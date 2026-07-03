José Gomes, o treinador que lançou Olise. "Faltava às aulas para ficar a dar toques"

O avançado Michael Olise deslumbra no Mundial de 2026, é uma das figuras de um ataque que conduz a França rumo às fases decisivas da competição e há até quem o coloque na na corrida pela Bola de Ouro. À distância, o treinador português que o lançou, José Gomes, não esconde o orgulho.

Foi o técnico português que deu a Olise a primeira oportunidade no futebol profissional, no Reading, em 2018.

Na altura, o talento de Olise não era consensual, mas José Gomes garante que nunca teve dúvidas: "Vi talento, magia, arte, uma visão de jogo e uma execução totalmente diferenciadas", recorda, em entrevista a Bola Branca.

Porém, lançar Olise na equipa principal esteve longe de ser uma decisão pacífica. Na academia do Reading, o jovem acumulava problemas disciplinares e a direção da formação aconselhava José Gomes a não abrir uma exceção.

"Os diretores da academia diziam-me para não o fazer, porque ele não cumpria as regras. O clube tinha professores, sobretudo de Matemática e Inglês, e ele, estando no centro de treinos, não ia às aulas. Eles estavam completamente furiosos. Diziam-me que, se eu o levasse para a primeira equipa, estava a destruir as regras da academia", conta.

O treinador português ouviu os argumentos, mas decidiu confiar naquilo que via dentro das quatro linhas: um jovem "completamente absorvido pelo jogo".

"Muitas vezes faltava às aulas e estava atrás dos edifícios a dar toques na bola, a jogar contra a parede, a imaginar as coisas dele com a bola", relembra.