Olhando com atenção (e encanto) para a última dança mundialista de Luka Modric

É um jogador singular. Em 2024, depois de estar praticamente eliminado no Europeu e de até ter falhado um penálti, um jornalista italiano pediu-lhe para nunca se reformar. Modric, muitíssimo honesto e quase comovido, agradeceu as palavras “do fundo do coração” e alertou que, embora gostasse de jogar para sempre, chegará esse dia em que vai pendurar as botas. Felizmente, esse dia ainda não chegou.

Falamos do homem que interrompeu a ditadura da mitologia em 2018, o primeiro a ganhar uma Bola de Ouro depois do ping pong entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que rolava desde 2008. Tinha 33 anos e acabava de ganhar a terceira Champions seguida com o Real Madrid e de levar a sua querida Croácia à final do Mundial, melhorando assim o que o seu ídolo, Zvonimir Boban, vivera em 1998.

Ia batendo os raros livres que a Croácia ganhava. Certa vez, naquele seu jeito de correr aparentemente desequilibrado mas lento e veloz ao mesmo tempo, sabe-se lá como, corria na direção da sua baliza. Atrás, a beijar-lhe a testa da sombra com cinismo, tinha um português maçador a pressionar, mas Modric tinha uma surpresa para ele: aquela simulação brusca, quase embrutecida, passando a perna por cima da bola. E saiu pelo outro lado, o oposto do infeliz ladrão que saiu dali de pés a abanar. Mago.