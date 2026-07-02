Mundial 2026
Os jogadores nunca foram tão altos. Então por que há menos golos de cabeça no Mundial?
02 jul, 2026 - 13:10 • Diogo Camilo
Desde o primeiro Mundial, em 1930, os futebolistas cresceram nove centímetros, mas os golos de cabeça nunca foram tão raros: o Mundial 2026 é o Campeonato do Mundo com menos golos de cabeça por jogo desde que há registo. E Portugal acompanha a tendência: esta é a seleção nacional mais alta em Mundiais, com a média de alturas a estar 10 centímetros acima da média nacional.
Dizia Darwin em "A Origem das Espécies" que vence "quem melhor se adapta às mudanças". O futebol de hoje é mais rápido e os jogadores envelhecem melhor, mas também estão cada vez mais fortes... e altos. Comparando as alturas dos jogadores no primeiro Mundial com o atual, a média cresceu mais de nove centímetros: era de 1,74 metros em 1930 e está agora nos 1,83 m.
No entanto, este crescimento na altura não significa necessariamente uma vantagem pelo ar.
É que o Mundial 2026 está a ser o Campeonato do Mundo com menos golos de cabeça na história recente. Até ao momento, em 82 jogos, foram 27 golos de cabeça no Mundial, menos do que nos últimos três Mundiais, mesmo com mais jogos realizados até ao momento.
Um deles foi de João Neves, um dos mais baixos da seleção de Portugal, frente à República Democrática do Congo.
Até esta quinta-feira, a média de golos de cabeça por jogo estava em 0,33 — significa que, a cada 3 jogos, há um golo de cabeça. Em outras edições, a média esteve sempre próxima ou ultrapassou 0,5 golos por jogo — um golo de cabeça a cada dois jogos.
Só Harry Kane, jogador da Inglaterra e do Bayern de Munique, já tem três golos de cabeça — o último deles nos 16 avos, frente à República Democrática do Congo.
Em 2006 foram 29 golos de cabeça. Em 2010 foram 26. No Mundial do Brasil, em 2014, foram 35, um recorde. E nos últimos dois foram 28.
Nestes Mundiais foram realizados 64 jogos, mas o Mundial 2026 já vai com mais de 80, o que torna ainda mais estranha a estatística.
E isto acontece ao mesmo tempo que são marcados mais golos. O Mundial 2026 está a caminho de ser o Campeonato do Mundo com mais golos por jogo, com uma média de quase 3 golos por jogo.
O mais alto em Mundiais e a seleção nacional mais alta
O austríaco Florian Wiegele fez história neste Mundial 2026, ao tornar-se o mais alto de sempre: 2,05 metros, mesmo sem sair do banco. Já a Bósnia e Herzegovina é a seleção mais alta, com uma média de 1,87 m.
A seleção portuguesa não fica muito atrás: a média de altura está nos 1,83 m. Em 1966, no primeiro Mundial em que Portugal participou, a média de alturas dos Magriços era de 1,74 m. José Torres, com 1,91 m, era conhecido como "O Bom Gigante". Na seleção atual, há 10 jogadores com altura igual ou semelhante a 1,85 m.
Em comparação com a altura média de um homem comum em Portugal, nascido nos mesmos anos que os jogadores da seleção, os jogadores da seleção nacional são 10 centímetros mais altos que a média nacional, que fica nos 1,73 m.
E apenas três jogadores ficam abaixo desta altura: Vitinha, Pedro Neto e Francisco Conceição.