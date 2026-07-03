Portugal-Croácia, a crónica: um sensor e um senhor 9 metem os portugueses nos oitavos do Mundial

Modric começou a tocar mais na bola, com aquele seu jeito lento perfeito, a arrastar os pés como se deslizasse, com trivelas mansas, com a sola a dizer à bola que a ama. Com 40 anos, continua a ser admirável o que faz num relvado. No aquecimento parecia um menino encantado. Um senhor singular.

Também Kovacic apareceu e apareceu tanto que, após uma daquelas suas correrias tradicionais, quase meteu golo. Foi uma grande defesa de Diogo Costa, que teve aqui laivos do jogo com a Colômbia, onde foi o melhor em campo ou, em termos informais, o maior. Kovacic voltaria a tentar o golo e quase fez um golaço, mas as pontas dos dedos de Costa atiraram a bola para o poste. Que Mundial está a fazer o guarda-redes do FC Porto.

Uma falta de agressividade atroz, com distâncias pecaminosas para os rivais e uma apatia incompreensível, originou o golo de Perisic, aos 53’. Bola de Stanisic na área, corte de Rúben Dias, mas a bola sobrou para o eterno Perisic, que não perdeu muito tempo para fazer o 1-0.

Se a reação de Rafael Leão foi assombrosa com uma bola na trave com tanta violência quanto beleza… se a reação de Cristiano Ronaldo, na melhor ação no jogo, foi soberba, com uma receção e uma picadinha por cima do guarda-redes croata que pertenciam aos deuses (golo anulado)… nenhuma se aproxima do que fez Roberto Martínez pela primeira vez na história dos Mundiais: quatro substituições. Podia sugerir que o treinador catalão estava perdido, até porque, já sabemos, é difícil os jogadores entrarem em campo num jogo destes, mas o que importa será o resultado.

Entraram então, aos 62’, Bernardo Silva, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos e Nélson Semedo por Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Cancelo. Talvez a versão mais arrojada do sempre mui criticado por conservadorismo Roberto Martínez. O golo do empate pouco depois recompensou o arrojo: penálti sofrido por Renato Veiga numa bola parada, Cristiano bateu para o meio da baliza (foi a única ação na área adversária). É o primeiro golo do ‘7’ em jogos de mata-mata em Mundiais. Na carreira são já 976 golos para o mais velho futebolista a atuar a titular num jogo a eliminar neste torneio.

As duas seleções entraram num certo pugilismo futebolístico, bates tu, bato eu, jab jab para manter distância, mas raramente se pôde ser calculista. Portugal não tinha meio-campo. João Neves parecia estar sem pilhas, um mal de que padecia Nuno Mendes. Kovacic atentou contra a baliza de Diogo Costa duas vezes. Matanovic enganou Mendes e disparou para a cara de Diogo Costa. Cheirava a golo…