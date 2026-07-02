Mundial 2026
Por que é que quase todos os jogadores do Mundial estão a usar chuteiras rosa?
02 jul, 2026 - 17:04 • Diogo Camilo
Todos os modelos lançados por Nike, Adidas e Puma para o Mundial 2026 têm o rosa como cor dominante. De Cristiano Ronaldo a Mbappé, passando por Lamine Yamal e Haaland, sete em cada dez jogadores estão a usar chuteiras rosa no Campeonato do Mundo. A explicação vai muito além da moda.
Quando Portugal entrou em campo no Mundial, frente à República Democrática do Congo, um padrão entre os jogadores saltou à vista: apenas um (Tomás Araújo) não calçava chuteiras cor de rosa. No jogo a seguir, frente ao Uzbequistão, o mesmo cenário, mas mudou o jogador — João Félix era o único a ter uma cor diferente dos restantes. Para o último jogo, frente à Colômbia, Cristiano Ronaldo surgiu com chuteiras douradas, mas trocou-as por umas rosa ao intervalo.
Uma análise da Reuters mostra que a tendência acontece um pouco por todas as seleções: sete em cada dez jogadores usam chuteiras rosa.
Entre os titulares na primeira jornada do Mundial, 365 dos 528 jogadores usaram chuteiras rosa. As tradicionais chuteiras pretas, que já foram a escolha clássica e segura, só foram utilizadas por sete jogadores.
Grande parte da culpa é das marcas: para o Mundial, as gigantes Nike, Adidas, Puma lançaram coleções especiais dedicadas ao grande torneio, mas todos os modelos têm o rosa como cor dominante. Os oito modelos do pack da Adidas "Road to Glory" e os seis modelos do pack da Nike, "Breakout", são inteiramente ou parcialmente rosa, tal como os quatro modelos da Puma, do pack "Showtime".
Isto faz com que todas as grandes estrelas — Cristiano Ronaldo, Mbappé, Kane, Haaland, Vinícius Jr., Lamine Yamal — estejam a calçar rosa.
Há algumas exceções: Messi usa uma versão especial azul celeste da Adidas F50 "El Último Tango". Christian Pulisic, a estrela dos Estados Unidos, usa uma versão especial das Puma Ultra, que é azul e branca.
No jogo frente à Colômbia, Ronaldo usou também uma versão especial — as douradas Nike Mercurial Superfly 11 CR7 "Gold Scorpion" —, mas trocou de chuteiras no intervalo e jogou a segunda parte com o modelo rosa das Mercurial Superfly, igual ao de muitos jogadores neste Mundial, como Mbappé.
As Nike Mercurial são o modelo mais utilizado, com 144 jogadores a tê-las usado na primeira jornada do Mundial. Seguem-se depois as Adidas F50, com 109 jogadores, e as Adidas Predator, com 82 jogadores.
Com tantos jogadores a calçarem botas rosa, é inevitável que as mesmas dominem as fotos de equipa: nas seleções da Alemanha, Brasil e Colômbia, todos os jogadores usaram chuteiras rosa no jogo inaugural, enquanto no jogo Inglaterra-Croácia, apenas dois jogadores não tinham a cor da moda nas chuteiras.
Quem não recebeu a mensagem foi a Jordânia: apenas um jogador apresentou chuteiras rosa. Há outras seleções que não seguiram a moda, como o Qatar (dois jogadores com chuteiras rosa) e a República Checa (três jogadores).
Porquê rosa? Confiança no jogador e contraste com o relvado
As marcas não escondem as razões pelas quais a cor dominante das chuteiras para este Mundial é o rosa.
Ao The Athletic, responsáveis da Nike admitiram que os jogadores pedem cores cada vez mais vibrantes e ousadas: "O que temos ouvido consistentemente do atleta e do consumidor, especialmente em momentos importantes, é que cores vibrantes dão confiança, então esse foi realmente o nosso ponto de partida", indicou Odinga Nimako.
E a New Balance tem uma explicação semelhante: "Faz parte de uma demonstração de energia, visibilidade e confiança em campo. São cores que saltam à vista, ao mesmo tempo que entregam qualidade de elite", refere Rob Sheldon.
Outro dos motivos apontados pelas marcas é o contraste com o relvado verde, garantindo visibilidade, também em relação ao equipamento, já que nenhuma seleção veste de rosa. Só que, com tanta chuteira rosa, quem tem saltado à vista são todas as outras chuteiras.