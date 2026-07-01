“Cativei os jogadores? Não”. Bielsa despede-se do Uruguai após Mundial tumultuoso

Bielsa, hoje com 70 anos, é um treinador de culto, eternamente fiel a uma ideia de pressão alta, obsessivo nos detalhes, análise de adversários e no lado físico do jogo. Pep Guardiola, Diego Simeone e Mauricio Pochettino reconhecem-no como uma das principais influências.



Antes de ser o selecionador do Uruguai, Bielsa passou por Leeds United, Lille, Marselha e Athletic Bilbau, e foi selecionador do Chile e da Argentina. Nunca atingiu, ainda assim, o sucesso dos seus discípulos.

“Sou uma pessoa tímida, obsessiva, mecanizada. Não gosto da desordem, sinto-me mal nesses cenários. Esse é o meu défice: custa-me ser amigável e desinibido. Não é a minha forma de ser, mas, ainda assim, sempre fui avaliado positivamente por com quem convivi, porque viam que havia outros valores que geravam aceitação. Mas humanamente, não consegui uma aceitação deste grupo que conduzo”, lamenta.

Bielsa reconhece que os jogadores não apreciaram o “excesso de informação e a divisão dos treinos” e explica a forma como preparava os jogadores: “As conversas não eram superiores a dez minutos e eram fragmentadas. Tive de rever isto, porque foi algo que os jogadores me pediram antes do Mundial."

"Falei com várias pessoas, fui consultar, para me adaptar às mentalidades mais jovens. Disseram-me que deveriam ser mais curtas e em dias diferentes para não sobrecarregar a atenção dos jogadores. Os jogadores pediram e o destinatário da mensagem tem o direito de dizer se isto lhes serve, ou não”, revela.

