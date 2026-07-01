Mundial 2026
Portugal-Croácia: o onze provável de Martínez, os pontos fracos dos croatas e as chaves para seguir em frente
01 jul, 2026 - 19:44 • Francisco Sousa, Diogo Camilo (gráficos) , com Francisco Sousa
Dez anos depois da memorável vitória decidida por Ricardo Quaresma no Euro 2016, a Seleção Nacional entra na fase a eliminar do Mundial com um duelo decisivo frente à Croácia. Roberto Martínez deverá mexer no onze, frente a uma Croácia que conta com Modrić e Kovačić como referências. Eis o onze provável de Portugal, os pontos fortes e fracos da seleção croata e onde se pode decidir o jogo.
A 25 de junho, cumpriram-se exatamente 10 anos de uma das vitórias mais épicas de Portugal no caminho para a grande conquista da história da Seleção Nacional. Em Lens, frente à Croácia, uma recarga certeira de Ricardo Quaresma, depois de um contra-ataque desenvolvido por Renato Sanches e Nani e de um primeiro remate de Cristiano Ronaldo, ao minuto 117, valeu um apuramento para os quartos de final de um Europeu que terminou em felicidade para as cores portuguesas.
Desde então, portugueses e croatas defrontaram-se mais seis vezes, quatro em duelos da Liga das Nações e duas em jogos de preparação. É um "habitué" na história recente da equipa das Quinas e o registo não é nada mau (entre particulares e confrontos oficiais, 7 vitórias, uma delas após prolongamento, 2 empates e apenas uma derrota lusa).
Os sinais parecem promissores, mas a realidade tem mostrado uma seleção portuguesa pouco fulgurante, habitualmente rígida e com vários problemas para se proteger defensivamente, quer em organização, quer em transição.
Como se vai alinhar Portugal?
A urgência de vitória neste primeiro "mata-mata" para garantir a sobrevivência do maior torneio de todos pode levar Roberto Martínez a dar um outro retoque no onze para o duelo com a Croácia.
Perspectivando um onze provável, Diogo Costa, Rúben Dias e Renato Veiga são absolutos indiscutíveis, assim como o lateral-esquerdo Nuno Mendes. À direita, João Cancelo parte novamente como favorito, apesar da gestão feita nas segundas partes – e da boa entrada de Diogo Dalot face à Colômbia. Será fundamental que os laterais tenham outra liberdade para exercer movimentos de aproximação ao ataque (na criação, combinação e cruzamento no último terço) para que a equipa não fique tão amarrada quanto vimos no primeiro tempo com a seleção "cafetera".
João Neves deve voltar ao onze, depois da opção por Rúben Neves no derradeiro encontro da fase de grupos contra a Colômbia (0-0), até para ajudar a limitar a capacidade criativa dos médios da Croácia.
A seu lado, Vitinha também se deve manter como titular, com Bruno Fernandes a buscar as entrelinhas e movimentos nos meios-espaços mais adiantados. Ainda assim, não é totalmente descartável que Bernardo Silva seja aposta neste jogo, mais por dentro ou atuando a partir da direita.
E daí surgem as dúvidas na constituição dos flancos, ainda que a exposição que a Croácia costuma ter nas costas da linha defensiva (em particular, dos laterais), possa pedir uma aliança entre criatividade e vertigem. Veremos se se mantém a aposta em perfis assimétricos (com um extremo mais puro como Pedro Neto e outro mais próximo da definição de segundo avançado, como João Félix) ou se teremos um jogador mais associativo a partir da direita (Bernardo, Trincão…) e outro de explosão à esquerda (com Rafael Leão ou a passagem de Neto para esse flanco).
Francisco Conceição não é hipótese a descartar, mas tudo leva a crer que Pedro Neto parte na pole position à direita e o lado oposto será ocupado por Félix ou Leão. Cristiano é sagrado como titular na mente e prática de Martínez, por mais incentivos que dê a Gonçalo Ramos nos treinos.
O que esperar da Croácia?
Partindo de uma base em 4-2-3-1, mas com variações pontuais para um 3-4-2-1 e podendo definir linha de 5 mesmo usando o sistema mais comum, a Croácia já não tem o mesmo registo imponente a partir do meio-campo e com ligação fluida entre setores de outras grandes campanhas (vice-campeão mundial em 2018 e medalha de bronze em 2022), mas continua a saber desenvolver jogo, sobretudo a partir da capacidade de passe de Modrić e Kovačić, que se mantêm como titulares indiscutíveis.
Em organização defensiva, e independentemente do ajuste tático escolhido (ou com três centrais de raiz ou fechando com um dos alas), é uma equipa que procura estar compacta, ainda que a tentação dos laterais saltarem na pressão leve a que o espaço nas costas possa ser explorado em saídas rápidas da turma portuguesa. A transição defensiva tem, portanto, algumas deficiências, também por via da menor capacidade de recuperação atempada dos elementos da linha intermediária.
Zlatko Dalić procurará certamente que a equipa não se parta e se mantenha unida, levando a jogo, previsivelmente, Livaković, como guarda-redes, o construtor Šutalo e Pongračić como centrais (o promissor Vušković, pelos vistos, parece ter ficado condenado pela exibição menos vistosa frente à Inglaterra), Stanišić a partir da lateral-direita e Gvardiol, defesa multifuncional e tecnicamente dotado do Man. City, como dono do lado esquerdo.
Os médios de base são os mesmos de sempre, com a provável presença do mais vertical Petar Sučić (belo golo de meia-distância ao Gana) uns metros mais adiante e com Nikola Vlašić a poder partir da direita para fazer movimentos de trás para a frente. Do lado esquerdo do ataque, dúvida entre o talentoso e criativo Baturina e o veterano, mas ainda cheio de resistência física, Perišić, sendo que no centro do ataque deve continuar o possante Ante Budimir, autor de um golo decisivo com o Panamá, tendo ele boas alternativas como Musa, Matanović ou Kramarić.
Portugal tem de procurar ser uma equipa mais junta, quer nos momentos com bola, quer sem o esférico. Terá de saber ter mais paciência a elaborar, trabalhando dinâmicas mais associativas a partir da esquerda (se se confirmar parceria Nuno Mendes-Félix), soltando Cancelo ofensivamente, deixando Vitinha de frente para o jogo, sempre com apoios próximos e fazendo avançar João Neves para o assalto à área adversária. Jogadores como Francisco Conceição, Trincão, Gonçalo Ramos ou até Gonçalo Guedes não podem continuar condenados a um ostracismo futebolístico que não beneficia ninguém.
A equipa portuguesa, por outro lado, não pode ser permissiva para com o futebol de toque dos médios croatas, não pode manter as distâncias entre setores difíceis de remediar, até pela qualidade a ligar jogo da Croácia. Não esquecendo que se exige um controlo exímio da bola parada defensiva, de forma a contrariar uma das armas de maior potencial da seleção balcânica – com Modrić na marcação.
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