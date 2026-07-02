Os jogadores nunca foram tão altos. Então por que há menos golos de cabeça no Mundial?

Dizia Darwin em "A Origem das Espécies" que vence "quem melhor se adapta às mudanças". O futebol de hoje é mais rápido e os jogadores envelhecem melhor, mas também estão cada vez mais fortes... e altos. Comparando as alturas dos jogadores no primeiro Mundial com o atual, a média cresceu mais de nove centímetros: era de 1,74 metros em 1930 e está agora nos 1,83 m.

No entanto, este crescimento na altura não significa necessariamente uma vantagem pelo ar.

É que o Mundial 2026 está a ser o Campeonato do Mundo com menos golos de cabeça na história recente. Até ao momento, em 82 jogos, foram 27 golos de cabeça no Mundial, menos do que nos últimos três Mundiais, mesmo com mais jogos realizados até ao momento.

Um deles foi de João Neves, um dos mais baixos da seleção de Portugal, frente à República Democrática do Congo.