Por que é que quase todos os jogadores do Mundial estão a usar chuteiras rosa?

Grande parte da culpa é das marcas: para o Mundial, as gigantes Nike, Adidas, Puma lançaram coleções especiais dedicadas ao grande torneio, mas todos os modelos têm o rosa como cor dominante. Os oito modelos do pack da Adidas "Road to Glory" e os seis modelos do pack da Nike, "Breakout", são inteiramente ou parcialmente rosa, tal como os quatro modelos da Puma, do pack "Showtime".

Isto faz com que todas as grandes estrelas — Cristiano Ronaldo, Mbappé, Kane, Haaland, Vinícius Jr., Lamine Yamal — estejam a calçar rosa.

Há algumas exceções: Messi usa uma versão especial azul celeste da Adidas F50 "El Último Tango". Christian Pulisic, a estrela dos Estados Unidos, usa uma versão especial das Puma Ultra, que é azul e branca.

No jogo frente à Colômbia, Ronaldo usou também uma versão especial — as douradas Nike Mercurial Superfly 11 CR7 "Gold Scorpion" —, mas trocou de chuteiras no intervalo e jogou a segunda parte com o modelo rosa das Mercurial Superfly, igual ao de muitos jogadores neste Mundial, como Mbappé.