. O guarda-redes do FC Porto, que teve nos centrais Rúben Dias e Renato Veiga dois aliados da luta, fez seis defesas. Foi decisivo. Só não defendeu uma bola de Sánchez, um cabeceamento certeiro que seria anulado por fora de jogo (pouco claro).
Podia ter dado para qualquer lado, mas tirando as balizas as diferenças são importantes. Ficam muitas perguntas e dúvidas, não só sobre opções no campo, mas também sobre mensagem. Era indiferente ficar em primeiro ou segundo do grupo, como se isso não permitisse medir a ambição; jogue-se como os deuses ou sendo medíocres, está sempre tudo muito bem. Agora, Roberto Martínez definiu este jogo com a Colômbia como um “teste muito valioso”. OK, alinhemos: foi um chumbo glorioso, certo?