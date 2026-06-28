​Portugal-Colômbia. Só jogou para ganhar quem não precisava (numa ode de James ao futebol sul-americano)

Se o plano de Roberto Martínez visava apenas anular a Colômbia, falhou redondamente. Se era outra coisa, idem. A jaula na direita, para cancelar Luis Díaz, parecia a lei mais importante desta pequena nação. João Cancelo, Rúben Neves e Pedro Neto tentaram parar o vento mas o vento não se pára, até porque o vento é sul-americano e aquela gente não compram essas coisas do futebol posicional rígido e obediente.

Portugal precisava de vencer para ganhar o Grupo K e mergulhar no mapa para defrontar o Gana de Queiroz nos 16 avos de final e o vencedor do Suíça-Irão nos oitavos. Vislumbrava-se, na teoria, um irresistível Portugal-Argentina nos quartos. Agora, com este empate a zero, a seleção nacional vai defrontar a Croácia e, se tiver sorte porque aparentemente precisa de sorte, encontrará a Espanha (ou a Áustria) a seguir.

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Aos colombianos bastava um empate e jogaram como se não tivessem memória, como se desconhecem o regulamento, como se nunca tivessem ouvido falar na palavra calculismo. Passaram, correram e remataram. Foi uma carta de amor ao futebol. Das verdades mais verdadeiras testemunhadas neste Campeonato do Mundo, este futebol colombiano.