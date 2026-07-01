Portugal-Croácia: o onze provável de Martínez, os pontos fracos dos croatas e as chaves para seguir em frente

João Neves deve voltar ao onze, depois da opção por Rúben Neves no derradeiro encontro da fase de grupos contra a Colômbia (0-0), até para ajudar a limitar a capacidade criativa dos médios da Croácia.

A seu lado, Vitinha também se deve manter como titular, com Bruno Fernandes a buscar as entrelinhas e movimentos nos meios-espaços mais adiantados. Ainda assim, não é totalmente descartável que Bernardo Silva seja aposta neste jogo, mais por dentro ou atuando a partir da direita.

E daí surgem as dúvidas na constituição dos flancos, ainda que a exposição que a Croácia costuma ter nas costas da linha defensiva (em particular, dos laterais), possa pedir uma aliança entre criatividade e vertigem. Veremos se se mantém a aposta em perfis assimétricos (com um extremo mais puro como Pedro Neto e outro mais próximo da definição de segundo avançado, como João Félix) ou se teremos um jogador mais associativo a partir da direita (Bernardo, Trincão…) e outro de explosão à esquerda (com Rafael Leão ou a passagem de Neto para esse flanco).

Francisco Conceição não é hipótese a descartar, mas tudo leva a crer que Pedro Neto parte na pole position à direita e o lado oposto será ocupado por Félix ou Leão. Cristiano é sagrado como titular na mente e prática de Martínez, por mais incentivos que dê a Gonçalo Ramos nos treinos.

O que esperar da Croácia?

Partindo de uma base em 4-2-3-1, mas com variações pontuais para um 3-4-2-1 e podendo definir linha de 5 mesmo usando o sistema mais comum, a Croácia já não tem o mesmo registo imponente a partir do meio-campo e com ligação fluida entre setores de outras grandes campanhas (vice-campeão mundial em 2018 e medalha de bronze em 2022), mas continua a saber desenvolver jogo, sobretudo a partir da capacidade de passe de Modrić e Kovačić, que se mantêm como titulares indiscutíveis.

Em organização defensiva, e independentemente do ajuste tático escolhido (ou com três centrais de raiz ou fechando com um dos alas), é uma equipa que procura estar compacta, ainda que a tentação dos laterais saltarem na pressão leve a que o espaço nas costas possa ser explorado em saídas rápidas da turma portuguesa. A transição defensiva tem, portanto, algumas deficiências, também por via da menor capacidade de recuperação atempada dos elementos da linha intermediária.