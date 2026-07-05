É Bruno Guimarães quem dá ritmo ao samba do Brasil

Bruno Guimarães tem sido um dos nomes deste Mundial. O número 8 do Brasil, é, a par de Vinícius Jr., o jogador em maior destaque na seleção "canarinha".

No meio-campo do "escrete", tem sido dominante. Intenso na recuperação e criterioso no passe, tem-se afirmado como um centrocampista total, registando já quatro assistências na prova — está apenas atrás de Michael Olise (cinco) nesse capítulo.

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Após a partida com o Japão, foram vários a ficarem rendidos ao jogador de 28 anos, incluindo Zico, antigo internacional brasileiro.

"Eu gostei da calma da seleção brasileira, jogando sempre com muito raciocínio. Ele [Bruno Guimarães] tem uma visão de jogo muito boa e é um 'cara' que se desdobra pela equipa", afirmou à ESPN.

Com a assistência frente ao Japão, Guimarães igualou os números, numa única edição, do próprio Zico e de Tostão. Ficou a apenas dois passes para golo de Pelé, no Mundial de 1970.

Um brasileiro em tons de croata

Também o selecionador Carlo Ancelloti tem deixado elogios às performances do médio.

"O Bruno Guimarães faz várias funções num jogo. Tem a capacidade de defender bem, marcar individualmente e ainda estar presente para ajudar a equipa a fazer golos", disse.

Além das assistências, é o jogador brasileiro que mais distância percorreu (44,4 km) e um dos que mais bolas recuperaram.

As suas exibições levaram parte da imprensa "canarinha" a apelidá-lo de "Modrić brasileiro".



Este domingo, frente à Noruega, nos oitavos de final, terá de continuar a dar ritmo a um meio-campo que não irá contar com Lucas Paquetá. Os nórdicos irão representar um desafio físico mais exigente e as chances do Brasil vão depender muito da capacidade de Bruno Guimarães no meio do terreno.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio