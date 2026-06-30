Uma invasão de campo juntou Ronald e Cristiano. Em Miami ficou uma carta e uma mãe agradecida

Mas uma questão: que elementos seriam importantes conter na carta? Ninguém melhor para responder do que um advogado norte-americano, especialista em casos de deportação. Hujber tomou a iniciativa, sem Ronald nunca descobrir a verdade. "Fui eu que escrevi a carta, mas o Cristiano assinou-a. E assinou-a tão rapidamente e enviou-a tão depressa por FedEx, que já cá estava no meu escritório no dia seguinte. E não tive a coragem de dizer isso ao Ronnie, porque ele pensava mesmo que tinha sido o Ronaldo a escrever a carta".

Essa carta, tenha sido ou não escrita por Ronaldo, ficará para sempre guardada pela mãe Malva. "Ele não conseguia acreditar. Não conseguia acreditar. Foi um momento bonito, ele emocionou-se. Para ele, aquilo significava tudo".

Mesmo assim, a carta de Cristiano Ronaldo não foi suficiente. A justiça de Miami considerava que o crime não tinha sido cometido contra o astro português, mas sim contra o Estádio de Miami, na altura chamado Sun Life Stadium. "Eu enviei a carta ao Ministério Público, ao procurador, ao procurador-geral e até ao tribunal. Eles insistiam que o Ronaldo não era a vítima, mas sim o estádio. E eu só dizia 'mas do que é que vocês estão a falar? Vítima de quê? Só se for de embaraço, pela falta de segurança", lembra Richard.

O caso só ficaria resolvido verdadeiramente com outra carta, enviada ao magnata Wayne Huizenga, dono do estádio. Só aí, em dezembro de 2013, quatro meses depois do duelo entre Real Madrid e Chelsea, é que Ronald Gjoka ficou totalmente livre. Mas, para Richard Hujber, Ronaldo foi mesmo essencial.

"A carta do Ronaldo foi definitivamente útil, porque acho que na cabeça de qualquer pessoa ele era o principal envolvido. Para mim, era quase cómico que o estádio fosse a vítima e que tivesse de continuar a lutar por este jovem".

O desfecho foi importantíssimo para a mãe Malva. "Para dizer a verdade, na altura fiquei zangada com ele. E perguntava-me especialmente "porquê a prisão?". Porque na altura ele era estudante aqui e eu disse-lhe "isto é toda a tua vida, já não vens mais para a América, na escola estás feito". Depois de todo o dinheiro que te demos e tudo mais".

Malva tinha genuíno receio de que o filho fosse deportado. Felizmente tal não aconteceu e, por isso, pôde continuar a ver jogos de futebol com o filho.